– De har startet en snuoperasjon

I FORM: Solberg har vært i hardt vær den siste uken. Likevel hadde hun stålkontroll under intervjurunden torsdag, ifølge ekspertene. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

Høyre-lederen gjennomførte 17 intervjuer med pressen torsdag. Ekspertene mener hun kom styrket ut av dagen, men én er kritisk til at hun får sette premissene.

Forrige fredag erkjente Erna Solberg at ektemannen Sindre Finnes hadde handlet flere tusen aksjer på hennes vakt som statsminister.



Seks dager senere møtte Solberg pressen igjen for første gang etter aksjeavsløringen.

Cato Husabø Fossen, Solbergs pressesjef, opplyser at de har gjort 15 lange en-til-en intervjuer med ulike redaksjoner i løpet av dagen.

I tillegg tropper partilederen opp på Dagsrevyen og som eneste gjest i kveldens Debatten på NRK.

Gunn Enli, professor i medievitenskap på UiO, mener det kan være problematisk at politikeren bestemmer premisset for intervjuene:

– Det er en strategi. Man har fått tid til å samle et rådgiverkorps, man har fått tid til å komme litt ovenpå, sier hun til TV 2.

Litt som kongefamilien

Hver redaksjon fikk om lag 25 minutter med den tidligere statsministeren i Høyres hus.



Enli mener at Solberg har valgt timingen på intervjuene slik at det skal være optimalt for henne, og sammenligner det med hvordan det er å intervjue noen i kongefamilien.

– Når man intervjuer kongelige er det veldig på deres premiss – de er premissleverandør for når ting skal skje. Der ligger det mye makt i, sier professoren.

MAKT: Professor Gunn Enli mener det ligger mye makt hos den som bestemmer premissene for et intervju. Foto: Per Haugen / TV 2

Gunn Enli legger til at maktforholdet hadde vært annerledes dersom mediene hadde valgt tid og sted for intervjuene.



– Nå har hun en kontroll på situasjonen som absolutt er bevisst. Hun skal renvaske seg, sier professoren.



Høyre-lederen svarte for eksempel avvisende da TV 2 forsøkte å intervjue henne på Gardermoen onsdag morgen.

– Det er en alvorlig og vanskelig sak, og jeg har ikke tenkt å la meg intervjue på denne måten, sa Solberg til TV 2 da.

I stedet fikk pressen og velgerne se en Høyre-leder i storform under intervjurundene torsdag, ifølge professoren:

– Hun har veldig trygghet i seg selv, og hun virker autentisk i det hun sier. Det handler om hvordan hun framstår, hva hun sier og valg av ord, sier Enli.

– Men etter å ha blitt utsatt for det hardkjøret og presset så er det godt levert, det er imponerende av Erna å stå i det, legger hun til.



Ikke Magnus Carlsen

Statsviter og «skandaleekspert» Kim Arne Hammerstad mener mediene har skapt et inntrykk av at mye er «timet og tilrettelagt» når politikere skal håndtere skandaler.

– Høyre har utvilsomt et veldig kompetent apparat rundt seg som går gjennom og prepper hvordan man fremstår i intervjuer, sier statsviteren.

– Men at dette er et sjakkspill der trekkene er planlagt langt fram i tid, som Magnus Carlsen ville gjort i et godt parti, det tror jeg ikke, legger han til.

Det er mer sannsynlig at Solberg har en dag-til-dag tilnærming til saken, ifølge statsviteren.

SKANDALEEKSPERT: Kim Arne Hammerstad har skrevet bok om politiske skandaler. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hammerstad tror Solberg gjennomførte intervjurundene for å vise at hun er tilgjengelig og åpen for spørsmål.

– Man kan diskutere om det er noe særlig substans i svarene, men dette er egentlig en typisk Erna-strategi. Hun har alltid hatt en vente-og-se-holdning til å være politiker.

– Det er sånn hun styrte landet vårt i åtte år, legger han til.

Mer lik seg selv

Både Enli og Hammerstad er samstemte om at Solberg kommer styrket ut av torsdagens intervjurunde.

– På kort sikt kommer hun bra ut av det, sier Enli.

Hammerstad tror at velgerne har fått inntrykk av at Solberg har vært lite ydmyk, og omtaler torsdagens opptreden som «et taktskifte».

– Hun var mer lik seg selv, kan du si. Rolige og saklige Erna, slik vi har kjent henne som statsminister, og ikke den emosjonelle Erna som vi så på pressekonferansen fredag, sier han.

SEG SELV LIK: Den tidligere statsministeren fremsto rolig og saklig under torsdagens presseseanse, ifølge ekspertene. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Høyre-lederen har blant annet blitt kritisert for å skyve for mye av ansvaret for skandalen over på ektemannen Sindre Finnes.

– Nå ser det ut som de har startet en snuoperasjon for å vri narrativet litt mer. Tiden vil vise om snuoperasjonen startet for sent, sier statsviteren.

– Hva slags inntrykk tror du velgerne sitter igjen med?



– Vi får gjøre litt som Erna Solberg, at vi venter og ser, svarer Hammerstad.

– Dersom man tar det for gitt at hun blir sittende til 2025, så får vi faktisk se hva velgerne mener. Det er tross alt den mest demokratiske måten å gjøre det på, legger han til.

Ville være ryddige

Solbergs pressesjef hadde på forhånd varslet Medier24 at de ikke hadde noe nytt å komme med, og at det var derfor de la opp til en-til-en intervjuer.

– I dag kunne vi for så vidt valgt å tromme sammen til et nytt pressetreff, men det er et virkemiddel som signaliserer at man har noe nytt å meddele. Det har vi jo egentlig ikke, sier Cato Husabø Fossen til TV 2.

Han understreker at Solberg ønsket å svare på alle spørsmålene hun har fått «i ryddige og rolige former».

PÅGANG: Cato Husabø Fossen (t.v) forteller at de har fått ekstremt mange henvendelser om aksjesaken. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

– Den siste uken har vi fått et ekstremt stort antall mediehenvendelser. Det er helt naturlig gitt sakens karakter, sier Fossen.

Dessuten har partilederen allerede svart på mange spørsmål, både skriftlig og under forrige ukes pressekonferanse, ifølge pressesjefen.

– Hun har også hatt et behov for å bruke litt tid sammen med familien sin. Det tror jeg de fleste har forståelse for i en situasjon som denne, sier han.