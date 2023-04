Overlege Mads Gilbert kritiserer NRK for promotering av friski-dokumentar etter snøskred-reportasje. – Burde ikke vært sendt, sier TV-sjef Arne Helsing i NRK.

Overlege Mads Gilbert gjestet mandag morgen NRK Troms og Finnmarks radiosending for å snakke om den store skredfaren og de tragiske snøskredene i Troms fredag, som kostet fire menneskeliv.

Mot slutten av programmet retter Gilbert harde skyts mot statskanalen. Han kritiserer NRK for ikke å stanse promoteringen av «Eksponert», en innkjøpt dokumentarserie om friskikjøring, i kjølvannet av skredulykkene i helgen.

Promoen ble sendt etter søndagens Dagsrevyen, som blant annet innehold en reportasje om dødsfallene i Troms og statsrådbesøket i etterkant.

– Dobbeltkommunikasjonen til NRK er ganske slående, sier Gilbert og legger til:

– Etter sendingen kommer annonseringen og traileren om den mest risikofylte skikjøringen du kan tenke deg.

– Forstår det ikke

Gilbert mener det er problematisk at NRK i det hele tatt velger å sende serien på sine flater. Han understreker overfor TV 2 at han mener dette uavhengig av de siste dødsfallene.

– De motsier seg selv voldsomt. I det ene øyeblikket alvorstunge nyheter om betydningen av å følge Varsom sine skredvarsler og unngå all risikoatferd, og samtidig selger de tungt inn et program som viser nettopp den type risikoatferd alle nå prøver å begrense, utdyper han til TV 2.

– At NRK ser på det som sin samfunnsoppgave å promotere den typen atferd i fjellet, det forstår jeg ikke.

Overlegen mener serien forherliger skikjøring i skredutsatte områder, som i Lyngsalpene og fjellene rundt Tromsø.

– Folk må selvsagt få gjøre sine egne valg, men hvis det er sånn at vi kan påvirke atferd i positiv retning, kan atferden også påvirkes i negativ retning. Det har NRK et redaksjonelt ansvar for, mener han.

KRITISK: Overlege Mads Gilbert stiller seg svært kritisk til friski-promoteringen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

NRK trekker promo

Arne Helsing, TV-sjef i NRK, skriver i en e-post til TV 2 mandag formiddag at de tar grep og stanser promoteringen av dokumentar-serien.

– Vi ser at «Eksponert»-promoen ikke gir det totale bildet av de kontinuerlige risikovurderingene som gjøres av utøverne i serien. I lys av hendelsene fredag burde ikke denne promoen vært sendt, og vi har nå tatt ut all promoteringen av serien med umiddelbar virkning, skriver Helsing til TV 2.

Beslutningen om å fjerne promoen ble tatt mandag, etter kritikken fra Gilbert, ifølge NRK. Kanalens pressevakt sier NRK-ledelsen er enige om beslutningen om å trekke promoen, uavhengig av kritikken.

Forandrer ikke sendeplan

Dokumentarserien skal imidlertid sendes på TV som planlagt.

– Skredulykkene gjennom helgen har gjort at vi har tatt en ekstra vurdering av dagens episoder av «Eksponert». Vi har valgt å sende som planlagt.

Helsing begrunner det blant annet med at man i serien blir vitne til hvor mye arbeid som blir gjort i planleggingsfasen.

– Dette er ikke vanlige skiturister, men folk som lever et aktivt friluftsliv og som hele tiden er bevisst dilemmaene som oppstår i møte med naturkreftene. Serien viser at bak de spektakulære bildene man gjerne møter i media, ligger det solid erfaring og detaljert planlegging. Den viser også at utøverne velger å snu fremfor å ta overdreven risiko.

Snøskredterreng Det utgjør ingen forskjell om du befinner deg i bratte vestlandfjell, eller rett ved siden av preparerte løyper i et alpinanlegg. Er det 30 grader eller brattere, og en viss høyde på henget, så kan skred løsne. Skredterreng deles vanligvis inn i to områder: Løsne- og utløpsområder. Løsneområdet er det området hvor et snøskred starter, enten som et brudd ved flakskred, eller som punktutløsning ved løssnøskred. Det er i løsneområdet at 30-gradersregelen gjelder. (Under 30 grader bratt løsner det sjeldent snøskred) Utløpsområdet er det området hvor et snøskred stopper opp. I utløpsområdet kan du altså bli tatt av snøskred selv om du er i terreng under 30 grader bratt hvis det er bratt terreng over deg. Du kan bli tatt av snøskred i utløpsområdet hvis du fjernutløser skred, hvis skredet løsner naturlig og hvis andre utløser skred i løsneområdet. Kilde: Varsom.no

Slår hardt tilbake mot kritikken

I «Eksponert» blir man kjent med blant andre Nikolai Schirmer. Han har laget en rekke filmer fra Lyngen, og deler også fra livet som frikjører for sine 130.000 følgere på Instagram.

Etter å ha hørt kritikken fra Gilbert, svarer han slik:

– Det er en dyd å holde sine offentlige uttalelser til ting man kan noe om. Gilbert er en anerkjent og dyktig lege så vidt jeg forstår, men han mangler livreddende basiskunnskaper om trygg ferdsel i fjellet, om hvor det kan gå, og hvor det ikke kan gå snøskred, skriver han i en SMS til TV 2.

SVAR: Nikolai Schirmer svarer på kritikken fra Mads Gilbert. Foto: Anders Vestergård

Schirmer mener kritikken mot NRK er ignorant og lite konstruktiv.

– Å kritisere NRK for å sende doble signaler fordi de viser «Eksponert» blir som å beskylde Netflix for å bidra til trafikkulykker fordi de viser «Drive to survive» om Formel 1.

Han mener «Eksponert» viser hvordan utøvere på toppnivå nøye vurderer risiko.

– Å kjøre bratt på ski fremstilles som akkurat hva det er: livsfarlig.

