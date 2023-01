– De minuttene har jeg tenkt på, forestilt meg, og hatt mareritt om tusen ganger

Saken oppdateres!

I marinens penuniform, møtte den tiltalte 33-åringen på rettens tredje dag.

For første gang forklarer han seg fritt om natten da krigsskipet KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS».

I retten fortalte han at han mønstret på Ingstad for første gang i juli 2017, som vaktsjef assistent.

Følte et press

Han var svært interessert i å jobbe på fregatt, men sier han følte på en forventning - både fra han selv og fartøyet - om at han skulle bli klarert som vaktsjef før sommeren 2018.

Flere av de som skulle klarere den tiltalte som vaktsjef, hadde en egeninteresse i å gå på land den sommeren, forteller han.

– Men det presset tok jeg mer enn gjerne. Jeg syns det var gøy, sier vaktsjefen.

HAVARI: Ingstad sank noen dager etter kollisjonen og gikk inn i historien som en av de dyreste ulykkene noen sinne. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Fikk raskt mer ansvar

I april ble 33-åringen klarert som vaktsjef. Våren 2018 gikk han flere kurs, som etter hvert brakte han opp i høyere stillinger.

1. august gikk han inn i en ny rolle - med større ansvar.

– Jeg brukte en del tid på å sette en del arbeidsoppgaver. Det var kun jeg, av de tre vaktsjefene om bord, som hadde gått sjøkrigsskolen.

Denne høsten mønstret også en amerikaner på - en såkalt utvekslingsoffiser.

SKISSE: Tegning som skisserer besetningen på Helge Ingstad-broen. Foto: Havarikommisjonen

– En slitsom vakt

Da 33-åringen begynte å forklare seg om katastrofenatten, sa han at de tok en avgjørelse om å seile innaskjærs for treningens skyld.

Ingstad var på vei tilbake fra Nato-øvelsen «Trident Juncture», og skulle videre til Skottland.

– Jeg syntes vakta fra klokken 0400 til 0800 er den mest behagelige. Det var mange aktiviteter om bord og jeg hadde god oversikt, sier 33-åringen.

Han beskriver dette som en slitsom vakt, og at det ikke er noe konkurranse fra de andre vaktsjefene om å få denne vakten.

Så ingenting

Den aktuelle natten sier vaktsjefen at han var på broen rundt klokken 03.35. Dette er 26 minutter før kollisjonen klokken 04.01.

– Brobesetningen var en ganske robust gjeng, sier 33-åringen.

Da vaktsjefen kom på broen, sier han at han lyset var helt dimmet ned.

– I det jeg går på broen, ser jeg ingenting. Jeg trenger noen minutter for å skimte konturen av mennesker, men man venner seg gradvis til det, forteller han.

Hatt mareritt

Når tiltalte begynner å forklare seg om selve kollisjonen, sier han dette har opptatt ham i stor grad de siste årene.

– De minuttene har jeg tenkt på, forestilt meg, drømt om, hatt mareritt om x antall tusen ganger, sier han.

Den tidligere vaktsjefen er den eneste som står tiltalt etter kollisjonen som førte til at en av Forsvarets fem fregatter sank.

HAVARI: 8. november kolliderte Forsvarets mest avanserte krigsskip med et tankskip utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Ingen ble alvorlig skadet, men skipet sank og gikk tapt. Foto: Emil Wenaas Larsen / Forsvaret

Uttrykte ikke alvor

I minuttene før ulykken forteller vaktsjefen med stort alvor hvordan han så situasjonen.

Han forteller at brobesetningen diskuterte «det lysende objektet» foran dem, objektet som viste seg å være tankskipet «Sola TS». De hadde også diskutert andre fartøy som kom mot dem i fjorden.

– Da jeg hører «Helge Ingstad» bli oppkalt på sambandet, tror jeg at dette er et av fartøyene vi har foran oss på babord side, forklarer 33-åringen.

Han sier han umiddelbart trekker bort til radioen og svarer på oppkallet.

FOR SENT: Den tiltalte 33-åringen sier at det var først da de på sambandet sier “du må i hvert fall gjøre noe”, at han skjønner at det lysende objektet er et fartøy. Foto: Havarikommisjonen/illustasjon

– De som kaller oss opp uttrykker ikke noe alvorlighetsgrad, men sier vi må svinge til styrbord. Min situasjonsforståelse forblir derfor den samme, ingen opplysninger tilsa noe annet, sier han.

For sent å gjøre noe

33-åringen understreker at det på daværende tidspunkt - i hans hode - ikke var plass til Ingstad på innsiden av dette objektet så lå foran dem.

– Jeg svarte derfor at jeg ikke kunne ta til styrbord, sier han.

Videre forteller han at det var først da de på sambandet sa «du må i alle fall gjøre noe...», at han skjønte at objektet foran Ingstad var et skip. Og at det var på vei rett mot dem.

– Og da var vinduet mitt for å gjøre noe tilnærmet lukket.

Så krasjer Helge Ingstad inn i tankskipet «Sola TS» med full kraft.

Handlet uaktsomt

For hvordan kunne marinens stolthet ende opp som «tidenes» dyreste spiker?

Aktoratet mener at vaktsjefen hadde en rekke muligheter til å forhindre ulykken, at han handlet uaktsomt og derfor kan straffes for dette. De mener også han har brutt militær straffelov.

33-åringen har erkjent å ha gjort feil, men nekter straffskyld.

OPPLEVDE AKUTT LIVSFARE: Statsadvokat Benedikte Høgseth understreket at en rekke personer kunne ha mistet livet under ulykken. Foto: Frode Hoff / TV 2

«Et krigsskip. Eg traff han»

Retten startet onsdag med at Tor Bjarte Henrichsen, politifaglig leder Vest politidistrikt, la frem politiets etterforskning, hvor han gikk systematisk - sekund for sekund - gjennom minuttene før kollisjonen.

Kollisjonen skjedde etter politiets data nøyaktig klokken 04.01.15.

Over VHF-radioen sier losen på tankskipet «Sola TS» dette:

– Det er et krigsskip. Jeg traff han...

Skylder på kollegaene

Forsvarerne på sin side mener ulykken skyldes en rekke feil, fra trafikksentralen på Fedje og besetningen på tankskipet - til flere systemfeil i Sjøforsvaret.

De peker også på 33-åringens kollegaer på broen.

– Skal han alene straffes for det han gjorde i løpet av få minutter? Hva gjorde de andre på broen? Hvorfor var det ingen som sa fra om at «nå må vi passe på»?

Forsvarer Christian Lundin var tydelig i sitt innledningsforedrag.

– Ikke skikket til jobben

Forsvareren ramset blant annet opp en rekke svakheter med brobesetningen, blant annet at navigasjonsstøtten vaktsjefen fikk var påtakelig liten.

– Styrbord utkikk var ubemannet i hele 18 minutter i tiden før ulykken. Hvem hadde gikk lov til dette? Jo, den avtroppende vaktsjefen, sa Lundin.

BLENDET: Tankskipet "Sola TS" hadde på dekksbelysningen, slik at besetningen på Ingstad ikke så skipets lanterner. Det trodde derfor at det kraftige lyset var fra ei kai - til land. Foto: Politiet

Det var også bestemt at krigsskipet skulle seile med passiv AIS, noe som gjorde at Ingstad ikke var synlig i trafikkbildet. Dette var også en avgjørelse som 33-åringen ikke hadde vært med på å ta.

– I tillegg var to stykker på broen under opplæring. Og flere i besetningen var ikke medisinsk skikket for arbeidsoppgaven sin. Dette var også utenfor vaktsjefens ansvar.

Dette mener forsvareren gikk galt Forsvarer Lundin la i retten frem en rekke punkter på hva de mener gikk galt 8. november 2018. Dette er noen av dem: Tankskipet «Sola TS» Manglende bruk av radar før de gikk fra kai.

AIS viste “parkert” helt frem til klokken 03.51. Flere minutter etter at skipet la fra kai.

Skipet søkte ikke om avgang slik de skulle.

Kunne kalt opp Ingstad tidligere og vært tydelig på hvorfor Ingstad måtte svinge.

Lydsignaler ble ikke brukt.

Uklar ansvarsfordeling mellom los, kaptein og navigatør. Trafikksentralen på Fedje Skal overvåke trafikken, men registrerte ikke Ingstad.

Det meldes ikke fra til andre fartøy at det er et krigsskip på vei inn i området uten AIS.

Zoomet inn på Stureterminalen, men ikke ut igjen. Slik går man glipp av Ingstad.

Lite tydelige beskjeder. KNM «Helge Ingstad» Seilte med passiv AIS. Denne avgjørelsen tok ikke vaktsjefen.

Hadde to på opplæring, samtidig.

VHF-radio sto et stykke unna vaktsjefen.

Manglende målføring av Sola TS. Manglende bruk av radar. Manglende beskjeder. Ingen på bro sier fra til vaktsjefen om han at må passe på.

Kastet under bussen?

33-åringen jobber fremdeles i Sjøforsvaret på fregatt, og er nå kapteinløytnant.

SYSTEMFEIL: Forsvarer Christian Lundin understreker at det er Sjøforsvaret ansvar at det var to på opplæring på kollisjonsnatten og de medisinske forutsetningene til brobesetningen ikke var god nok. Foto: Frode Hoff / TV 2

Sjøforsvaret har understreket at de har full tillitt til offiseren, og skal støtte han både før, under og etter rettsaken.

– Hvordan opplever han å sitte og høre på at dere fordeler skyld - også til hans tidligere og nåværende kollegaer?

– Poenget er å få frem at retten må gjøre en totalvurdering. Han erkjenner å ha gjort en feilvurdering, men det som er viktig å få frem er at hans bidrag til denne ulykken er veldig liten, sier Lundin.