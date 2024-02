– De har en annen tone i dialogen

TUNGE SKYER: Flere nordmenn føler at økonomien forverrer deres mentale helse. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Over halvparten av oss må nedprioritere helsen på grunn av økonomi. Psykolog kommer med klare råd til dem som har det vanskelig.

Nordmenn har levd med økte renter, varierende priser på strøm og dyrtid i godt over et år.

På tross av det har man ikke sett et skred av inkassosaker knyttet dyrtiden.

Men resultater fra en fersk undersøkelse viser nå at de tøffe tidene likevel påvirker nordmenn tydelig.

– Renten har truffet tøffere

I inkassoselskapet Intrums europeiske undersøkelse med fokus på økonomi og mental helse, kommer nemlig Norge svært dårlig ut sammenlignet med andre land i Europa.



Nesten halvparten av de spurte svarte at deres mentale helse har forverret seg det siste året grunnet økonomiske bekymringer.



Det er ti prosentpoeng høyere enn i resten av Europa.

– Vi tror det skyldes to ting: Økte renter har truffet dem som normalt har god råd, og vært vant til å ha en romslig økonomi. De har nå fått en forverring av sin økonomi, sier administrerende direktør i Intrum, Steinar Nielsen.

NYE TALL: Undersøkelsen til Intrum viser flere urovekkende trender. Her er direktør Steinar Nielsen. Foto: Sturlason AS Polyfoto / Intrum

– Så har Norge flytende rente, i motsetning til de fleste land i Europa. Derfor treffer renteøkningene norske husholdninger mye tøffere enn land med fastrente, fortsetter Nielsen.

Folk er bekymret

Selskapet opplever stadig oftere at folk som aldri har hatt inkassosaker på seg, havner i deres bøker nå.

– De er bekymrede, og det er en annen tone i dialogen enn med dem som er hyppig i kontakt med oss. De har følt at de har hatt god kontroll tidligere, og vi merker at de er usikre på hvordan dette fungerer.

Nielsen mener mange unge skyldnere ikke har erfaring med en usikker samfunnsøkonomi, noe som bidrar til usikkerhet og stress.

– Det er dem som aldri har opplevd høy arbeidsledighet eller høy rente. De har heller ikke opplevd at boligmarkedet går nedover, kun opp.

– Føles mye tyngre

Cecilie Lynum er psykolog og har blant annet vært programleder for Luksusfellen.

Hun knytter funnene blant annet til vår høye levestandard, sammenlignet med resten av Europa.

– Det å ikke klare å følge opp den livsstilen føles nok mye tyngre, enn i land der man for eksempel ikke tar ferie for gitt. Man føler man må holde tritt med alle andre, og da føles fallet mye sterkere.

PSYKOLOG: Cecilie Lynum tror mange nordmenn syns det er vanskelig å håndtere endringer i livssituasjonen grunnet presset økonomi. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Blir usunn av økonomien

Hele 55 prosent av de spurte nordmennene svarer at de har følt seg tvunget til å nedprioritere sin helse på grunn av økonomiske utfordringer.

Det vises for eksempel i form av å kjøpe mindre sunn mat og å si opp treningsabonnementet sitt.



Psykologen er klar på at det er vanskelig å være på topp når man sliter, uansett om det er snakk om samlivsbrudd, dårlig økonomi eller andre ting.

VANSKELIG: Når den mentale helsen får en knekk grunnet dårlig økonomi, kan det bli vanskelig å få råd og krefter til å for eksempel trene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er flere pasienter hos meg som sliter med dette. Vi snakker om kosthold, trening og å gjøre positive aktiviteter for å få energi. Du har ikke ork eller energi til å gripe fatt i de vanskelige situasjonene.

Klar oppfordring

Intrum anbefaler alle som har betalingsproblemer å ta kontakt med deres ansatte, for å starte en dialog om nedbetaling.



Kommunikasjon og åpenhet er essensielt, understreker Lynum.

– Det er ille at økonomi er tabubelagt og man ikke snakker om det. Man kan snakke med partnere, søsken eller venner. Man trenger et spark bak og komme i gang med ting, og så føler man at har fått en indre forpliktelse.

TELLE PÅ KRONEN: Både psykologen og inkassoselskapet oppfordrer til å være åpen om at man sliter med det økonomiske. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hun påpeker at ansatte i banken, inkassoselskapet eller andre selskaper man skylder, alle er interessert i det samme som den som skylder: At man får betalt.

– Du er nødt til å ta aktive grep, fordi dette går ikke av seg selv. Du må sette foten ned og snakke, eller få noen til å ringe for deg. Du må bare komme i gang og få en betalingsplan med disse selskapene.