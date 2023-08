BANK: Jorge Jensen i Forbrukerrådet, mener bankene er begeistret for å bli kontaktet. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

De største bankene i landet tjener milliarder på netto renteinntekter. I tillegg er det ventet at det skal komme flere rentehevinger fra Norges Bank utover høsten.

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, mener bankene er i en posisjon hvor de kan komme forbrukerne i møte.

FORBRUKER: Jorge Jensen forklarer at forbrukerne kan påvirke situasjonen. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Det har jo ikke vært målt så gode resultater i bankene før som vi ser nå. Og det vil jo da innebære både bedre vilkår på bankinnskuddene våre og også reduksjoner i boliglånsrenten, sier Jensen til TV 2.



– Verdens enkleste oppgave



Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge. Han anbefaler forbrukere å sjekke Finansportalen.no for å finne det beste tilbudet.

– Det er verdens enkleste oppgave, og tar deg fem minutter, sier Staavi til TV 2.



Finansportalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Den gir deg blant annet mulighet til å sammenlikne bankene sine tilbud på lånet ditt og innskuddsrenten du kan få.

SAMMENLIKNE: Tom Staavi bruker selv Finansportalen for å sammenlikne tilbud, og har flere banker. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Dette er et marked, og forbrukerne bestemmer hvordan konkurransen skal være.



Han utdyper dette med at om forbrukerne er aktive i å finne de beste avtalene, vil også flere banker følge etter og sette opp innskuddsrentene sine.

– Utlånsrenten er det Norges Bank ønsker at den skal være, og konkurransen om lånekunden er sterk. På innskuddssiden må kundene finne de beste tilbudene på markedet, sier Staavi.



Forbrukerne kan påvirke

Jorge Jensen har en oppfordring til bankkundene for å komme bedre ut. Det er å ta kontakt med banken.

– Forbrukeren må i hvert fall ikke godta et hvert tilbud fra banken.

Han forteller at mellom hver fjerde og femte kunde kontakter banken for å reforhandle avtalen.

– De som ikke gjør det kommer dårligst ut, sier Jensen.

FORHANDLE: Jorge Jensen oppfordrer til å sammenlikne tilbud fra ulike banker. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Han opplyser om at det er forskjell på hvem som tar kontakt med banken sin. Han forteller at det ofte er de eldre som er mest passive i å sette i gang forhandlinger.

– Det er gjerne de som har de største bankinnskuddene, og tjener på å være aktiv, sier Jensen.

Han legger til at på den andre siden finner du de unge voksne, som kanskje har et stort boliglån. De er mer aktive i å ta kontakt med banken for å forhandle.

– Er der for å tjene penger

Gisle James Natvik er professor på Handelshøyskolen BI. Han mener at bankene ikke gjør noe feil ved å ha høye lånerenter.

Han sier at bankene kunne bedret vilkårene for kundene sine ved å øke innskuddsrentene, eller hatt lavere utlånsrenter. Lavere avdrag mener han også kan være en løsning.

PROFITTMAGIN: Gisle Natvik forteller at bankene har en profittmargin, som kan reduseres om konkurransen i markedet gjør det nødvendig. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Men det er ingen grunn for dem til å gjøre noe de taper penger på, sier Natvik til TV 2.

Han minner om at bankene tross alt er bedrifter.

– Man må aldri tro at banker drives ut fra moralske hensyn, de er der for å tjene penger, sier Natvik.