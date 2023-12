– De har skapt ekstremt mye uro

Etter en høst preget av aksjebråk og tvil om hennes politiske framtid har Høyre-leder Erna Solberg gått inn for landing hjemme i Bergen.

Der kan hun unne seg en lang juleferie, vel vitende om at hun fremdeles knuser Ap-leder Jonas Gahr Støre på statsministermålingene:

I en måling for Vårt Land i desember sier 41 prosent av velgerne at de vil ha Solberg som statsminister, mot 35 prosent for Støre.

En tilsvarende måling for NRK gir 44 prosent for Solberg og kun 31 prosent for Støre.

KAMPHANER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg, her sammen på TV 2s partilederdebatt i august. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Men før hun forsvinner helt inn i julehyggen, må Solberg tåle å svare på noen spørsmål fra TV 2 om hva som er grunnen til at hun gjør det så mye bedre enn Støre.

– Hva tror du det skyldes?



– Jeg tror det skyldes politikk, først og fremst, sier Solberg til TV 2.

– Jeg tror det skyldes at folk heller vil ha Høyres politikk, borgerlig politikk, enn politikken til dagens regjering.



Et sammenligningsgrunnlag

Solberg sier det er vanskelig å vurdere i hvilken grad det spiller inn at det er nettopp hun som er Høyres statsministerkandidat.

Men:

– Folk har sett hvordan jeg var som statsminister, og så ser de hvordan Jonas og dagens regjering er. Det kan være at det er et sammenligningsgrunnlag.

Da statsministeren tidligere denne uka holdt sin tradisjonelle oppsummering før jul, kom han med et håpefullt budskap: Økonomien nærmer seg et vendepunkt.

Solberg håper han har rett.

– Folk fortjener en bedre økonomisk utvikling enn det vi har hatt de to siste årene. Men det er samme budskap som i fjor, og det gikk ikke bedre i år, sier hun.



TV 2 har vært i kontakt med Statsministerens kontor for en kommentar til saken, men har foreløpig ikke fått svar.



KRITISK: Høyre-leder Erna Solberg mener Støre-regjeringen har bidratt til å skape uro både for næringslivet og for vanlige folk. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Uro ute, uro hjemme

Når prisene stiger og renta går opp, så er det ikke regjeringens skyld, understreker Solberg.

Veldig mye av det som rammer norsk økonomi, kommer utenfra: Russland kuttet gassleveransene til Europa og gikk til krig i Ukraina, strømprisene gikk i været, vareflyten gikk igjennom en periode med store forstyrrelser på grunn av nedstengningene under koronapandemien, og næringslivet fikk store subsidiepakker. Alt dette har bidratt til å presse prisene oppover, også her hjemme.

– Vi skal ikke late som om det er regjeringens økonomiske politikk som har skapt inflasjonen, eller som har gjort at renta går opp, sier Solberg.



– Det syns jeg det er viktig å si også når du er i opposisjon.



Men opposisjonslederen vil ikke la Støre gå helt fri:

– Jeg tror den aller største utfordringen er at når det er mye uro ute, så har de skapt ekstremt mye uro her hjemme også.

Solberg viser til flere saker: økende helsekøer, fjerning av fritt behandlingsvalg, nedbygging av rusomsorgen og økte skatter for små og mellomstore bedrifter.

KLAR FOR JUL: Erna Solberg feirer jul i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Så du har utfordringer med inflasjon, høyere rente og mye uro som kommer utenfra, og samtidig har en regjering som skaper mer uro her hjemme. Det er en miks som ikke skaper et godt grunnlag, sier hun.

– Og det er mitt ankepunkt, mer enn akkurat inflasjonen og renten, at det burde vært mer ro.

Ser inn i framtida

På spørsmål om hva som er Støre-regjeringens svakeste punkt fram mot valget i 2025, svarer Solberg slik:

– Det er at de ikke ivaretar framtidas velferd.

Hun innrømmer at dette kan høres svulstig ut.

– Men vi står foran en stor omstilling i norsk økonomi. Det kommer ikke til å være like stor aktivitet i olje- og gassnæringen, så vi trenger et mangfold av norske bedrifter og norsk verdiskapning.

Solberg etterlyser en bedre næringspolitikk.

– Jeg er kanskje den største utfordringen med regjeringens politikk er at den er kortsiktig. Den ivaretar ikke Norges utfordringer på lang sikt.