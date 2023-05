– De har samkjørt forklaringene

– Da er det klart at det er lettere å trå over grensen slik de har gjort i sakene vi har tatt ut tiltale for.



Det sa statsadvokat Benedicte Hordnes i starten av sin første prosedyre i rettssaken der totalt fem menn står tiltalt i tre ulike overgrepssaker i Bergen.

Saken har blitt forlenget med én dag på grunn av en rekke utsettelser. Politiet etterforsker flere hendelser der navn på tiltalte og fornærmede er spredt på sosiale medier.

I retten har også flere forklaringer tatt lengre tid enn ventet.

Først ut fredag var det altså prosedyrer for saken der tre menn er tiltalt for en gruppevoldtekt av en ung kvinne på en fest i januar 2021.

Kvinnen skal ha fått hendene bundet fast, blitt ropt til og slått under voldtekten. De tre mennene nekter straffskyld og hevder det var frivillig gruppesex som kvinnen tok initiativ til.

OMFATTENDE: Fem menn er tiltalt i tre ulike saker, der tre ulike kvinner er fornærmet. To av mennene går igjen i hver sine to saker.

Mener mennene har samkjørt forklaringer

Statsadvokat Benedicte Hordnes mener derimot at mennene må straffes med fengsel i fem år.

– Jeg ser ingen grunn til å skille de. De er alle medvirkende, i fellesskap, til alt som skjer der inne på soverommet.



Aktors straffeforslag gjelder for to av de tre tiltalte. En 23 år gammel mann er også tiltalt for seksuell omgang med en 15 år gammel jente og endelig påstand for hans del kommer derfor på mandag.

Hordnes mener man kan se helt vekk fra forklaringene til de tre tiltalte om det som skjedde i januar 2021.

– Retten kan utelukke og se trygt bort fra tiltaltes samkjørte og lite troverdige forklaringer, argumenterte Hordnes.



Statsadvokaten mente kvinnen i 20-årene har levert konsise og like forklaringer om hendelsen helt siden anmeldelsen.

Mennene derimot, har på flere sentrale punkter prøvd å samkjøre sine historier for å dekke over for hverandre, mente Hordnes.

– Kvinnens forklaring og mennenes forklaringer om det som skjedde er totalt ulike. Kun én av disse historiene kan være rett. Jeg håper retten har merket seg at de i avhør har forklart seg annerledes enn det som er blitt sagt her i retten.

KOK: I sosiale medier som TikTok har det kokt om rettssaken siden den startet. Politiet etterforsker flere anmeldelser der navn og adresser på tiltalte og fornærmede er spredt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Hadde ikke mulighet til å komme seg vekk

Den fornærmede kvinnen har i retten forklart at hun gikk inn på soverommet på festen sammen med den tiltalte 23-åringen.

Hun ønsket å ha sex med bare han og har forklart at hun allerede hadde sagt tydelig nei til trekant. Likevel var det plutselig tre menn inne på rommet med henne samtidig og hun mistet raskt kontroll.

– De tar fullstendig styringen og ting skjer fort. De binder hendene hennes, uten at hun selv ønsker det. Hun ender opp med å ligge slik at hun ikke har mulighet til å komme seg vekk eller motsette seg det som skjer.

Statsadvokaten la til at hun ikke prøver å moralisere over den seksuelle aktiviteten som de tiltalte mennene ellers i rettssaken har forklart seg om.

Uttrykk som «doblings» og «triplings», trekanter og firkanter har gått igjen.

– De hevder at jenter er med på det frivillig, og det er helt greit. Men det er likevel ikke vanlig. De aller fleste jenter ønsker ikke sex med flere samtidig. Jeg sier ikke dette for å moralisere, jeg sier det fordi det ikke er noe den fornærmede kvinne ønsker seg, sa Hordnes.

FORSVARER: John Christian Elden forsvarer 23-åringen som er dobbelttiltalt i saken. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Elden: – Sa hun stopp?

– Jeg er av den oppfatning at jo mer uvanlig den seksuelle aktiviteten er, jo mer sikker må man være på at den andre er med på det, bemerket dommer Stein Dons Heinfjell litt senere.



Da var advokat John Christian Elden godt i gang med sin prosedyre. Han forsvarer den dobbelttiltalte 23-åringen som nekter for at gruppesexen ikke var frivillig.

I sin oppsummering var Elden inne på at man kan oppleve å reaksjoner på noe man tror har skjedd. Han minnet retten på at det er vesensforskjell mellom å være troverdig og pålitelig.

– Man kan fremstå troverdig og få troverdige reaksjoner på det som har skjedd. Men det gjør ikke at utsagnet i seg selv er pålitelig. Spørsmålet er ikke hvem som lyver, for begge kan snakke sant ut ifra sin subjektive sannhet, sa Elden.

Han pekte videre på filmene fra festen som er vist i retten. Forsvareren mener det er lite i filmene som tilsier at kvinnen var ute av stand til å motsette seg det som skjedde inne på rommet.

– Og hun ville ha sex med min klient, det har hun forklart. Spørsmålet er om hun sa stopp etter det? Når, hvor og på hvilken måte?, sa han til dommerne.



Han krevde frifinnelse for sin klient. Til TV 2 sier han at påstandene om samkjørte forklaringer faller på sin egen urimelighet.

KREVER FRIFINNELSE: Maria Hessen Jacobsen forsvarer en 24-åring i gruppevoldtektssaken. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Mener forhåndsdømming må få betydning

Som ventet på forhånd, sa Elden at om retten feller dom, så må den massive uthengingen i sosiale medier få konsekvenser for straffen.

Navn, adresser og filmer fra rettssalen er spredt i sosiale medier. Hans klient har i retten sagt at han har fått drapstrusler på telefon og meldinger.

– Det er helt uholdbart. Belastningen er åpenbar og det må få betydning, sa Elden.

– Kan ikke utelukke at hun ba om det



Advokat Maria Hessen Jacobsen forsvarer 24-åringen som er tiltalt for gruppevoldtekt. Også hun rister på hodet av påstandane om samkjørte forklaringer.

Hun krevde at han frifinnes. Jacobsen viste til mennenes forklaringer og at klienten hennes var edru på festen.

– Ingen holdt henne fast og det var ingen tvang. Hun var ikke ute av stand til å motsette seg at beltet ble tatt på hendene. Dere kan ikke utelukke at hun kan ha bedt om det, sa Jacobsen.



Skulle retten velge å dømme mennene, mener hun at 24-åringen må få mildere straff fordi han ikke gjennomførte seksuell omgang med kvinnen.

Også Jacobsen viste til den massive forhåndsdømmingen i sosiale medier og mener det skal føre til over et år mildere straff om han blir dømt.

– Det har vært helt unik, ekstraordinær og omfattende eksponering. Jeg har prøvd å telle visninger av innlegg der navn er blitt delt og har kommet til over 11 millioner sidevisninger, sa Jacobsen.



Blir mannen frifunnet av retten, venter det krav om oppreisningserstatning som gjenspeiler uthengingen mannen er eksponert for, varsler hun.

Fortsetter mandag

Bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre ba retten idømme oppreisningserstatning til kvinnen etter «rettens skjønn».

Hun viste til hvor brutalt kvinnen opplevde hendelsen og at kvinnen fortalte retten «at det var bedre å dø enn å oppleve det jeg opplevde».

– Erstatning bør ikke være under standardkravet på 220.000 kroner. Jeg mener vi bør ligge mellom 300.000 og 400.000 kroner for hver av de tiltalte. Det skal ikke lønne seg å gruppevoldta, sa Matre.

Prosedyrene fortsetter mandag. Da vil også forsvareren til den tredje tiltalte i gruppevoldtektssaken prosedere.