– De som kaller meg konspirasjonsteoretiker, vet ikke hva det ordet betyr

Gjennom nettstedet sitt, steigan.no, når han ut til tusenvis av lesere. Og sammen med blant andre Kari Jaquesson, gir han følgerne sine innblikk i en ekstremt alternativ virkelighet om blant annet korona-pandemien.

Denne uken er Steigan gjest i TV 2-programmet «Ærlig talt».

Han blir kalt «konspirasjonsteoretiker», «autoritær romantiker» og «en livsfarlig mann».

– De som kaller meg konspirasjonsteoretiker, vet stort sett ikke hva det ordet betyr. Det er et begrep som ble lansert av CIA, sier han.

Selv sammenligner han det med å være en prisvinnende reporter.

– Enhver journalist som har fått en SKUP-pris har jo utfordret makta og myndighetene. Før det er avslørt, er det en konspirasjonsteori. Det er først når det er dokumentert at det ikke lenger er det.

– Er det journalist du vil kalle deg?

– Ja, jeg er først og fremst journalist.

Trodde massemorder var helt

Steigan var leder av det ytterliggående venstrepartiet AKP (m-l) fra 1975 til 1984. Men da Sovjetunionen brøt sammen, tok han et oppgjør med seg selv for å finne ut av hva som var igjen av det han hadde trodd på og ment.

– Mye måtte jeg hive på båten. Derfor kaller jeg meg i dag kommunist, sier han.

I 1979 møtte Steigan den kambodsjanske statssjefen og massemorderen Pol Pot, midt under Pots brutale folkemord på egen befolkning.

– Jeg var fryktelig naiv den gangen. Jeg trodde Pol Pot han var en frigjøringsleder, sier han.

Steigan har i flere tiår fått massiv kritikk for sitt møte med massemorderen - og for å ikke ha tatt tilstrekkelig avstand fra han i etterkant.

– Nå har du sjansen. Ta rennafart mot Pol Pot!

– Jammen, du.. Er det? Ja, jeg er motstander av hans regime. Jeg er motstander av hans terror. Og han var ikke Marxist engang. Han hadde en tenkning som gikk ut på å gå tilbake til år null. Jeg har aldri tenkt sånn.

– Er dette rennafart?

– Du kan kalle det hva du vil, sier han.

Som leder for AKP (m-l) reiste Steigan til Kamodsja i 1978. Her på pressekonferansen etter turen. I årene fra 1976 til 1979 ble over en million kambosjanere drept i Røde Khmer og Pol Pots skrekkvelde. Foto: Bjørn Sigurdsøn

– Ukrainerne er NATO-soldater

I tillegg til konspirasjonsteorier om vaksiner og korona, sprer Steigans nettside russisk krigspropaganda. Ifølge Faktisk.no er nettstedet Norges største spreder av russisk-kontrollert innhold.

– Den saken der startet i US State Department. Der lagde de en matrise som kartla russiskvennlige medier, og den brukte Faktisk.no på oss, påstår Steigan.

Men konklusjonen var at steigan.no bruker kilder som sprer falske nyheter og misvisende informasjon som fremmer russiske interesser.

– Jeg ser på dette som en krig mellom USA og NATO på den ene siden, og Russland på den andre siden, hvor USA og NATO prøver å knekke Russland som stormakt. Og dessverre er ukrainerne slaktofrene, sier han.

– Støtter du ukrainernes forsvarskamp mot Russland?

– Jeg ser ikke det som en forsvarskamp, dessverre. De er soldater for NATO. Det er ukrainerne som dør på vegne av NATO.

John Færseth, forfatter og journalist som har skrevet mye om konspirasjonsteorier, beskriver Steigan slik:

– Steigan sprer ikke bare falske nyheter og bruker russiske og prorussiske kilder, han har også lagt seg på det samme narrativet som russiske propagandamedier på de fleste områder i alle fall siden 2013. Det gjelder både Ukraina, krigen i Syria, oppstanden i Belarus i 2020, drapsforsøket på Sergej Skripal, kuppet i Myanmar og koronapandemien.

– Når det gjelder Ukraina, legger han seg ikke bare tett opp til den russiske fortellingen, men fratar ukrainerne all egenvilje. Han aksepterer ikke at det var ukrainerne selv som gjorde opprør i 2014, men betrakter det slik Putin gjør, som et amerikanskstyrt kupp. Og han nekter å se at det er massiv støtte til forsvarskrigen blant ukrainerne, og at det trolig er flere i vest som vil at Ukraina skal gå til forhandlingsbordet og gi fra seg territorium og selvstendighet.

Steigan er i dag medlem i Rødt, men partiet har tatt avstand fra han. Partileder Bjørnar Moxnes mener Steigans verdier er uforenlige med Rødt sine verdier.

– Jeg synes det var veldig trist at Moxnes ikke turte å møte meg i debatt. Jeg synes det tyder på svakhet. Det er en svak politisk leder, sier han.

Pål Steigan er gjest hos Linn Wiik i Ærlig talt Foto: Sverre Saabye

Steigan sier han har to konkrete mål med det han deler.

– Jeg har to enkle mål. Det ene er å avvikle kapitalismen så fort og fredelig som mulig. Det andre er å hindre verdenskrig, sier han.

– Fredelig? Jeg trodde du var for væpna revolusjon, jeg?

– Den væpna revolusjonen gjennomføres i dag av de som sitter med makta. Amerikanerne er jo eksperter.

– Men du er ferdig med væpna revolusjon?

– Jeg har aldri drevet med væpna revolusjon, jeg er en veldig fredelig mann.

– Skal vise deg Gud

De fleste av Steigans teorier begynner i USA. Hos CIA, finanskapitalen eller State Department. Alt er en stor plan for å få verdens folk til å underlegge seg. De fleste mediehus er også med på denne planen, ifølge Steigan.

– Vår oppgave er å skjære igjennom, sier han.

– Du sier du jobber etter journalistiske prinsipper, men du får jo ikke engang være med i Redaktørforeningen, nettopp fordi de mener nettsiden din ikke er fri, men aksjonistisk?

– Jeg skjønner ikke den kritikken at jeg er aksjonistisk. Jeg har aldri vært mindre aksjonistisk enn jeg er nå, sier han.

– Men det dere skriver er ikke fri og uavhengig journalistikk?

– Jeg vil si den er både fri og uavhengig. Vi er mer uavhengig enn noen andre medier i Norge. De som ønsker å se meg i kortene, kan gå gjennom alt vi har publisert, sier han.

– Og konklusjonen er da at det er konspirasjonsteorier og krigspropaganda.

– Hehe. Det tror jeg er et forsøk, et desperat og litt pinlig forsøk, fra mine motstandere på å kvele en kritiker, sier han.

– Den naiviteten du sier du hadde i møtet med en av verdens verste massemordere og hans totalitære skrekkregime den gangen, kan det være at det er de samme naive brillene du bruker når du nå analyserer Putin og situasjonen i Ukraina?

– Jeg vil ikke si det sånn. Jeg har jobbet 15 år som leksikonredaktør, jeg har blitt trent opp og har vel en av de mest omfattende erfaringene i Norge på kildekritikk. Det hadde jeg ikke da.

– Men kan det være at du har de samme naive briller nå som du hadde da?

– Nei, tvert imot. Fordi jeg hadde nok en hang til det totalitære, at man skulle undertrykke fienden og sånn. Jeg har ikke det i dag.

– Men kan det hende at du tar feil nå også?

– Vis meg den som ikke tar feil, så skal jeg vise deg Gud. Det er klart alle mennesker tar feil. Jeg også.