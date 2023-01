– De siste dyrene som forlater norsk jord

Norges aller siste oppdrettsmink er på vei ut av landet. En vemodig dag for bonde Jon Sørby, som har drevet med pelsdyroppdrett i over 50 år.

Endelig slutt for norsk pelsdyroppdrett:

– Fin gutt! God tur, sier Jon Sørdal og løfter en hvit mink inn i buret den skal fraktes i.

Det er han siste dag på jobb som pelsdyrbonde, og minken han bærer er blant Norges aller siste i sitt slag.

I morgen vil det nemlig ikke være en eneste oppdrettsmink igjen i landet.

– Det er en rar dag, og det er en vemodig og trist dag. Pelsdyr har betydd mye for meg, sier bonden.

I 2019 vedtok Stortinget å avvikle pelsdyrnæringen. Sørby mener pelsdyroppdrett har vært viktig for Distrikts-Norge med tanke på både verdiskapning og arbeidsplasser.

– Gjerne på steder som ikke har hatt så mye annen næringsvirksomhet, har pelsdyr vært en viktig næring for mange, sier 70-åringen.

SENDES AVGÅRDE: I de små blå burene skal minken sendes til fra Brumunddal til Nordjylland i Danmark. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Sørby er pensjonist, og har hatt glede av å ha noe å henge fingrene i. Fredag markerte slutten på over 100 år med pelsdyroppdrett.

– Det er vemodig og trist at det er slutt, for nå er det slutt. Det er ikke mere pelsdyr igjen i Norge når denne dagen er omme, sier Sørby.

Både hans far, onkel, bror og nevø har drevet med pelsdyroppdrett. Selv solgte Sørby sine første skinn i 1972. Bonden mimrer tilbake til da hans far drev gården, og kaller 60-tallet for pelsdyrindustriens glansdager.

– Da var vi store. Vi var en betydelig eksportnæring og hadde en god utvikling frem til de politiske utfordringene som har kommet de siste 15-20 årene, sier han.

– Hva tenker du om at du er den siste oppdretteren i Norge?

BLANT DE SISTE: Sluttstreken er satt for pelsdyroppdrett i Norge, mens nabolandet Danmark starter opp igjen. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

– Nei, jeg går ikke rundt og sier jeg er stolt av det, men for meg personlig har det vært veldig greit å fortsette etter nedleggingsvedtaket, sier Sørby.

Norges siste, Danmarks første

Dyrene går til Nordjylland i Danmark, hvor en kvinnelig kjøper som har kjøpt de 765 minkene, forteller Sørdal. Danskene vært uten pelsdyroppdrett siden koronapandemien, da millioner av mink ble avlivet, og oppdrett ble forbudt.

Nå får Danmark sine første mink etter å ha opphevet forbudet, fra Brummunddal.

– Dette er de siste dyrene som forlater norsk jord og de første dyrene som kommer inn i Danmark, sier Sørby.

Han sier de danske kjøperne er veldig fornøyde, og han har tro på at dyrene hans kommer til å bli behandlet godt i nabolandet.

– Det er en trøst at de kommer til et nytt godt hjem i Danmark, sier Norges siste pelsdyrbonde.

TOMT: Minken er på vei sørover. Nå skal minkfarmen til Jon Sørby destrueres. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Venter på erstatning

– Dette var den siste minkproduksjonen vi hadde her i Norge, og nå blir den gjengen her dansk fra og med i morgen, sier Guri Wormedahl, kommunikasjonssjef i Norsk Pelsdyralslag.

Hun synes det er sårt at et endelig punktum er nådd for næringen.

– Samtidig er jo fint å vite hva at disse dyrene kan bidra til å videreføre en produksjon i vårt naboland.

Nå gjenstår det bare én ting, ifølge Wormedahl.

– Vi venter jo nå på at Landbruksdirektoratet og Norsk Landbrukstakst forhåpentligvis skal komme i gang igjen med taksering, slik at man får betalte disse erstatningene og satt den sluttstrek en som folk har behov for, sier hun.