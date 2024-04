DEKKSKIFT: Fristen for å skifte fra piggdekk varierer med flere uker fra år til år. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Seniorinspektør i Statens Vegvesen er blant mange som reagerer på at fristen for å skifte fra piggdekk varierer med flere uker fra år til år.

Torsdag renner det inn med meldinger om trafikkuhell på glatte veier sør og vest i landet etter at snøen lavet ned i morgentimene.

I Sør-Norge er fristen for å ta av piggdekk første søndag etter 2. påskedag. Siden påsken varierer år for år, vil også tiden for å skifte dekk variere med flere uker.

I år er det ikke lov å kjøre med piggdekk etter 8. april (med mindre det er vinterføre). Neste år er fristen 28. april.

Ulike datoer fra år til år er forvirrende, sier seniorinspektør Lars Harald Drange i Statens vegvesen.

– Det er noe noen har funnet på! sier 59-åringen oppgitt.



UBEREGNELIG: Det er ikke bare være som skifter, også fristen for dekkskift.

Munken får skylden

Svaret på hvem dette var, må vi spole langt tilbake i historien for å finne. På kirkemøtet i Nikea i 325 ble det bestemt at den kristne påsken skulle feires på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.

To hundre år senere, i 525, laget munken Dionysius Exiguus tabellen som fastslo at påskesøndag skal være første søndag etter første fullmåne etter 21. mars.



Selv om munkens påsketabell definerer når vi må skifte piggdekk 1499 år senere, finnes det unntak.

Nordland, Troms og Finnmark har en enklere løsning. I våre tre nordligste fylker er fristen satt en bestemt dato hvert eneste år, nemlig 1. mai. Hvorfor ikke innføre en dato for Sør-Norge også?

FRISTENDE: Da vårsolen varmet, lot flere seg friste til å skifte til sommerdekk.

Det ville gjort livet til bilister litt enklere, mener de TV 2 snakket med som var tidlig ute med å skifte fra vinter- til sommerdekk.

Full forvirring

– Det er jo en frist for når vi må skifte, men jeg vet ikke når, innrømmer Ragnhild Berge.

FORVIRRET: Ragnhild Brekke vet ikke når fristen er, eller hvor stort gebyr piggdekkbilister kan få etter fristen har gått ut.

– Jeg har fortsatt en bil med vinterdekk, selv om denne bilen her får joggesko på, sier Jon Lennart Bredenbekk om elbilen sin.



DOBBELT: For sikkerhets skyld har Jon Lennart Bredenbekk en bil med sommerdekk og en med vinterdekk.

– Jeg ser på solen, og tenker det er like greit å få det gjort, sier Kim Kolbeinsvik, som skiftet til sommerdekk første hverdag etter påskeferien.

TIDLIG UTE. Kim Kolbeinsvik var ikke forberedt på at snøen skulle falle etter han skiftet til sommerdekk.

Avdelingsdirektør Nils Sødal i NAF understreker at du uansett dato må sjekke kjøreforholdene.

– Kjører du med piggdekk etter fristen for å skifte til sommerdekk, blir du ilagt et gebyr. Unntaket er om det fremdeles er vinterføre, understreker Sødal.

Trafikkaos i sør

Politiet melder på X om flere hendelser med sommerdekk, og i flere timer torsdag formiddag var Karmsund bro og E39 Boknasundbrua i Rogaland stengt.

TRAVEL: Remi Lian i Statens Vegvesen i Bergen.

Trafikkoperatør Remi Lian på Veitrafikksentralen fikk seg en travel morgen på kontoret.

– Det har vært veldig mange telefoner, og det blir selvfølgelig en del styr når E39 er stengt.



Han sier det fortsatt er fare for glatte veier og sier det er vinterdekk som gjelder nå.

Nettopp fordi fristen varierer med flere uker, er din sikreste leveregel å forholde deg mer til føre enn dato, understreker Sødal.

– Siden påsken var tidlig i år, kan det fortsatt være vinterføre i deler av Sør-Norge. Er det vinterføre der du ferdes i hverdagen, kan du la piggdekkene være på til forholdene tilsier at du kan bytte til sommerdekk. Grunnen til dette er at du er pliktig til å sko bilen etter forholdene.

Lover å ikke bøtelegge bilister med piggdekk nå

Drange i vegvesenet garanterer at ingen får bot for å kjøre med piggdekk så lenge det er frost eller vinterføre.

– Det kan jeg garantere på min hals! Du får ingen gebyr på dekk så lenge det er fare for glatte veier, men du får gebyr hvis du kjører med piggdekk i sommer.

KOMMER MED LØFTE: Lars Harald Drange lover at ingen får bøter for å kjøre med piggdekk så lenge det er vinterføre på veiene.

Boten for å kjøre med piggdekk er 1000 kroner, ifølge Lovdata.



Kjører du med sommerdekk på vinterføre, kan du risikere å få bot på 3000 kroner.

Tirsdag sjekket vegvesenets seniorinspektør langtidsværvarselet, før snøfallet torsdag rammet flere steder i Sør-Norge.

– Jeg venter til nærmere mai med å skifte til sommerdekk. I hvert fall på én av bilene, avslutter Drange.

Flest skader med sommerdekk i Rogaland

Ifølge forsikringsselskapet If, som forsikrer rundt hver femte bil i Norge, er det sjåførens ansvar å ha riktig dekk.

– Har du lagt om til sommerdekk, vær oppmerksom og la bilen stå dersom det ikke er forsvarlig å kjøre. Kjøretøyforskriften slår fast at det er ditt ansvar å være riktig skodd, sier kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz.

FEILSKODD: Sigmund Clementz, Kommunikasjonssjef i If, sier rogalendinger har flest vinterulykker på sommerdekk.

Deres skadestatistikk viser at flere enn én av ti biler med skader i Rogaland sist vinter hadde sommerdekk (10,8 prosent) mot Agders 7,3 prosent og Vestlands 6,2 prosent.

– Ofte kommer Sørlandet og Vestlandet høyt opp på lista med sommerdekk på vinterføre, sier Clementz og tilføyer at det trolig henger sammen med et mildere klima og lite snø på vinteren.

Når våren først har kommet for å bli, er Drange enig med Sødal:



TRAFIKKSIKKERHET: Senior kommunikasjonsrådgiver i NAF advarer om at dårlige dekk kan koste liv.

– Selv om du kan kjøre med piggfrie dekk så lenge du ønsker, anbefaler vi deg å skifte dem når våren har kommet for å bli. Grunnen til det er at piggfrie vinterdekk gir dårligere veigrep og mye lengre bremselengde enn sommerdekk i varmegrader.

Fare for liv

Sødal påpeker at dårlige dekk kan koste deg livet.

– Dårlige dekk eller feil på dekk er en medvirkende årsak til flere dødsulykker hvert år, viser ulykkesrapportene til Statens vegvesen.

VEIGREP: Avdelingsleder Tommy Sørnes i DekkProff sjekker mønsterdybden på sommerdekk.

Om du absolutt må kjøre bil, og har feil dekk etter føre, kan det muligens bli flere turer til dekkskiftarbeiderne.

For avdelingsleder Tommy Sørnes i ProffDekk startet sesongen sist lørdag – og varer helt til juni:

– Allerede på lørdag nå så var det 25 biler innom. Bilistene kommer gradvis frem til slutten av mai.