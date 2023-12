– Dei truga med å selje organa mine

FRÅ MALAYSIA: Den maylasiske mannen var student i Australia. No risikerer han opp mot 12 års fengsel for massebedrageriforsøk i Noreg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Den malaysiske studenten er tiltalt for å ha forsøkt å svindle over 240.000 personar i Oslo og Bergen.

Oslo tingrett måtte ta ein pause då den malaysiske studenten måndag føremiddag braut fullstendig saman under forklaringa si.

Mannen er tiltalt for grovt bedrageri av 103 personar og forsøk på grovt bedrageri mot over 240.000 personar i Oslo og Bergen i sommar.

Han erkjenner straffskuld, men seier han blei tvinga til å gjennomføre bedrageria.

– Eg hadde faktisk ikkje noko alternativ. Dei truga meg og familien min på livet, sa mannen.



I AKSJON: Mannen fanga på eit overvakingskamera i Oslo. Han køyrde rundt i sentrumsområder både her og i Bergen.

Trudde han spionerte

Pågripinga av mannen i september vekte oppsikt, fordi PST og NSM først trudde han dreiv med spionasje.

Det vart raskt avdekka at det var snakk om digitale bedrageri i svært stort omfang.

25-åringen risikerer opptil 12 års fengsel.

Påtalemakta meiner han er ein del av ei internasjonal kriminell gruppering som samarbeider om å utføre digitale bedrageri i fleire land.

Gamblingproblem

Han forklarte seg i tingretten ved hjelp av tolk. På mandarin fortalde mannen om gambling- og gjeldsproblem som tårna seg opp då han studerte som kokk i Australia.



Det starta med at han lånte pengar av det han kalla ein «ven», som hjelpte han med immigrasjonspapira til Australia. Så spelte han det vekk.

– Gjelda vaks så fort at det gjekk langt utover betalingsevna mi. Eg prøvde å låne meir pengar av andre vener, sånn at eg kunne gamble meir og kanskje vere heldig.

Slik gjekk det ikkje. Til slutt, i desember 2022, vart han samd med «venen» sin om at han ikkje klarte å betale tilbake.

Vidare blei han ført inn i eit kriminelt spor, der «venen» foreslo at han kunne jobbe for ein mann som skal vera busett i Kina. Då kunne gjelda betalast tilbake viss han utførte arbeid for dei, forklarte den malaysiske studenten.

– Dei sa at viss eg ikkje gjorde dette for å betale tilbake gjelda min, skulle dei ta meg og selje organa mine.

Braut saman

Meir rakk han ikkje å forklare før han fullstendig braut saman i ukontrollert gråt i rettssalen.

Etter fleire minutt med kraftig hiksting, bestemte dommaren at dei kunne ta ein pause for at tiltalte skulle få komme til hektene igjen.

Det tok fleire minutt før mannen greidde å få kontroll på gråten og pusten, slik at han kunne halde fram forklaringa.

Vidare kom det fram at han først reiste til Brunei, der han fekk utstyr og enkel kursing over telefonen på korleis det skulle brukast.

Så flydde han til Slovenia, Austerrike, Tyskland, Liechtenstein og Tyskland igjen, før turen i august gjekk til Noreg og Oslo.

Tatt av beredskapstroppen

Statsadvokat Marianne Bender viste retten chatteloggar mellom tiltalte, mannen han jobba for og to til.

Der diskuterte dei om neste land å reise til skulle vera Danmark, Luxembourg eller Norge.

«The surest thing, I feel, is Norway», fekk tiltalte ordre om.

– Kvifor valde de Norge?, spurte Bender.

– Fordi vi trudde ingen andre hadde gjennomført slike bedrageriforsøk i Noreg før. Og då var det større sjanse for å «få fisk», svara tiltalte.

Bedrageriforsøka vart gjennomført i løpet av nokre veker i august og september.

Det var beredskapstroppen som arresterte mannen då han køyrde frå Bergen og tilbake til Oslo.

AKTOR: Førstestatsadvokat Marianne Bender.

Falsk basestasjon

Straffesaka mot den malaysiske studenten er den første og største i sitt slag.

Bedrageriet er gjennomført med ein metode som Økokrim i haust omtalte som ny.

I Noreg, og i dei andre landa, har mannen leigd seg ein bil. I den har han pakka med seg datamaskin, mobil, antenne, store batteri og falske basestasjonar av typen 4G og 2G.

Så har han køyrd rundt på offentlege plassar der mange bevegar seg rundt. Metoden baserer seg på at folk har mobiltelefonar som heile tida prøver å knytte seg til det mobilnettet som har sterkast dekning.

FORKLARING: Tekstmeldingar er sendt ut til folk som har vore i nærleiken av mannens sporingsutstyr. Bedragerimetoden blir gjennomført ved hjelp av sokalla IMSI-fangar.

Difor har tilfeldige personar fått mobilen sin først kopla til 4G-stasjonen til mannen. Etter det har mannen fått dei vidare på 2G-stasjonen som har lågare tryggleik.

Ved hjelp programvare har mannen så sendt ut ein bråte med tekstmeldingar til mobilane som er kopla til hans basestasjon.

FORSØK: Målet var å få folk til å trykke på lenka og gi frå seg kreditt- og/eller bankinformasjon. Dette var ein av dei mange titals tusen meldingane som vart sendt ut.

– Eg slo det berre på

Tekstmeldingane som vart sendt ut i Noreg hadde DNB, DHL og Bank Norwegian som avsendar.

Målet er å få mobilbrukaren til å klikke på ei lenke i tekstmeldinga, der det vidare må leggast inn bank- og kredittkortinformasjon.

I Noreg førte det til at 32 overføringar til ein verdi av 264.023 kroner blei gjennomført. DNB klarte i tillegg å stoppe 195 overføringar til totalt 1,8 millionar kroner.

– Det var ikkje eg som sende ut tekstmeldingane. Eg kopla berre opp utstyret og søkte på kartet etter område i Oslo og Bergen der det var mykje folk. Eg kopla mobiltelefonen til datamaskina slik at dei kunne fjernstyre datamaskina frå utlandet, forklarte mannen.

Dommaren lurte på kvifor han ikkje gav seg og reiste heim. Då svara han at han i Austerrike hadde sagt frå at han ikkje ville meir.

– Då truga dei med at eg måtte betale tilbake flybillettane, hotellopphalda og leigebilane som dei hadde lagt ut for meg på reisa. Dei har folk som jobbar for dei i Malaysia, så var veldig, veldig redd for at dei skulle finne meg og familien min om eg reiste heim, svara mannen.

Det er sett av to dagar til rettssaka i Oslo tingrett.