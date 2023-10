– Dei verste dagane i mitt liv

Hanan Ayoub (24) har overlevd dei siste dagane inne på Gaza. Ho ber om at krigen blir den siste og at den sluttar no.

– Eg kan liksom ikkje seie at eg har det bra, sjølv om eg lever. For alt har blitt verre no. Bombinga stoppar ikkje.

TV 2 får tak i Hanan Ayoub (24) over telefon søndag. Ho fortel om korleis ho har opplevd, og overlevd, dei siste dagane i Gaza.

Fredag kveld trappa Israel opp bombinga. Ayoub skildrar fullstendig øydelagde nabolag, mangel på mat og reint vatn.

Men ho slit med å finne ord for å forklare korleis situasjonen er inne på Gazastripen.

BOMBA: Palestinarar fraktar vekk skadde og døde etter ei bombing i Gaza laurdag 28.oktober. Foto: STRINGER

20.000 skadde

Krigen mellom Israel og Hamas er no inne i si fjerde veke. Helsestyresmaktene på Gazastripen seier søndag at talet på drepne menneske har passert 8000. Av dei er over 3000 barn.

20.000 menneske skal ha blitt såra i dei israelske angrepa.

– Dei siste dagane har vore dei verste i mitt liv. Eg veit ikkje om eg er i live eller om eg er død om ein time, seier Ayoub.

Kunne ikkje gi livsteikn

Frå før var det vanskeleg med telefonkontakt og internett, men fredag kveld vart det heilt svart.



På Askøy utanfor Bergen har mannen til Ayoub nervøst venta på livsteikn frå både henne og søstera hans.

TV 2 trefte Mido Jamal Mehjez (33) laurdag ettermiddag. Då hadde han ikkje høyrt frå kona på Gaza på over eitt døgn.

FØLGJER MED: Mido Mehjez (t.v) saman med faren Jamal Mehjez. I stova på Askøy følgjer dei nyheitssendingane frå Gaza, døgnet rundt. Foto: Elias Engevik / TV 2

Tidleg søndag morgon fekk han endeleg kontakt med både ho og søstera igjen. Nettet blir no opna gradvis på Gaza.

– No kan eg puste igjen. Det var godt å høyre dei. No håpar vi det sluttar snart, seier Mehjez.

Hanan Ayoub og Mido Mehjez gifta seg i januar i år og har fått innvilga familiegjenforeining. Så braut krigen ut og ho er blitt sitjande fast på Gaza.

– Det er ikkje trygt nokon stad, seier Ayoub.

Familien hennar har allereie fått huset sitt bomba.

Sjå bileta frå dei siste dagane i Gaza - vi åtvarar om sterke inntrykk:

Tør ikkje gå på jobb på sjukehusa

Søndag morgon skal Israel ha bedt om umiddelbar evakuering av sjukehuset al-Quds på Gazastripen, ifølge Palestinsk Røde Halvmåne.

Ayoub jobbar som sjukepleiar. Men ho føler seg ikkje trygg nok til å gå på jobb på sjukehusa. 24-åringen fryktar dei blir bomba.

– Eg er for redd til å dra dit. Eg vil ikkje forlate familien min og føretrekker å vera saman med dei. Og døy saman med dei.

Ber om at det skal ta slutt

Korleis ho skal kome seg ut av Gazastripen og til ektemannen i Norge, veit ho ikkje.



– Ingen i verda kan førestille seg korleis vi har det her no. Vi veit ikkje om vi vil overleve dette. Vi prøver å støtte kvarandre og gi kvarandre klemmer.

– Vi vil berre vere trygge. Eg håpar dette er den siste krigen. Vi vil det skal ta slutt no. Det kjennest som om vi dør sakte, seier 24-åringen.