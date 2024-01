– De tok rullestolen og forlot meg i kulden

SJOKKERT: – Jeg ble etterlatt i kulden og tisset på meg slik at jeg ikke kunne ta taxi hjem, sier Karl Pisani. 53-åringen sliter med nervesykdom og oppgir at han har en invaliditetsgrad på 80 prosent. Foto: Jon Torjus Alten / TV 2

Sjokkert over Larvik kommune:

– Jeg ble stående alene i kulden mens kommunens sjåfør tok med seg rullestolen min, forteller Karl Pisani.



53-åringen, som bor i Larvik, forteller om det han beskriver som en sjokkerende og nedverdigende opplevelse denne uken.

Pisani er 80 prosent medisinsk invalid og fullstendig avhengig av den motoriserte rullestolen. Tirsdag var han på vei hjem fra et fagforeningsmøte.

– Da streiket plutselig rullestolen. Den tålte ikke kulden og all snøen, så batteriet gikk tomt, forklarer Pisani.

RULLESTOL STREIKET: Karl Pisani brukte denne motoriserte rullestolen da han tirsdag skulle besøke fagforeningskontoret. Foto: Jon Torjus Alten

Fikk ikke sitte på

Pisani ringte straks Larvik kommune og det kommunale hjelpemiddellageret som har ansvar for å følge ham opp. Han forklarte problemet, og en varebil ble umiddelbart sendt ut til adressen hvor rullestol og eier befant seg.

– Da sjåføren hadde fått rullestolen på plass i lasterommet, og var klar til å kjøre den hjem til meg, gikk jeg for å sette meg inn i bilen på passasjersiden. Sjåføren stoppet meg i det jeg skulle gå inn i bilen, forklarer Pisani.

– Sjåføren sa at han ikke hadde lov å ta med passasjer, og så kjørte han av gårde med rullestolen.

Pisani sier til TV 2 at han reagerer på at en offentlig tjenesteperson kan etterlate et handikappet menneske i en slik situasjon.

– Det finnes noen uskrevne samfunnsregler der en har ansvar for å hjelpe andre mennesker i nød.

Når TV 2 konfronterer Larvik kommune med opplysningen om «passasjerforbudet», viser det seg at sjåføren tok feil.

350 METER: Sjåføren nektet å ta med seg rullestolbruker Karl Pisani, som da måtte kave seg hjem 350 meter som han brukte over en halv time på. En distanse som google stipulerer til fem minutter. Foto: Skjermbilde Google Maps / TV 2

Tisset på seg

– Jeg ble stående igjen på gata, stresset og fortvilet, fortsetter Pisani.

53-åringen forteller at han har fire ulike diagnoser på nervesykdom som blant annet gjør at han lett får sterke smerter ved anstrengelse.

– En konsekvens er at jeg tisser på meg på grunn av diagnosen Cauda equina syndrom. Og det skjedde da jeg ble stående igjen. Det føltes veldig nedverdigende og fortvilende, forteller den røslige karen til TV 2.



Ettersom han hadde tisset på seg, kunne han heller ikke ringe taxi, men måtte komme seg hjem på egen hånd. I snøen og kulden var dette en ekstremt slitsom opplevelse for Pisani som er kraftig bevegelseshemmet.

– Fra det punktet jeg sto og hjem, var det oppoverbakke og masse snø. Det var som å klatre til toppen av Kebnekaise, forklarer Pisani.

I sin tid som yrkessoldat i det svenske militæret, besteg Pisani det svenske høyfjellet en rekke ganger.



Etter militær karriere har han jobbet i kriminalomsorgen og med forebyggende arbeid innen rusomsorgen, før han ble arbeidsufør i 2019.

– Jeg har nesten ingen muskelmasse igjen og sliter med å bevege meg. Hjemme støtter jeg meg på møbler og inventar. Jeg går normalt ikke ut uten rullestol, forklarer Pisani til TV 2.



TOM FOR STRØM: Normalt skal distansen Pisani la bak seg tirsdag, ikke vært noe problem. Men kulden har redusert batterikapasiteten kraftig, mener han. Foto: Jon Torjus Alten

– Mildt sagt forbannet!

– Å lese dette gjør meg mildt sagt forbannet, sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund.

De ulike instansene må samarbeide slik at man ikke blir etterlatt i situasjoner hvor man ikke kan klare seg selv, mener forbundslederen.



POTENSIELT FARLIG: Tove Linnea Brandvik er forbundsleder i Norges Handikapforbund. Hun reagerer med sinne over saken. Foto: Erik Lundby / Jubafilm

– Å etterlate en mann som ikke har en god gangfunksjon i snø og kulde er potensielt farlig. Vi forventer at hjelpemiddelsentralen og kommunene må sikre at de har løsninger som forhindrer at dette kan skje, sier Brandvik til TV 2.

Pisani, en tidligere svært robust og veltrent mann, forteller at han tirsdag brukte alle krefter på å slite seg hjem en strekning på om lag 350 meter.

– Jeg opplevde kjempesmerter på veien hjem. Jeg klarer kun å bevege meg med små skritt. I snøen, og i en oppoverbakke, var det uutholdelig, forteller mannen som er født i Sverige, men gift og bosatt i Larvik.

Fakta om hjelpemidler fra Nav: Oppfølging av hjelpemidler er et delt ansvar mellom NAV og kommunene. Hvis du trenger et hjelpemiddel kan du alltid ta kontakt med kommunen du bor i, som ofte har en hjelpemiddel- eller ergoterapitjeneste.

Trenger du hjelpemidler for en kortere periode, kan låne hjelpemiddel av kommunens hjelpemiddellager. Har du en varig funksjonsnedsettelse, kan du søke om å få låne hjelpemidler av NAV Hjelpemiddelsentral. Kommunen du bor i, har ansvar for: å oppdage og kartlegge innbyggerens behov

sende eller hjelpe til med søknad til NAV

levere hjelpemiddelet til søkeren

lære opp innbyggeren i bruken av hjelpemiddelet

følge opp og hjelpe

reparere hjelpemidlene, eller sende de til NAV Hjelpemiddelsentral for kompliserte reparasjoner.

hente tilbake hjelpemidlene når det ikke lenger er behov for dem NAV Hjelpemiddelsentral finnes 16 steder i landet, og har spisskompetanse innen tilrettelegging og hjelpemiddel. NAV har ansvar for: Å gi råd, veiledning og opplæring særlig overfor kommuner og arbeidsplasser

Behandle søknader

Skaffe og låne ut hjelpemidler

Frakte hjelpemidler til kommunen

Utføre kompliserte reparasjoner og tilpasninger. Når du har lånt et hjelpemiddel, har du selv et ansvar for forsvarlig bruk og oppbevaring og daglig vedlikehold. Kilde: Nav

Gråt i fortvilelse

– Han tryglet sjåføren om å få sitte i passasjersetet, men det ble bryskt avvist. Dette er fullstendig uholdbart, mener Frank Andersen, leder i Pasientskadeforeningen.



Utslitt og fortvilet tok Pisani kontakt med Pasientskadeforeningen tirsdag ettermiddag.

– Da han ringte, så var han åpenbart fortvilet, han gråt og sa at han aldri har blitt behandlet så dårlig som menneske, forteller Andersen, som reagerer på at offentlige tjenestepersoner kan etterlate en invalid person på den måten 53-åringen opplevde.

SJOKKERT: – Dette er hjerterått og uforståelig, mener Frank Andersen, leder i Pasientskadeforeningen. Foto: Privat

– Et viktig prinsipp er vel uansett at det er lovhjemlet at man ikke etterlater en person i hjelpeløs tilstand.

Andersen reagerer på svaret fra kommunen:

– At kommunen nå ser ut til å ha endret sine regler, er noe underlig.

Innrømmer og beklager feil

– Tidligere var det ikke lov til å ta med passasjerer i bil, med bakgrunn i kommunens forsikringsordning. Dette er endret slik at ansatte nå har lov til å ta med passasjerer i kommunens leasede biler, forklarer avdelingsleder Birgit Pedersen i Larvik kommune til TV 2.

Hjelpemiddelteknikeren som bistod, trodde ifølge Pedersen at det gamle forbudet fortsatt gjaldt.

– Vi beklager at dette ble formidlet til brukeren, og forstår at dette ble oppfattet som urimelig, sier Pedersen.

Pedersen sier at dersom Hjelpemiddelsentralen, ved hans første henvendelse, hadde informert om at han i utgangspunktet må skaffe transport hjem selv, hadde det kanskje ikke gått så galt.

– Det er viktig å presisere at dersom en elektrisk rullestol stopper på denne måten, er det ikke vårt ansvar å transportere verken hjelpemiddel eller bruker hjem. I dette tilfellet valgte vi likevel å prøve å hjelpe til, sier Pedersen som beklager det inntrufne.

Hjelpemiddelet til Pisani er utlånt fra Nav hjelpemiddelsentralen. Det er de som eier rullestolen og det er Nav Pisani har avtale med.



Nav har serviceansvar/oppfølging, men det Hjelpemiddellageret i Larvik kommune som utfører enkle reparasjoner på vegne av Nav.

Sjåføren som hentet rullestolen er ansatt på hjelpemiddellageret i Larvik kommune.

– Kommunen har ansvaret

TV 2 har vært i kontakt med Nav, som mener det er Larvik kommune som i denne saken skal uttale seg og som skal stå til ansvar for det som ble gjort i denne sammenheng.

– Oppfølging av hjelpemidler er et delt ansvar mellom Nav og kommunene. Hvis du trenger et hjelpemiddel kan du alltid ta kontakt med kommunen du bor i, som ofte har en hjelpemiddel- eller ergoterapitjeneste, forklarer Beate Lilleberg, avdelingsdirektør i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging.

Hun forklarer at kommunene har ansvar for å følge brukeren opp, og i å levere hjelpemiddelet til bruker og gi opplæring i hvordan man bruker det. Kommunene har også ansvar for enkle reparasjoner og service.

– Nav Hjelpemiddelsentral har ansvar for opplæring av kommunen, skaffe hjelpemiddelet og utføre kompliserte reparasjoner og tilpasninger. Du har selv et ansvar for forsvarlig bruk, oppbevaring og daglig vedlikehold, påpeker Lilleberg overfor TV 2.