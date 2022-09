Deler mørk hemmelighet

Journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset har vært åpen om sine psykiske lidelser og spiseforstyrrelser. Nå åpner hun ytterligere opp i ny bok, «Ordbok for overlevelse», og avslører mørk hemmelighet hun har båret hele livet.

Fikk tilbakefall

I tre år var Senneset inneliggende pasient i psykiatrien. Da hun ble utskrevet i 2012, var hun «så ferdig» med å være pasient.

– Jeg var ikke frisk, men følte jeg var i stand til å jobbe og klare meg. Det holdt jeg beinhardt på veldig lenge, selv om jeg gikk opp og ned i formen, forteller 37-åringen.

Men så kom pandemien. Deretter tilbakefallet.

– Det er mange ting som kan føre til tilbakefall, men mangelen på kontroll.. Når alt raser rundt, da kan jeg kontroll over noen ting.

Selv om sommeren i fjor var verre enn i år, var det ikke før i sommer at Senneset forsto at hun måtte be om hjelp. I juli skrev hun om at hun var pasient igjen.

– Jeg tenkte at jeg må få orden på ting – jeg kan ikke lengre leve som en solospiller, jeg er på lag med noen og er i familie med en liten hund, sier hun og ser på samboeren Jimmy Øien. Da må man prøve å ta vare på seg selv og snakke med noen.

SAMBOER: Jimmi Øien er en stor støttespiller for Ingeborg Senneset. Foto: God morgen Norge

Ville ikke skuffe sine nærmeste

Journalisten følte, som hun mener mange andre gjør også, at hun ikke ville skuffe familie og andre med tilbakefall.

– Jeg var redd jeg skulle miste oppdrag, at folk skulle tenke det ikke var håp for meg eller andre med anoreksi eller tvangslidelser.

Det var da samfunnsdebattanten tenkte på de andre som følte som henne, at hun ba om hjelp og skrev om det, i tillegg til at hennes anoreksi ble synlig for dem rundt.

– Jeg strevde veldig med å holde vekten under pandemien, så for meg vises det på den måten. For andre vises det på andre måter. Spiseforstyrrelser i pressen blir nesten alltid fremstilt som tynne jenter, men cirka 90 prosent av dem med spiseforstyrrelser er normalvektig eller overvektig, og er dermed da helt usynlig. Å være usynlig syk er en heavy byrde å bære – da skal du overbevise folk i tillegg til både skammen og hemmeligheten du bærer på.

Ble mishandlet som barn

Og hemmeligheter har Senneset båret hele livet – det åpner hun opp om nå i hennes nye bok «Ordbok for overlevelse».

– Jeg synes det er vanskelig å snakke om, sier hun mens hun tar en pause:

– Jeg ble utsatt for en del mishandling som liten. Jeg var ekstremt lojal og fortalte det til ingen.

Senneset var redd for å ikke bli trodd og for hva det ville gjøre med omgivelsene hennes om det kom ut. Derfor pågikk mishandlingen over flere år uten at noen visste om det. Mannen, som var en hun hadde en nær relasjon til, er død nå.

Da hun i voksen alder fortalte storebroren sin det, falt mye på plass.

– Han sa: «Dette gir jo mening». Han reagerte jo absolutt ikke med å ikke tro på meg.

Senneset minner om at det ikke er alle hemmeligheter som skal holdes på.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse: tlf. 116 123

Kirkens SOS: tlf. 22400040

Alarmtelefonen for barn og unge: tlf. 116 111.