SENGELIGGENDE: Maria Josefine Ringbu er bundet til sengen hele døgnet. Hun deler hverdagen sin med ME for flere tusen følgere. Foto: PRIVAT

Inne på et mørkt rom, med intravenøs næring og øreklokker ligger 24 år gamle Maria Josefine Ringbu. Hun trenger å hvile mesteparten av døgnet.

Før var hun en aktiv og livlig jente. Fotball og toppturer var favorittaktivitetene til Alta-væringen. Men i 2015 ble livet snudd på hodet.

– Det første jeg merket når jeg ble syk var at jeg ble veldig utmattet. Trening som før ga energi begynte å tappe meg helt, forteller hun.

AKTIV: Fotball og toppturer var favorittaktivitetene til Maria Josefine Ringbu. Nå er det mange år siden hun har fått oppleve dette Foto: PRIVAT

Da formen ble verre og verre måtte hun til slutt droppe ut av videregående skole. To år etter de første symptomene fikk hun diagnosen ME.

– På det verste gjorde jeg ikke noe annet enn å ligge i mørket og eksistere.

Hva er ME? • Betegnelsen myalgisk encefalomyelitt/encefalopati (ME) oppsto i 1956 og betyr at det foreligger muskelsmerter og inflammasjon/sykdom i hjerne- og ryggmarg. Tilstanden er beskrevet langt tilbake i tid under en rekke navn. Betegnelsen kronisk utmattelsessyndrom kom i 1988.

• ME har siden 1969 vært klassifisert av WHO som en nevrologisk sykdom og ble godkjent som diagnose av Rikstrygdeverket (NAV) i 1995. • Kronisk utmattelsessyndrom har lenge vært en omstridt sykdom, men de seneste årene er sykdommen blitt en mer akseptert medisinsk tilstand. Det er imidlertid fortsatt uenighet om en del forhold mellom medisinske fagmiljøer og pasientorganisasjoner. Ikke minst er navnevalget omstridt - blant annet fordi flere av betegnelsene antyder hva man tror er den underliggende årsaken, noe som det mangler enighet om.

• Det finnes ingen diagnosespesifikk test eller helbredende kur. • I 80 prosent av tilfellene oppstår ME akutt etter infeksjon, 70 – 80 % er kvinner. • Epidemiologiske studier i utlandet tyder på at ME rammer 0,2 – 0,4 % av befolkningen. Det utgjør 10.000 – 20.000 tilfeller i Norge. • Vanligste symptomer: fysisk og kognitiv utmattelse, influensafølelse, sår hals, smerter, temperaturreguleringsforstyrrelser, overfølsomhet for lys, lyd, lukt og berøring samt blodtrykks- og hjerterytmeforstyrrelser. Kognitive vansker omfatter nedsatt konsentrasjonsevne, arbeidsminne og simultankapasitet samt regnevansker og ordletingsproblemer m.m. • Årsaken til ME er ukjent. Det er påvist funksjonsforstyrrelser i en rekke organsystemer. Kilde: me-foreningen.no og NHI.no

Dusjet ikke på fire år

24-åringen snakker lavt i telefonen fra omsorgshjemmet i Alta. Det tar mye krefter å fortelle. Perioden fra 2017 til våren 2021 var den tyngste perioden i både henne og familiens liv.



– Jeg så ikke søsknene mine på flere år. Jeg var for syk til å ha andre enn mamma og pleiere inne hos meg, forteller hun.

En periode måtte hun velge mellom å bli vasket med klut eller hviske lavt med moren sin. Alt tappet henne for energi. En vanlig dusj var uaktuelt i fire år.

I MØRKET: Maria Josefine Ringbu er sensitiv for lyd og lys og kan i de verste periodene være avhengig av øreklokker og maske over øynene. Foto: PRIVAT

Moren, som er sykepleier, tok seg av datteren store deler av tiden. I ettertid har moren fortalt at hun så likheter mellom datteren og pasienter som hadde kort tid igjen å leve.



– Mamma sa at jeg flere ganger så døende ut og på det verste var hun redd for at jeg skulle ta mitt siste åndedrag.

– Som om jeg var levende død, forteller Ringbu til følgerne sine på TikTok.

Det er fortsatt sårt å snakke om disse årene. 24-åringen beskriver det som ren tortur å være fullstendig bundet til sengen som tenåring. Som storesøster var det ekstra vondt.

SØSKENKJÆRLIGHET: Mens hun var syk, vokste lillebror opp uten storesøsteren sin. Søsknene har i dag et nært forhold. Foto: PRIVAT

– Søsknene mine vokste opp uten meg, gikk igjennom puberteten i de årene jeg lå i sengen. Når jeg så den yngste lillebroren min igjen etter de årene kjente jeg han ikke igjen, forteller hun.

Ville dele av livet sitt

Så snudde det gradvis. Snart kunne hun sitte delvis oppreist i stolen sin, og sommeren 2022 fikk hun plutselig tilbake små glimt av sitt gamle liv. En gjenforening med venninner, sommerselskap i sola og fisketurer.

SOMMERFERIE: Sommeren 2022 var Maria Josefine Ringbu blitt så mye bedre at hun kunne være med på flere ting med venner og familie. Som her, da hun var med på fisketur og sommerfest med venninner.

— Jeg var så mye bedre, fikk så mye av livet tilbake og kunne være mye mer selvstendig. Kunne bruke armene mer og pusse tennene hver dag.

– Det å nå miste mye av det igjen er ganske tungt, forteller hun.



For gleden ble kortvarig. Etter en god periode ble 24-åringen dårligere igjen. Etter å ha kjent sol på huden og hørt fuglene kvitre, ble det tilbake på det mørke rommet i omsorgsboligen. Hun bestemte seg for å dele opplevelsene sine knyttet til den uforutsigbare sykdommen.

I september postet hun sin første video om ME-sykdommen på Tiktok.

Skammet seg

Den første videoen med teksten: «Ting ikke alle vet jeg sliter med som ME syk» fikk nesten 70.000 visninger. Siden den gang har hun delt av livet sitt på godt og vondt til sine følgere. Noen av videoene har rundt en halv million visninger.

– Jeg ønsker å dele fra livet med ME for å sette fokus på sykdommen. Jeg håper det kan bidra til mer forståelse, forteller hun.

Det er mange unge som stiller spørsmål under videoene hennes. Flere vet ikke hva ME er. Hun synes det er viktig å være en stemme for de ME-syke som ikke har det.

– Når jeg først ble syk skammet jeg meg helt sykt over å ha ME. Det er en sykdom alle skal mene og synse om. Jeg synes det var flaut å ha det.

Nå deler 24 åringen åpent om både de gode dagene, men også om de mange tunge stundene.

– Maria som lå i mørket i flere år, hadde vært stolt av meg nå.

– Bruk sosiale medier mer

Seniorforsker innen e-helse, Elia Gabarron, mener bruken av sosiale medier når man informerer om helse kan være nyttig.

– Det er viktig for unge å få informasjon om helse og sykdommer på de plattformene de vanligvis bruker, i tillegg til på skolen og via familien, forteller hun.

POSITIV: Elia Gabbaron ved Nasjonalt senter for e-helseforskning er positiv til bruk av sosiale medier for å spre informasjon innen helse. Foto: Jarl-Stian Olsen

Gabarron har forsket på e-helse i 10 år og forteller at informasjon på sosiale medier når både Gen Z og yngre aldersgrupper bredt. Hun mener helseorganisasjoner og foreninger burde bruke sosiale medier enda mer.

– Forskning viser at de som i utgangpunktet bruker sosiale medier engasjerer seg mer i helserelatert innhold som presenteres på en engasjerende måte, som å inkludere videoer, emojier og musikk, forteller hun.

Hun understreker samtidig at ungdom også er nødt til å være kritiske til helseinformasjon de får fra sosiale medier.

– Sosiale medier kan kanskje ikke tilby samme nivå av følelsesmessig og sosial støtte som unge mennesker mottar fra for eksempel fra helsepersonell, pasientforeninger eller andre støttegrupper.

Ønsker mer bevisstgjøring



Generalsekretær i ME-foreningen Olav Osland er imponert over åpenheten til Maria Ringbu. Han mener ME-syke ofte kan oppleve å ikke bli trodd.

– Det står veldig respekt av det hun gjør. Hun gjør seg sårbar for mange kommentarer på sosiale medier. Jeg synes det er tøft, sier han.

VIKTIG: Leder for ME-foreningen, Olav Osland, mener bevisstgjøring av ME blant unge er viktig. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Osland er selv ikke på Tiktok, men vet at den sosiale medierplattformen har stor rekkevidde. ME-foreningen har selv forsøkt å nå yngre målgrupper på sosiale medier. Nå er han glad for at Maria Ringbu når ut til flere på sin Tiktok-profil.

– Det Maria gjør med å skape bevissthet rundt ME på Tiktok er viktig. Vi trenger mer bevissthet særlig i den målgruppen, sier han.

KONTRASTER: Hverdagen med ME kan være svært forskjellig. Etter en sommer med bedre helse måtte Maria Ringbu tilbake til det mørke rommet. FOTO: Privat

– Gitt livet mer mening

Maria Ringbu har fått mye respons på Tiktok- videoene sine. Hun forteller at flere har tatt kontakt for å fortelle hvordan hennes åpenhet har hjulpet dem å takle egen sykdom eller sette pris på egen helse.

– Når man har et sånt liv som jeg lever kan det fort føles litt meningsløst. Tilbakemeldingene jeg har fått har gitt livet litt mer mening igjen. Maria Josefine Ringbu

– Noen sender melding og forteller at de føler seg mindre alene. Jeg har også fått melding fra friske som sier at de har fått et nytt perspektiv på livet sitt, det er veldig fint, forteller hun.