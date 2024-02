MÅ FJERNE EGENANDEL: Alva Aspmo (19) mener egenandel for helsetjenester for 16-18-åringer må fjernes. Hun får støtte fra et regjeringsoppnevnt utvalg, Legeforeningen og Pasient- og brukerombudet. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Alva Aspmo (19) ber om at det gjøres endringer i egenandelen for helsetjenester. Nå lover regjeringen å følge hennes råd.

Helseopplysningene for ungdom over 16 år er skjermet for alle, også ungdommenes foreldre. Men fra man er fylt 16 år må man betale egenandel på lik linje med voksne.



– Det er veldig problematisk. For hvordan skal en 16-åring ha råd til å betale for et legebesøk og samtidig nekte foreldre å vite hva de betaler for, spør Alva Aspmo.

Da hun var 16 år gammel ble pasientjournalen hennes stengt for foreldrenes innsyn. Men regninger for legebesøk fant derimot veien hjem til familiens adresse.



Ville skjerme egen helse

– Mamma og pappa hadde alltid vært med på alle legetimer frem til jeg var 16 år. Da jeg ble 16 år, ville jeg gå alene og hadde behov for å skjerme og ha mer kontroll rundt min egen helse. De visste ikke om legebesøket før det kom en regning i posten.



19-åringen følte at hun måtte fortelle hvorfor hun oppsøkte helsevesenet.

– Det var jo mine foreldre som skulle betale regningen.

Aspmo vurderte aldri å droppe legebesøket, men vet at mange unge velger å ikke oppsøke helsehjelp, for å unngå at foreldre skal involveres.

Rammer 126.000 ungdommer

Alva Aspmo brenner for en sak som angår rundt 126.000 norske ungdommer i alderen 16 til 18 år.



ØNSKER ENDRING: Den engasjerte 19-åringen reiste med båt til Bergen for å treffe TV 2. Hun håper saken får bra med politisk oppmerksomhet. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Den engasjerte 19-åringen leder ungdomsrådet i Helse Bergen. Hun forteller at temaet engasjerer unge, og peker på to argumenter for å heve aldersgrensen for egenandel til 18 år:



De under 18 år får ikke lov til å stemme ved valg eller kjøre bil. De fleste er uten jobb, men må likevel betale for legetimen. Alva Aspmo

– Ungdom har krav på og rett til å skjerme sine egen helseopplysninger, også for egne foreldre. Men det er vanskelig når foreldre som oftest skal betale. Dessuten er det mange som har anstrengt økonomi, og noen ungdommer ønsker ikke å belaste familieøkonomien og dropper derfor legebesøk, forklarer Aspmo til TV 2.

Opplysninger om graviditet, psykisk helse og ulike helseutfordringer ser enkelte ungdommer på som svært personlige. De ønsker ikke å dele dette med foreldre, påpeker 19-åringen.

– De kan være redd for straff eller konsekvenser. Noen helseopplysninger som ungdom ønsker skjermet, kan også ha med krevende familieforhold å gjøre, sier hun.

Forskning viser at egenandel påvirker legebesøk Forskning viser at egenandeler ved legebesøk påvirker antall konsultasjoner.



1. januar 2010 fjernet man egenandelen for unge mellom 12 og 15 år. Funn tyder på at fjerningen av egenandelen økte antall registrerte legebesøk med rundt 13 prosent for gutter og 18 prosent for jenter. Kilde: Tidsskrift for velferdsforskning

Regjeringen vil fjerne egenandel

På direkte spørsmål fra TV 2, lover regjeringen nå at egenandel for ungdom mellom 16 til 18 år blir fjernet.

– Regjeringen er opptatt av at det ikke oppstår situasjoner hvor personer ikke oppsøker helsehjelp på grunn av sin økonomiske situasjon, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap).

Bjørkholt sier til TV 2 at regjeringsplattformen er tydelig på at egenandelene skal holdes på et lavt nivå.

– Vi ønsker å utvide ordningen med gratis fastlege til og med fylte 18 år, fastslår statssekretæren.

På spørsmål om når dette skjer, svarer Bjørkholt at dette er noe regjeringen må komme tilbake til i den ordinære budsjettprosessen.

Det betyr at det tidligst kan bli en realitet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som legges frem 14. mai.

VIL FJERNE EGENANDEL: Ap-statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt lover å fjerne egenandel for ungdom mellom 16 og 18 år. Men kan ikke si når dette trer i kraft. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Pasientombud advarer



Pasientombud Jannicke Bruvik har kjempet lenge for å få fjernet egenandel for de mellom 16 og 18 år. Hun ble overrasket og fornøyd da TV 2 fortalte henne om regjeringens planer.

– Ungdom vil få bedre helsetjenester hvis de slipper å betale frem til de er 18-20 år, sier Bruvik.

Hun påpeker at det er langt lettere og rimeligere å forebygge helseproblemer enn å behandle dem i ettertid.

– Spesielt i denne dyrtiden vi er inne i, der flere strever økonomisk, kan det være vanskelig å be mor og far om penger til lege, sier Bruvik, som vil ha ordningen på plass så raskt som mulig.

VIKTIG ALDER: – Psykisk uhelse begynner å blomstre i denne alderen og nettopp da burde ungdom få hjelp raskt dersom nødvendig, sier pasientombud Jannike Bruvik til TV 2. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Også Legeforeningen mener at tiden er overmoden.



– Egenandel bidrar til økte sosioøkonomiske forskjeller. Vi vet at ungdom ønsker å bruke fastlege, og at egenandeler påvirker antall besøk, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

– Fastlegene utgjør en viktig kontinuitet, og kan gi god hjelp. Jo før en kommer med et problem, jo raskere kan en komme i gang med behandling eller hjelpen, sier Klev.



OVERMODEN: – Vi mener det burde være egenandelsfritak opp til 20 år, og at dette bør iverksettes snarest, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Vil ikke være til bry

– Det er positivt at regjeringen endelig vil høre på oss. Vi har ropt høyt om dette lenge. I mange år har alle ungdomsrådene på helseforetaksnivå kjempet denne kampen, og endelig lytter de. Vi kan ikke ha det slik, fastslår Marie Dahlskjær, som sitter i det nasjonale brukerrådet hos Pasient- og brukerombudet (POBU).

Brukerrådet har medlemmer fra hele landet, i ulik alder, med ulik bakgrunn og ulik, samt svært viktig kompetanse. De har lenge kjempet for en endring i denne saken.

– Hvis økonomien er dårlig i familien, ønsker ikke ungdommen å være til bry og spørre, eller hvis man har gjort noe dumt og ikke ønsker å fortelle eller er redd for straff eller kjeft. Ungdom kan ha mye de ikke ønsker å dele med sine nære, men trenger hjelp på lik linje som alle andre.

KRAV FRA HELE LANDET: Marie Dahlskjær og brukerrådet hos ulike Pasient- og brukerombudet (POBU) over hele landet er tydelig på at egenandel for ungdom må fjernes. Foto: Privat

– Hvilke problemer skaper dagens ordning for ungdom?

– Ungdom henter ikke ut nødvendig medisin, fordi de heller vil bruke de pengene de har tilgjengelig på for eksempel kino, kafé, eller på busskort. Det må også nevnes at det er flere ungdommer som verken har råd til å betale egenandeler, eller å dra på sosiale ting som koster penger, sier Dahlskjær til TV 2.

Spesielt mange unge kronikere kutter for eksempel ut viktig fysioterapibehandling, legetimer og viktige medisiner.

– Dette er en realitet for ungdomsgruppen, og for mange får dette uheldige helsemessige konsekvenser.

Vil ha datoen

I 2016 var statssekretær Bjørkholt fastlege i Drammen. Dette året styrte Erna Solberg og helseminister Bent Høie helsepolitikken.

Som styremedlem i Allmennlegeforeningen var Ap-politikeren den gang krystallklar på at egenandel for ungdom under 18 år burde fjernes.

Når har Støre-regjeringen styrt landet i over to år.

Dahlskjær mener regjeringen må klare å sette en dato for når man endelig fjerner egenandel for ungdom.

– Dette er verken krevende eller spesielt vanskelig å få til, mener hun.

I en snart åtte år gammel Twitter-melding fra Ap-statssekretær Bjørkholt, er det tydelig hva han som fastlege mente i 2016: