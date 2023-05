De hjerteskjærende brevene fra barna som aldri kom hjem

Den syv år gamle jenta Vera strekker seg etter storebroren Tibors hånd. Rundt dem er flere barn og noen voksne mennesker de ikke kjenner. De har fått streng beskjed av de ukjente om å hverken se opp eller snakke.

Foreldrene har fortalt dem at de ukjente menneskene er snille. At de skal ta dem med ut på eventyr, og at barna snart skal få møte mamma og pappa igjen.

PÅ BARNEHJEM: Noen av barneflyktnigene ble plassert på barnehjemmet Maria Dehlis Minde på Grorud i Oslo. Blant dem var søsknene Vera og Tibor, som mest sannsynlig er midt i bildet. Foto: Utlånt av Kagge forlag

Men de kan ikke noe for at de er redde og slitne. Og det er ekkelt at flere av menneskene som speider på gatehjørnene både spytter på dem og skriker. Vera vil gråte, men vet at hun ikke får lov.

Tibor knuger søsterens hånd, og tenker på det moren sa til ham da de skiltes på togstasjonen hjemme i Bratislava.

«Nå må du ta vare på lillesøster, Tibor», hadde hun sagt. Tanken får ham automatisk til å rette seg opp i ryggen. Han ignorerer de såre føttene, og følger lydhørt etter de voksne.

I oktober 1939 vandrer den 47 år gamle norske kvinnen Sigrid Helliesen Lund side om side med et fåtall utvalgte barn. Hun er ansatt av den nyopprettede humanitære organisasjonen Nansenhjelpen, og det er hun og kollega Tove Filseth, Nansenhjelpens 35 år gamle sekretær, som har arrangert barneaksjonen.

37 jødiske barneskjebner blir ved norsk hjelp fraktet i sikkerhet ut av det krigsherjede Tsjekkoslovakia, til fredelige Norge. Enn så lenge.

– Jødiske barn var det Norge aller minst ville ha

Nå, snart 84 år senere, fortelles historien om de modige kvinnene og skjebnene til flere av de jødiske barna, i Hilde Vesaas’ sakprosabok «Nansenhjelpens modige kvinner – Med nestekjærlighet som våpen i kampen for jødiske flyktninger».

– ­­­De søkte opprinnelig om å få 100 barn til Norge, men kvoten ble stadig redusert. Den endte til slutt på 39, men det var to barn som ikke fikk reist, forteller forfatter Hilde Vesaas til TV 2.

TOVE FILSETH: Nansenhjelpens sekretær Tove Filseth var en ressurssterk sosietetskvinne, ifølge Vesaas, som i lange perioder la bort deler av sitt eget liv for å hjelpe andre. Foto: Utlånt av Kagge forlag

Nansenhjelpen, med Tove og Sigrid i spissen, hadde latt seg inspirere av britenes suksessfulle Kindertransport, som hadde berget flere tusen jødiske barn ut av Nazi-Tyskland og flere av de okkuperte landene.

– Grunnen til at det var så få som fikk komme til Norge, var den rigide norske innvandringspolitikken. Norge var veldig skeptisk til å ta inn flykninger generelt, jøder spesielt, og jødiske barn var det de aller minst ville ha. De var redde for at de ikke skulle bli kvitt dem ved krigens slutt, forteller Hilde videre.

«Man kunne brenne inne med dem», ble det sagt.

SIGRID HELLIESEN LUND: Bildet av den modige Nansenhjelpen-kvinnen er trolig tatt i 1946. Foto: Utlånt av Kagge forlag

– Det er en setning som smaker veldig vondt i dag, når man vet hvordan det gikk med så mange av dem, sier Hilde tydelig berørt.

– Hva gjorde at akkurat disse 37 barna trakk «vinnerloddet»?

– Det var en utvelgelsesprosess som Tove gjorde mens hun var der nede, i samarbeid med Kvekerorganisasjonen som Sigrid var en del av. De har gjort en utvelgelse som sikkert må ha vært umulig i havet av trengende. Det ble virkelig en dråpe i havet.

Skuffende få norske fosterfamilier meldte seg

Nansenhjelpen annonserte etter mulige fosterfamilier i avisene.

– Mange av barna havnet i Bergen, på Vestlandet og i Trøndelag. Tove uttaler at det var skuffende få på Østlandet og i Oslo-området som hadde meldt seg. Derfor havnet en del av dem på barnehjem i perioder.

Blant dem var søskenparet Vera og Tibor.

Lillesøster blir plassert på barnehjemmet Maria Dehlis Minde på Grorud i Oslo, mens storebror etter hvert flytter inn hos den jødiske vertsfamilien Klein i Trondheim. Deretter bærer turen videre til idylliske Nesjestranda utenfor Molde for storebror Tibor.

FOSTERFAMILIE: Vera og Tibor Taglicht (med briller og med slips) fotografert med sin nye, norske familie. Ekteparet Aksel og Astrid Kragset hadde barna Margrethe (på fanget), Alf Richard og Åse, Foto: Utlånt av Kagge forlag

Her blir han en del av familien til sogneprest Aksel Kragset, hans kone Astrid, og deres tre små barn Margrethe, Åse og Alf Richard.

Tilværelsen er god for Tibor, men savnet etter lillesøster Vera, som han hadde lovet moren å passe godt på, er stort. Til slutt får også Vera lov til å flytte til Nesjestranda, og gjenforenes med storebroren.

Glemte morsmålet

Der er også flere tsjekkoslovakiske landsmenn, som blant andre lege og psykiater Leo Eitinger, og dette gjør at barna kan snakke morsmålet igjen. Men de lærer seg etter hvert å både snakke, lese og å skrive norsk.

En av dem som har sendt fra seg sine aller kjæreste, nemlig to av barna, er Edith Mautner. Hun vet at barna, Ilse på syv og Thomas på fire, er så små at morsmålet snart kommer til å forsvinne fra erindringen.

OVERLEVDE: Søsknene Thomas og Ilse Mautner overlevde ved å komme seg over til Sverige, ved hjelp av både Nansenhjelpen og Carl Fredriksens transport. Foto: Utlånt av Kagge forlag

Derfor lærer hun seg norsk, slik at hun kan kommunisere med sønnen og datteren gjennom brev:

«Husker dere det store spiseværelset? Vi har det nu avdelt med bökerskapet, som gaar fra en vegg til en annen, saa har vi nu to mindre vaerelser og det er bedre, naar vi maa ta saa mange personer i leiligheten.».

LÆRTE SEG NORSK: Mamma Edith Mautner visste at morsmålet kom til å forsvinne fra barnas erindring. Foto: Utlånt av Fred Barton, via Geni og Holocaust.cz

«Dere har det bedre, dere er i god luft, har en have for leke, kan löpe paa ski.».

Mamma Edith pakker inn det faktum at hun og ektemannen, legespesialisten Felix Mautner, er blitt tvunget til å ha fem andre jødiske familier boende hos seg.

Brevet kommer gjennom den strenge nazi-sensuren. Trolig fordi at det er skrevet på norsk.

– Derfor er brevene til Mautner-søsknene så verdifulle, siden hun skrev på norsk kunne hun være mer åpen. Nazistene der nede kunne ikke lese norsk, noe som var ideelt ettersom brevene måtte gjennom sensur, forteller forfatter Hilde Vesaas.

Okkuperer det som skulle være barnas trygge havn

Men bare et halvt år inn i den nye, norske tilværelsen for de 37 barneflykningene, blir livene deres nok en gang snudd på hodet.

For nå har nazistene funnet veien opp til Norge, og okkupert det som skulle være barnas trygge havn.

Det store spørsmålet for Tove Filseth og Sigrid Helliesen Lund blir dermed; hva skal vi gjøre med barneflyktningene? Skal de bli i Norge, eller sendes tilbake til foreldrene?

Ifølge forfatter Vesaas finnes det brevdokumentasjon på at Tove Filseth undersøkte mulighetene for å sende tilbake barna allerede i mai 1940.

– I korrespondanse kommer det frem at de holder på å skrive til samtlige foreldre i Tsjekkoslovakia om at de nå tenker på å sende barna tilbake, og ber også foreldrene om å sette seg i forbindelse med de tyske myndighetene for å lette byråkratiet. Det er ikke tvil om at det kom fra dem. Altså fra Nansenhjelpen, påpeker Vesaas.

FELIX MAUTNER: Legespesialisten Felix Mautner sendte brev til Skre-familien og Nansenhjelpen og ba innstendig om at barna ikke måtte bli sendt tilbake. Foto: Utlånt av Fred Barton, via Geni og Holocaust.cz

Av de 37 barna som kom til Norge høsten 1939, blir 19 av dem sendt tilbake til sine foreldre – og til uvisse skjebner.

– Hva gjorde at de ble sendt tilbake igjen?

– Det er egentlig et vanskelig spørsmål å svare på. Den eneste forklaringen jeg kan finne er at de kanskje så for seg at nazistene kom til å gå veldig fort etter jødene i Norge, slik de hadde gjort i flere andre land, som Østerrike og Tsjekkoslovakia.

I Norge startet nemlig ikke de såkalte jødeaksjonene før i 1942.

– Men det kunne de ikke vite våren 1940. Det er den forklaringen jeg har tenkt meg frem til. De hadde ansvar for barna, men også for de norske fosterfamiliene, som det samtidig kunne bli skummelt for, forklarer forfatteren videre.

Foto: Utlånt av Kagge forlag

Noen av foreldrene ba selv om å få barna hjem, men skal vi tro forfatter Vesaas var bildet mer sammensatt enn som så.

– Det er det siste som er blitt fortalt, at det var foreldrene som ville ha barna hjem. Da kom Nansenhjelpen på en måte litt unna med det, for å si det litt stygt. Det er klart at de visste med seg selv at det var de som hadde tatt initiativene til barnas returer. Om det kom fra Tove selv, eller organisasjonens leder Odd Nansen, det vet jeg ikke.

Men det var likevel noen foreldre som paradoksalt nok nektet å få hjem sine kjæreste; nemlig barna. Blant dem var Edith og Felix Mautner, foreldrene til søskenparet Thomas og Ilse.

Søsknene bodde hos ekteparet Finn og Gunhild Skre i Bergen. Faren Felix sendte formaninger om at barna måtte bli i Norge, via brev datert august 1940, på vegne av seg selv og kona:

«De foreldrene som lar barna sine komme tilbake, handler ut fra «apekjærlighet» og mot all fornuft. Vi kan bare unnskylde at foreldrene lar dem komme tilbake fordi det ikke er noen i Norge som kan ta seg av dem. (…) [V]åre barn ville – hvis de kom tilbake til oss – kommet tilbake til en fullstendig åndelig, sjelelig og kroppslig proletarisering og forarming.».

– Felix Mautner reagerer lynskarpt. Det er et veldig varsko! Han må ha vært klar over at det lett kunne føre til det som det gjorde – at han aldri kom til å se barna sine igjen. Det sier mye om situasjonen, når de insisterer på å ikke få barna hjem. De har levert fra seg det kjæreste de har. Det gjør det enda vanskeligere å forstå at Nansenhjelpen sendte barna tilbake, når de faktisk fikk den skarpe advarselen, forklarer Hilde Vesaas i dag.

I et brev til Nansenhjelpen skriver Felix Mautner følgende:

«Så lenge vi ikke får et brev fra ekteparet Skre hvor det står at vi ikke kan og ikke vil beholde barna deres, så lenge vil vi ikke under noen omstendighet gi tillatelse til tilbaketransport for våre barn. Vi kjenner ikke forholdene i Norge, men vi kjenner forholdene i Protektoratet. Vi hadde våre grunner da vi i oktober i fjor besluttet å gå til den sjelelige amputasjon det er å sende bort våre barn. Disse grunnene har i hundrefold forsterket seg i intensitet, utbredelse og antall.».

Det aller siste brevet fra mor

Og bønnene blir hørt. Nansenhjelpen tar hensyn, og sørger for at søsknene Ilse og Thomas Mautner får bli i Norge.

Under oppholdet opplever Skre-familien og Mautner-barna at motstandsmannen Finn ble skutt og drept av nazistene, men til tross for dette insisterer Gunhild på å beholde det jødiske søskenparet, selv om det bidrar til trangere kår som følge av ektemannens død.

BREV TIL FRU SKRE: Tove Filsets brev til enken etter motstandsmannen Finn Skre, som ble skutt og drept av nazistene under krigen. Hun ønsket likevel å ta vare på fosterbarna, til tross for trangere kår. Foto: HL-senteret/Arkivet etter Thomas Mautner

I oktober 1941, ett år etter at foreldrene hadde jobbet hardt for at barna ikke skulle bli sendt tilbake til Tsjekkoslovakia, mottar Ilse Mautner det aller siste brevet fra sin mor:

«I gaar drømte jeg av dig og Tommy. Du var i drømmen min ganske brun brennet fra solen. Nu har vi igjen hösten og jeg tror at det maa ved dere allerede vaere ganske kolt. Jeg sender dig tusen og tusen kiss, skriv snart til Din meget elskede Mama i Prag.».

Felix og Edith, som hadde mistet en to år gammel sønn i 1933, hadde rett da de forutså at det kom til å være livsfarlig for barna å komme hjem. I 1944 og 1945 ende de sine liv i de beryktede konsentrasjonsleirene Auschwitz og Buchenwald.

Ilse og Thomas Mautner kommer seg etter hvert over til Sverige via Nansenhjelpen og «Carl Fredriksens transport», og berger dermed livet.

For de som ikke ropte høyest, endte det tragisk

Ifølge forfatter Vesaas var det en av kvinnene ansatt i Nansenhjelpen, Ingebjørg Sletten, som uttrykte at hun ikke hadde forståelse for at de sendte barna tilbake til den usikre tilværelsen hos foreldrene.

– Denne kvinnen ga uttrykk for at hun trodde det var av høflighet at foreldrene tok barna tilbake. De som roper høyest; som Felix Mautner, tok de hensyn til, mens de som gjorde som de ble fortalt – for dem endte det tragisk.

– Vet man hva Tove og Sigrid tenkte da de etter hvert ble klar over skjebnen til barna som de hadde sendt tilbake?

– Det eneste jeg vet er at Sigrid har uttalt at det «ikke var til å holde ut». Det tok lang tid før de skjønte hvordan det hadde gått med barna og familiene.

FIKK NÆRE BÅND: Peter Federer sammen med fosterforeldrene Magda og Anton Christian Meyer i Bergen. I favnen har Peter bonuslillebror Viktor. Foto: Utlånt av Kagge forlag

Tove Filseth giftet seg etter hvert med den jødiske flykningen Max Tau, som skrev flere sakprosa- og skjønnlitterære bøker om okkupasjonen og livserfaringene. Han kom seg over til Norge i 1938, flyktet til Sverige under krigen og kom tilbake i 1945.

– I en roman skriver han om en karakter, som tydelig er inspirert av Tove Filseth. Karakteren har en lang replikk om at nazistene har kommet til Norge, og at hun sliter med hvordan å håndtere de ekstremt vanskelige dilemmaene rundt hva de skal gjøre med barneflyktningene.

Vesaas forteller at selv familien til Tove ikke visste hva hun tenkte om situasjonen.

– Mange har spekulert i om dette er årsaken; at hun rett og slett ikke orket å snakke om det, fordi at det gikk som det gikk.

Enebarnet som ble bonusstorebror

En av dem som ble sendt tilbake til foreldrene var syvåringen Karl Peter Federer, som til daglig ble kalt Peter.

Han kom fra en velstående familie i Praha, og vokste opp som enebarn av ingeniør Viktor og pianolærer Käte Federer.

Gleden var derfor stor da han kom til Bergen, til det unge, nygifte ekteparet Magda og Anton Christian Meyer. De fikk nemlig sønnen Viktor kort tid etter at Peter kom til Norge, og syvåringen ble dermed bonusstorebror.

Peter, som hadde konvertert til kristendommen en stund før han ble sendt til Norge, flyttet inn hos den kristne fosterfamilien i en bolig ved fjellsiden under Fløyen. Her hadde han god utsikt over Bergen by, og elsket å leke med «lillebroren» og sine nye lekekamerater i området rundt huset.

PRIVAT BREV: Lille Peter Federer sendte flere brev til sin norske fosterfamilie før han ble deportert til Auschwitz. Foto: Utlånt av Kagge forlag

Men i mars 1941 var beslutningen tatt. Peter måtte tilbake til foreldrene i Praha, og det var fosterforeldrene som fulgte den nå ni år gamle gutten til togstasjonen.

«På gjensyn», ble det sagt, men det skulle vise seg å aldri bli en realitet.

– Peter ble sendt tilbake sammen med seks andre barn, og var sammen med foreldrene sine i litt over ett år før de på forsommeren 1942 ble deportert til Terezín utenfor Praha. En leir også kjent under det tyske navnet Theresienstadt.

Forfatter Vesaas, som selv har besøkt Terezín, forteller at det var en veldig spesiell transittleir, som ble en slags mellomting mellom en ghetto og en konsentrasjonsleir.

– Det foregikk utrolig mye kultur der, med musikaler og konserter, som fangene sto for. Det finnes opptak fra 1944, hvor barna står på scenen og synger i barneoperaen Brundibár.

– Klarte å rømme fra Auschwitz

Det er ikke utenkelig at den livlige og utadvendte Peter var én av de mange barna som opptrådde i operaen, som ble filmet i 1944. Filmen ble laget i forbindelse med propaganda fordi at hjelpeorganisasjonen Røde kors skulle komme på inspeksjon av leiren.

I så fall var dette den aller siste opptredenen gutten, som hadde lekt i Bergens gater med sine norske lekekamerater, skulle gjøre i livet.

– Det er veldig sterkt å tenke på, for bare få dager senere ble Peter og foreldrene sendt i døden i Auschwitz, sier Hilde Vesaas.

PÅ SPARKESYKKEL: Den livsglade og lekne guttungen Peter Federer på sparkesykkel i Prahas gater. Mest sannsynlig i 1941. Foto: Utlånt av Kagge forlag

Hjemme i Bergen bevarer familien Meyer de verdifulle brevene de gjennom årenes løp har fått av både Peter og hans foreldre.

I et av de siste brevene fra Peter kommer det tydelig frem at den unge gutten hadde fått et nært forhold til sine fosterforeldre, som han kalte «mor» og «far» – også etter at han hadde flyttet tilbake til foreldrene.

«Kjære mor og far og Viktor og Christian. Når freden kommer, da kommer jeg og besøker dere. Men jeg har det også bra hjemme, hos mor og far – som jeg er så glad i. (…) Lever treet mitt på Os? (…) Det beste ville være hvis far og mor kunne bo i Norge og at jeg alltid kunne bli der. Jeg snakker godt tsjekkisk, men norsken har jeg glemt.».

Pappa Viktor Federer overlevde utrolig nok den harde tilværelsen i Auschwitz.

– Viktor klarte faktisk å rømme. Da frigjøringen kom, hadde han et håp om å finne kona og sønnen i live, men så fant han navnene deres på en liste over drepte i Auschwitz. Viktor emigrerte siden til Paraguay, fordi at han ikke lenger orket å være i Tsjekkoslovakia, forteller forfatter Vesaas.

Enkemannen Viktor opprettholdt kontakten med Meyer-familien i Bergen, og fant også kjærligheten på nytt i Sør-Amerika.

– Han giftet seg med en kvinne som også hadde mistet et barn og sin ektefelle. De fikk senere en liten gutt, som de kalte Thomas Peter, oppkalt etter begges døde sønner.

Skjebnesvangert valg for storebror Tibor

I 2017 kom forfatteren ut med sin første bok med andre verdenskrig som tematikk, og det var nettopp gjennom arbeidet med boken «Carl Fredriksens transport - den ukjente historien om krigens største heltedåd» at hun ble klar over situasjonen med barneflyktningene og Nansenhjelpen.

– Det var sånn jeg kom inn på den historien i det hele tatt, fordi at jeg i researchfasen leste om barn som reiste helt alene over den svenske grensen, gjennom «Carl Fredriksens transport». Jeg syntes det virket som en så ekstrem situasjon; å være et barn og flykte alene. Det er sterkt.

FORFATTEREN: Hilde Vesaas har skrevet sakprosaboken «Nansenhjelpens modige kvinner – Med nestekjærlighet som våpen i kampen for jødiske flyktninger». Foto: Astrid Waller

To av barna som i 1942 skulle ha vært med på den berømte transporten, som gikk fra et gartneri på Carl Berner i Oslo og over grensen til Sverige, var søskenparet Vera og Tibor.

– Vera og Tibor ble syke med meslinger julen 1942, da de egentlig skulle ha blitt fulgt fra Nesjestranda og østover. De hadde feber, og kunne rett og slett ikke reise.

I mellomtiden gikk «Carl Fredriksens transport» i oppløsning, og redningsmennene- og kvinnene måtte selv rømme over til Sverige.

«Vær så snill å la juletreet stå til jeg er tilbake» hadde 14-åringen Tibor formant fosterforeldrene, før han og lillesøsteren la ut på ferden fra Nesjestranda.

For søskenparet Vera og Tibor, som etter å ha blitt friske ble sendt fra prestefamilien Kragset i Nesjestranda, til Bredtveit fengsel i Oslo, ble endestasjonen konsentrasjonsleiren Auschwitz i Polen.

FÅ BARN OVERLEVDE: Ifølge HL-senteret er det umulig å fastslå nøyaktig antall døde. Forskning, basert på nazistenes egne tall og utsagn, tyder på at mer enn en million menn, kvinner og barn ble drept. Her er noen av barna som berget livet. Bildet er tatt i Auschwitz-Birkenau kort tid etter frigjøringen av dødsleiren i 1945. Foto: YAD VASHEM ARCHIVES / NTB

Ifølge vitneobservasjoner fra Leo Eitinger, som selv var i Auschwitz på dette tidspunktet, skal storebror Tibors valg bli skjebnesvangert. Den unge gutten hadde nemlig ikke glemt løftet han hadde gitt sin mor, om å passe på lillesøsteren.

Under seleksjonen i Auschwitz blir Vera sendt i køen som leder direkte til gasskammeret, mens den store og sterke 14-åringen Tibor blir selektert til arbeid.

– Men han hadde det så sterkt i seg at han skulle ta vare på lillesøsteren, så han kunne ikke bare la henne forsvinne i køen. Han gikk derfor over til lillesøsteren, og de begge ble sendt rett i gasskammeret. Det er vanskelig å snakke om uten å gråte.