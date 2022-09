– De som sliter, sliter enda mer

– Jeg blir svett, får hodepine og blir lyssky. Så begynner hjertet å banke nesten ut av brystet. Det kjennes litt ut som man skal dø.

Slik forklarer Celina Vibe Engebretsen hvordan det er å ha sosial angst i et stille klasserom med mange mennesker.

Ubrukte bøker

I studenthybelen til 19-åringen ligger pensumbøkene til en bachelor i fjernsyn- og medieproduksjon i en pose. Snart en måned etter studiestart, er bøkene urørt.

URØRT: Når TV 2 kommer på besøk finner Celina for første gang frem pensumbøkene i en bortgjemt plastpose. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Celina har etter hvert fått så store psykiske plager at hun ikke kommer seg ut og bort på universitetet i Stavanger.

– Midt i fadderuka begynte jeg å ikke klare å dra ut. Jeg lå bare inne og ventet på å få «kicket» til å dra igjen, men det har ikke kommet enda. Nå har jeg bare vært på én forelesning, sier hun.

Den ferske studenten er langt i fra den eneste som plages med psykisk uhelse.

Gjelder 1 av 3

Nye tall viser at 42% prosent av alle norske studenter har psykiske problemer, ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022.

Hele 35 % av dem oppfyller kriteriene for alvorlige psykiske plager. Det tilsvarer én av tre studenter.

IKKE ALENE: Tusenvis av studenter har psykiske plager daglig. For Celina har hverdagslivet blitt for vanskelig å takle utenfor studentboligens vegger. Foto: Kristian Myhre / TV 2 Les mer IKKE ALENE: Tusenvis av studenter har psykiske plager daglig. For Celina har hverdagslivet blitt for vanskelig å takle utenfor studentboligens vegger. Foto: Kristian Myhre / TV 2 Les mer IKKE ALENE: Tusenvis av studenter har psykiske plager daglig. For Celina har hverdagslivet blitt for vanskelig å takle utenfor studentboligens vegger. Foto: Kristian Myhre / TV 2 Les mer

Siden 2010 har Folkehelseinstituttet gjennomført Norges største studentundersøkelse hvert fjerde år, på bestilling fra de største samskipnadene.

Og det er funnene om studenters psykiske helse som viser den dystreste utviklingen.

Halen av pandemien

– I 2010 var det én av seks studenter, og nå er det en av tre som har psykiske plager vi kategoriserer som alvorlig, sier leder for SHoT-undersøkelsen Kari-Jussie Lønning.

Plagene som kartlegges befinner seg langs depresjon- og angstskalaen.

Slik fant de tallene 60 000 studenter har svart på undersøkelsen i perioden februar til april 2022.

Psykisk plager blir målt med den internasjonalt anerkjente skalaen «Hopkins Symptoms Checklist».

Skalaen består av 25 symptomer eller problemer studentene skal vurdere hvor plaget der av.

Årets undersøkelse viser at 42 prosent har psykiske plager, 35 prosent av dem kategoriseres som alvorlige.

Kvinnelige studenter er betydelig mer plaget enn mannlige. Kilde: SHoT-undersøkelsen 2022

– Majoriteten av studentene har det fortsatt bra, men de som sliter, sliter enda mer, sier Lønning.

Lønning understreker at tallene har gått noe ned siden tilleggsundersøkelsen i 2021 om pandemien, men at utviklingen over tid viser en bekymringsfull trend.

Svarene i årets undersøkelse er samlet inn fra februar til april i år.

– Noen av svarene kan gjenspeile den pandemiperioden vi var igjennom og at det fortsatt var en usikkerhet knyttet til den, sier Lønning og legger til:

LEDER: Kari-Jussi Lønning leder Norges største studie om studentvelferd. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Men vi var over det verste, og det betyr at vi må gå i dialog med alle som jobber for og med studentene om hvilke tiltak vi kan ta i bruk for å gi studentene en bedre studiehverdag.

Dette sliter studentene med

Hjemme i studentboligen til Celina er blomstene visne. Hun orker ikke bruke energi på noe annet enn det helt nødvendige.

– Jeg føler meg lat hver dag som ikke drar på skolen, men jeg vet at det er på grunn av angsten. Men man klarer ikke forstå det, selv om man vet det.

OPPSØKER HJELP: Celina oppfordrer andre medstudenter til å søke hjelp. Selv går hun til studentpsykolog. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Hun tror mange studenter sliter på grunn av høye forventninger.

– Mange får studentlivet til å virke fantastisk. Man er ute hele tiden, skal gjøre det bra på skolen og sosialt, hele tiden. Sånn er det ikke alltid.

Lønning, som har ledet studien, bekrefter at studietiden er en krevende tid for mange.

– Majoriteten av studentene er unge, og har nettopp flyttet hjemmefra. De skal klare seg selv og skaffe nettverk. I tillegg til høye krav i akademia, sier hun.

Ønsker bedre tilrettelegging

Celina har søkt om å få psykolog gjennom studentsamskipnaden, og har fått et møte med en rådgiver som kan hjelpe henne med veien videre i studieløpet.

HAR TROA: Etter å til slutt ha kommet i kontakt med universitetet om tilbudene, har Celina tro på at hjelpen skal fungere. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Jeg vet ikke hvordan det vil fungere, siden jeg bare har vært der en time. Men jeg har troa, sier hun.

Celina mener likevel det var krevende å finne informasjon om hvordan man kan gå igjennom et studieløp med sykdom, og i dette tilfellet, psykisk sykdom.

– Det er lite informasjon. Den eneste muligheten jeg fikk etter å ha gravd etter hjelp, var å kunne søke om permisjon.

Om det blir permisjon, er usikkert. Men Celina er overbevist om at hun skal ende med en bachelorgrad til slutt.

– Jeg bare vet ikke når. Jeg håper jeg er klar igjen om et år, men om det tar meg fire så får vi bare se.