De gode julehjelperne

For mange er jula ekstra tung. Den er for kostbar, den er kald, den er ensom. Men, heldigvis finnes det de som vil hjelpe, kun for å gi glede.

Høytid for frivillighet

– Hei! Vil du kjøpe? Det er til inntekt for barn som ikke har det så bra i jula!

I lett snødrev utenfor et kjøpesenter i Sørumsand står tre jenter, alle ni år gamle, og overtaler forbipasserende til å kjøpe lussekatter og boller, eller en kopp varm gløgg. Ida, Frida og Nova har bakt selv, og målet er å bidra med litt hjelp til barnefamilier som sliter økonomisk.

– Jeg vet at jeg har det helt fantastisk i jula, noe jeg gleder meg til hele året. Og så sitter det andre barn og tenker at jula er en dårlig tid. At de har det kaldt og vet ikke hvordan de skal takle det. Det er så dumt, sier ni år gamle Ida Nerheim.

BOLLER FOR BARN: Fra venstre: Ida, Nova og Frida. Salget utenfor kjøpesenteret fikk en trå start, men så strømmet velvillige kunder på. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Dette har jeg lyst å gjøre til en tradisjon rett og slett, å selge ting til inntekt for barn som ikke har det så bra, sier hun.

Mange, spesielt i Oslo, lever i gamle trekkfulle boliger som blir kalde om vinteren. Strømmen er dyr, og for mange vil også vedfyring være kostbart.

Gråt av glede

For mange av disse har Operasjon Ved vært en viktig støtte. I over 50 år har pensjonister i området rundt Etterstad fått inn tømmer, kappet og kløyvet ved i enorme mengder til hjelp for de som trenger det.

I år når det frem til nesten 8000 mennesker som kan feire jul med fyr i ovnen.

En av de rundt 30 pensjonistene er snart 75 år gamle Per Søgård. Dette har han gjort i ti år nå.

GIR VARME: Operasjon Ved kjører vintervarme ut til tusen adresser i Oslo. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Jeg møtte en gang en enslig mor som gjerne ville betale et par hundrelapper for veden. Hun var litt brydd, for det var det eneste hun kunne betale. Da hun skjønte at hun ikke skulle betale noe da begynte hun å gråte, forteller Søgård.

FRIVILLIG: I samarbeid med Lions kjøres ved ut til trengende i Oslo Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Pensjonistene her får både fysisk trening og fellesskapet i arbeidet med veden. Et slike fellesskap er det ikke alle som har. Mange eldre er alene i jula, og mange tilbringer jula på sykehjem.



Fikk språket tilbake



Noen av de eldre på Haugvoll sykehjem i Sarpsborg er demenssyke, og tilværelsen kan være monoton. Denne dagen sitter fire av dem på oppholdsrommet. Det er stille, bortsett fra den lave lyden fra tv-en. Noen av dem mangler språk.



Plutselig dukker to fremmede opp. De har fargerike klær, og røde klovneneser. Marianne Jonger og Jan-Egil Engnes er to av gruppen som kaller seg Klokkeklovnene. De har spesialisert seg på å nettopp å få kontakt med demente, og lokke frem glede og smil også hos disse.

MUSIKK VEKKER MINNER: Klokkeklovnene bruker enkle lyder og nynner melodier de demente kan kjenne igjen. Sammen med Jonger er klovnen Oscar. I sivil heter han Jan-Egil Engnes. . Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Hvert enkelt menneske har sin nøkkel. Så vi leter etter akkurat den nøkkelen. Det kan være en bevegelse, det kan være en lyd. Kanskje er det en gjenstand som den eldre sitter med, sier Jonger i Klokkeklovnene.

Magisk

I løpet av få minutter klarer de to å vekke ansiktene til de demente. De klapper i hendene, smiler og ler sammen med de to klovnene. En kvinne som har sittet urørlig for seg selv begynner plutselig å spille gitar og synge «Glade jul» for full hals. Noen får også brått språket tilbake.

BLIKKONTAKT: Klovnene går frem med små, forsiktige skritt når de skal oppnå kontakt med de aldre demenssyke. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Når vi får den kontakten, ser vi en livsgnist i øynene deres igjen. Og når jeg ser den gnisten, ja, da er det ganske magisk, må jeg si, sier Jonger.

Spill mot utenforskap

Det er ikke bare eldre som kan føle på ensomhet i jula. Også mange unge føler på utenforskap, noe som kan forsterkes av alle bildene i sosiale medier av julelykke og fellesskap.



Så finnes de også de som brenner for å gjøre noe for akkurat unge som føler seg utenfor. En av dem er bibliotekar på Asker videregående skole, Anders Grønning.

MYE PÅ SPILL: Grønning bruker gaming for å komme i kontakt med sårbare unge. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Minoritetsungdom for eksempel. De har kanskje ikke språklige forutsetninger for å få seg etnisk norske venner. Vi ser at det kommer noen med autisme, som kanskje liker å spille sammen med en trygg voksen. Og så er det de som rett og slett bare ikke er så sosialt flinke.

Tar kontakt online

I sin jobb på Asker vgs kan hvem som helst komme og spille med den populære bibliotekaren, men utstyret på skolen er også åpent for andre unge i lokalmiljøet. Grønning har etter hvert mye erfaring med å skjønne når unge tar kontakt fordi de ønsker en vei inn i et fellesskap de ikke har hatt. Noen av dem kommer han i kontakt med når han spiller online.

POPULÆR: Hvem som helst av de unge kan gripe en konsoll og spille med bibliotekar Anders Grønning. Her med to av elevene på Asker vgs. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Det merker man jo. Hvis de tar kontakt og spør om du vil spille med dem, så er jo ikke det så vanlig. Det er et ganske tydelig tegn i seg selv, sier han.

– Jeg slet jo selv psykisk da jeg vokste opp. Jeg ble mobbet og det tok lang tid før jeg selv fant min vei i livet. Da jeg så at samfunnet begynte å ta spill mer på alvor, at det ble mer vanlig, da så jeg en mulighet til å gjøre noe for neste generasjon. Det gir meg veldig mye, sier 41-åringen fra Steinkjær.

Dumper katter i skogen

Jula er dessverre også en høysesong for at en annen gruppe blir overlatt til seg selv, nemlig dyrene.

Mange som har ressurser til det, og som kanskje har et småbruk og god plass, melder seg som fosterhjem for dyr som trenger at noen å ta vare på dem.

TRYGT HJEM I JULA: Mange dyr lider hvis eieren vil kvitte seg med de. Men da stiller hverdagshelter opp. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Men det skal ikke så mye til. Sonja Brinsky bor i en relativt liten Oslo-leilighet. Hun har siden en trafikkulykke i 2006 vært avhengig av rullestol. Likevel åpner hun sitt hjem for katter som eierne av ulike grunner har forlatt.

– En sånn glede!

– Det er jo de som bare dumper dyrene når de ikke vil ha dem lengre, eller om de blir gravide. Kattunger finner vi langs veien eller i skogen, og så er det de som flytter fra kattene sin uten å ta dem med, sier hun.

Brinsky er ikke bare fostermor for katter som har fått dårlig behandling. Hun gir også pengegaver, eller sender utstyr og leker til dyreorganisasjoner over hele landet.

KATT I VINDUET: Sonja Brinsky har stor glede av å gi katter et trygt hjem. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Hun vedgår at hun selv også få mye glede av å vise en slik omsorg.

– Jeg ser utviklingen fra å være en redd katt til å bli en trygg katt. Når den lar seg kose på hodet, når den tar den første godbiten fra hånda. Det er bare en sånn glede, sier hun.