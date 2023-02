REGNING: Hvem som skal ta støyten for økte priser vil ikke Rema 1000 fortelle. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I lang tid har dagligvarebransjen varslet om prisøkning på en rekke dagligvarer. Bakteppet er økte kostnader ved produksjon av mat, og transport av mat til butikk.

Lavpriskjeden Rema 1000 advarte at prisøkningen ville ramme kundene.

Men 2. februar reverserte blant annet Rema 1000 det lenge varslede prishoppet.

TV 2 kontaktet butikkjeden for å spørre om hvordan forbrukerne rammes, nå når Rema 1000 ikke tar den planlagte prisøkningen ut til kundene. Et tema dagligvaregiganten er ordknapp om for tiden.

Nekter å svare

Rema 1000s innkjøpsdirektør, Line Aarnes, sa til TV 2 forrige uke at butikkens modell «har alltid vært å selge mye varer til lave priser, ikke å ta høye marginer, så vi skal fortsatt ha godt utvalg».

På bakgrunn av uttalelsen, ba TV 2 om et nytt intervju med Aarnes. Vi ønsket tydeligere svar på hvilke konsekvenser tapte ekstrainntekter faktisk medfører for butikkjeden.

Rema 1000 avslo forespørselen, og fikk derfor tilsendt spørsmålene skriftlig.

– Hvem sitter igjen med regningen [for tapte ekstrainntekter]?

Rema 1000 vil ikke svare på spørsmålet.

Men på spørsmål om hvilke konsekvenser tapte ekstrainntekter vil ha å si for vareutvalg og egen arbeidsstokk, svarer Rema 1000:

«Vi kan ikke indikere hvor lenge dette vil vare, og derfor er for prematurt for oss å si noe om potensielle konsekvenser. Vi skal fortsatt ha godt vareutvalg i butikkene våre. Vi kan dessverre ikke kommentere fremtidige priser av hensyn til konkurranseloven.»

Dytter regningen videre

DESPERAT: Professor Bent Sofus Tranøy tror det var desperat stemning hos flere dagligvarekjeder da Kiwi ikke økte prisene. Foto: Høgskolen i Innlandet / hjemmeside

– Jeg føler meg ganske sikker på de vil forsøke å dytte regningen over på noen andre.

Det sier Bent Sofus Tranøy, professor i Statsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania.

Dette er forretninger, påpeker han. Bedrifter vil tjene penger. Sånn er det bare, sier han.

Tranøy er også medlem av Matkjedeutvalget, og satt i utvalget som utredet maktposisjonen til dagligvarekjedene tilbake i 2011.

– Noen må betale for dette her. Det kan være at de kommer til å lene seg hardere på leverandørene i neste runde, og det kan hende de øker prisene ut til kunden. Dagligvarekjedene har mange måter å gjøre dette på.

Leverandører kan for eksempel bli presset til å bli med ulike markedsføringsprogram, ifølge professoren. I slike samarbeidsprogram kan leverandør ende opp med regningen for ulike markedsføringsaktiviteter, som produktkampanjer.

– Butikken har mange måter å straffe leverandører på, sier Tranøy.

– Rema 1000 kan også øke andel egne merkevarer, og kanskje også øke prisen på egne merkevarer. Jeg tror det er de mer etablerte merkevarene som blir presset ned i pris.

Ikke hele sannheten

– Ut fra min kjennskap til bransjen, så har Rema 1000 et rykte på seg for å være den mest kostnadseffektive organisasjonen, derfor tror jeg ikke at utspillet er direkte løgn, sier Tranøy.

Men det er nok ikke hele sannheten, legger han til.

– I kaotiske perioder hvor det er høy inflasjon, vil man ofte se at aktører ser sitt snitt til å øke prisene mer enn inflasjonen – fordi det er en kaotisk periode.

Matvarepriser og inflasjon: Prisveksten, eller inflasjonen, steg med 7 prosent fra januar 2022 til januar 2023. Inflasjonen er målt ved konsumprisindeksen (KPI). Det er den største prisveksten SSB har målt siden 1988. Uten strømstøtte ville inflasjonen vært på 8,1 prosent. Prisene på mat og alkoholfri drikke fortsetter å være den største bidragsyteren til at inflasjonen nå, holder seg på et høyt nivå. Kilde: SSB

Samtidig understreker Tranøy at det enorme fokuset som har vært på dagligvarebransjen, sammen med Kiwis valg om å holde prisene nede, gjør at Rema og Coop ikke vil kunne utnytte handlingsrommet som inflasjonen gir:

– Det vi har sett i det siste er et trøkk rundt dagligvarebransjen, som jeg ikke kan huske å ha sett maken til. Plutselig er journalister mer opptatt av matvarepriser enn kjendisstoff.

Rema 1000 er forelagt kritikken fra Tranøy, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Et viktig prinsipp

Helge Hasselgård, administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF), understreker at kjedene gjør en profesjonell jobb, og at de hele tiden tenker konkurranse.

– Situasjonen nå er spesiell fordi det er store utslag, men jobben er den samme som de har gjort i lang tid, sier han til TV 2.

– Mistenker du at lavpriskjeden Rema 1000 vil heve prisene i tiden fremover, men at de er mer subtil om det?

PRIS: Helge Hasselgård, administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF), mener prisingen til dagligvarekjedene er et tankekors. Foto: DLF / Nye bilder

– Jeg mistenker ikke, jeg tror det er slik det fungerer, svarer DLF-sjefen og legger til:

– Det er også et veldig viktig prinsipp for at konkurransen skal være effektiv, at leverandører verken kan eller skal bestemme ikke blander seg opp i prisene som i butikkhylla.

Videre sier Hasselgård at man over tid har sett symptom på en annen utfordring hos dagligvaregigantene.

Konkurransetilsynet har vært ute med pekefingeren, og bedt blant annet lavpriskjedene Kiwi, Coop Extra og Rema 1000 om å slutte og snakke om prisene de skal operere med «i morgen».

– Det er et tankekors at det har vært så like priser mellom de tre lavpriskjedene – som er de tre aktørene som kniver mest, sier han.