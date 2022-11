– De skjønner ikke hvordan det føles

Da Mina Wegner (53) var yngre, hadde hun ikke sett for seg at hun i fremtiden skulle sitte og snu hver krone.

– Jeg tenkte at jeg ville ha enda bedre råd. Men det har blitt tvert i mot.

Wegner er ikke alene om å kjenne de økonomiske nedgangstidene på kroppen. I en fersk undersøkelse gjort av Kantar for TV 2 svarer over halvparten at det er noe eller mye vanskeligere å spare penger nå enn for et år siden.

30 prosent svarer at det er vanskeligere å gjøre aktiviteter med venner eller familie, og nær halvparten sier det er vanskeligere å finansiere ferier i dag enn for et år siden.

Ble permittert

Wegner er kabinansatt i SAS, og jobber i en 100 prosent stilling. Da pandemien kom, ble hun permittert. I denne perioden måtte hun be om å betale avdragsfritt på boliglånet.

Nå har hun på nytt sett seg nødt til å be om avdragsfrihet.

– Jeg kjenner at det er nødvendig.

TRANG ØKONOMI: Wegner hadde trodd hun ville få bedre råd i 50-årene. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Lever annerledes nå enn før

Torsdag hevet Norges Bank renten med 0,25 prosentpoeng. Nå er styringsrenten oppe på 2,5 prosent. Fra juni i år har styringsrenten økt med 1,25 prosentpoeng.

Wegner bor i en leilighet alene på Sagene i Oslo. Den har to soverom, skråtak, og en liten balkong. Leiligheten kjøpte hun i 2017 da sønnen hennes flyttet hjemmefra.

Nå kjenner hun høstens rentehopp på kroppen, og som enslig merker hun det ekstra godt.

IGJEN: Torsdag hevet sentralbanksjef Ida Wolden Backe og Norges Bank renten igjen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det er ikke bare jeg som er i denne situasjonen. Jeg har mange venninner jeg jobber sammen med som også bor alene, og som har fått dårligere råd, sier hun.

Wegner føler hun og venninnene lever på en annen måte nå enn før pandemien. Pengene må prioriteres annerledes. Det har gjort at de ikke går ut så ofte som før.

– Bare det å kunne gå ut og kjøpe seg en kopp kaffe og en muffins koster jo skjorta nå. I stedet for å bruke 200 kroner på å gå ut på kafé, så tar vi en kaffe hjemme.

– Tror ikke de skjønner hvordan det føles

Hun forteller at i bransjen hun jobber i har de ikke hatt lønnsoppgang på ti år, og at de står på stedet hvil. Når alt blir dyrere, må man kutte i en del ting.

– Man har ikke lenger råd til å dra på ferie. Man må virkelig tenke på alt man kjøper. Jeg prøver å handle rundt omkring der det er billigst og følger med på prisene.

Wegner føler at klasseforskjellen blir større. De som har normal inntekt får mindre kjøpekraft, men de rike blir rikere. Mens mennesker som har en inntekt man burde klare seg på, gjør ikke det, mener Wegner.

Norges Bank varslet torsdag at styringsrenten vil settes videre opp i desember.

– Tror du sentralbanken skjønner hvor mye det har å si for enkeltpersoner hver gang de setter opp renta?

– Nei, jeg tror ikke de skjønner det. Jeg tror ikke de føler på skinnet hvordan det er å få et rentehopp gang på gang.

Wegner er bekymret for at hun kan måtte ende opp med å måtte selge boligen. Da hun ba om avdragsfrihet i september, anslo hun at utgiftene til boliglånet hadde økt med rundt 1000 kroner i måneden.

– Jeg tenkte jo at dette skulle være den siste boligen jeg flyttet til, egentlig, sier hun til TV 2.

Hun understreker at de økte rentene særlig er utfordrende ettersom også andre ting har blitt dyrere. Blant annet trekker hun frem strømprisen, matvareprisene og økte kommunale avgifter.

– Hvis det blir så ille at man ikke får avdragsfritak lenger, og må betale både renter og avdrag, da må man ta en vurdering av det. Det blir spennende å se hvor jeg sitter, om jeg sitter her.