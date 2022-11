– Deilig å sleppe halde det hemmeleg

I dag kom beskjeden ein heil fanskare har venta på i nesten ti år.

Kaizers Orchestra børstar støv av både pumpeorgel og gassmasker, og gjer seg klar til å legge ut på turnè.

– Det kriblar. Det har vore ein fantastisk respons, seier frontfigur Janove Ottesen.

HEKTISK: Janove Ottesen og Terje Winterstø Røthing har hatt ein hektisk dag etter at comebacket deira blei kjend. Foto: Håkonn Vårhus Sagen / TV 2

« All in»

TV 2 møter Ottesen og bandkamerat Terje Winterstø Røthing på Blåveis Bar i Stavanger.

Det har vore ein hektisk dag for det nyleg gjenoppståtte bandet, som starta dagen med å erklære comeback ved å legge ut billettar til 24 konsertar som skal finne stad neste haust.

Førehandssalet blei fort seld ut – så fort at bandet raskt var ute og annsonserte ikkje mindre enn 16 ekstrakonsertar.

– No er det «all in», seier Ottesen, og forsikrar om at samtlege bandmedlem no har bandet som førsteprioritet.

No gledar dei seg til å komme i gang med konsertar neste haust.

– Det blir mykje gammal musikk, men me har også noko nytt på gong, lovar Ottesen.

GJENFOREINT: Janove Ottesen skal snart stå på scena med resten av Kaizers Orchestra igjen. Foto: Nigel Treblin / AP

Sådde eit frø

Det er snart ti år sidan bandet bestemte seg for å ta ein pause på ubestemt tid. Då dei avslutta med ein «Siste Dans» i 2013, var dei alle mette og forsynte på alt som heitte Kaizers Orchestra.

Sjølv når dei møttest på det årlege julebordet, blei ikkje bandet nemnd med eit ord. I alle fall ikkje på fem år.

POPULÆR: Kaizers Orchestra har ein enorm fanskare. Her spelte dei på Molde Jazzfestival i 2011. Foto: Vidar Ruud/NTB

Men så, på det sjette julebordet, reiste trommis Rune Solheim seg opp, dunka bestikket i glaset og spurde om det var lov å drøyme om at Kaizers Orchestra skulle spele igjen.

– Då sådde han eit frø hos heile gjengen. Det fekk spire og gro i eitt år, og på det neste julebordet var me alle klare, seier Winterstø Røthing.

I tre år no har bandet planlagt comebacket, og i dag kunne dei endeleg offentleggjere det så mange har venta på i ti år:

Kaizers Orchestra er tilbake.

TILBAKE: Snart kan Terje Winterstø Røthing igjen hamre laus på oljefat så vatnet sprutar. Foto: Vidar Ruud/NTB

Kunne endeleg trekke sløret til side

Ein av dei som endeleg kunne juble i dag, var 62 år gamle Sigbjørn Riis.

TV 2 møter han heime i Stavanger, der han viser fram eit rom der veggane er fullstendig dekt av fleire titals bilete, figurar og Kaizers-relaterte duppedingsar.

Dei har han ikkje sett på ti år, fordi han har dekt over alt med svarte dukar.

DEKKA TIL: I ti år har Sigbjøn Riis hatt veggane dekka i svart, medan han ventar på at favorittbandet skulle kome tilbake. No kan han endeleg trekke sløret til side. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Etter den siste konserten i 2013, så gjekk eg heim og dekte alt i svart. Då skulle eg sørge. Slik har det vore i ti år, seier Riis.

No kunne han endeleg trekke sløret til side, og gjere seg klar til konsert.

Riis har nemleg kjøpt billett til dei fem første førestillingane bandet skal halde i Stavanger. Han er ikkje framand for å legge turen innom andre byar også.

– Det blir heilt fantastisk bra. Det går ikkje an å skildre.