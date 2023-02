De fleste som dør av livmorhalskreft, har droppet jevnlig testing

MANGE VEGRER SEG FOR DETTE HER: Kvinner forteller at de kvier seg for denne situasjonen, og derfor lar være å få tatt celleprøve som kan vise farlige forandringer. Foto: isabell Höjman/TT

I 2021 døde 79 kvinner av livmorhalskreft.

I en nylig publisert studie fra NTNU ble over 800 dødsfall på grunn av livmorhalskreft i perioden 1998-2009 undersøkt.

Majoriteten av dem som døde i screening-alderen 25 til 69 år, hadde ikke tatt celleprøve de siste tre og et halvt årene i forveien.

De hadde dermed ikke fulgt rådet fra Livmorhalsprogrammet om å ta en slik celleprøve jevnlig, for å avdekke mulig kreft på et tidlig stadium.

På landsbasis er det over 150.000 kvinner som ikke har tatt livmorhalsprøve på ti år eller mer, ifølge Kreftregisteret.

Hvorfor hopper kvinner over testen?

Grunnene til at kvinner ikke tar prøven, kan være flere og sammensatte, viser studien fra NTNU.

– Hvert år forebygges minst 700 tilfeller av livmorhalskreft gjennom screeningprogrammet, sier gynekolog og forsker Ingrid Baasland til nettstedet gemini.no.

GODE RÅD FOR LANGT LIV: Gynekolog og forsker Ingrid Baasland sier at mange potensielle kreft-tilfeller forebygges gjennom screening. Foto: Privat

Når kreft kan forebygges og forhindres - hva er det da kvinner forklarer når de ikke benytter seg av samfunnets tilbud?

Dette er svarene i studien fra NTNU:

Undersøkelsen oppleves som pinlig

Frykt for smerte

Tidligere negative opplevelser med gynekologisk undersøkelse

Noen tenker at de ikke har risiko for å få kreft

Noen opplever at en mannlig eller utenlandsk lege kan være et hinder

Kvinner med minoritetsbakgrunn eller kvinner som står utenfor arbeidslivet er overrepresentert blant de som lar være å teste seg, ifølge en studie Kreftregisteret har gjennomført.

HJEMMETESTING VED HJELP AV DENNE: En slik hjemmestester som ligner ei sprøyte med en børste-tupp, vil kunne føre til at mange flere tester seg. Foto: Kreftregisteret

Anbefaler hjemmetesting

Til tross for at norske kvinner i alderen 25 til 69 blir tilsendt påminnelser om screening-tilbudet, er det over en av fire som ikke benytter seg av det.

Derfor undersøke forskerne om hjemmetesting kunne øke deltakelsen.

6000 kvinner, som alle hadde droppet screening i minst ti år, ble delt opp i tre grupper. Disse «testkvinnene» var bosatt i Rogaland, Hordaland, Trøndelag og Agder.

MANGE ORKER IKKE BENYTTE SEG AV DENNE STOLEN : I løpet av 2023/2024 vil det komme hjemmetester til unnsetning. Foto: Scanpix

En gruppe fikk en påminnelse om å bestille legetime, lik den man får i dag. Bare fem prosent av disse gikk til legen.

Den gruppa som responderte best, hadde fått tilsendt hjemmetesten. Hele 28 prosent av disse tok testen.

– Det er jo et overbevisende resultat, og derfor har vi anbefalt slik hjemmetesting inn i Livmorhalsprogrammet, forteller forsker Gunvor Aasbø ved Kreftregisteret.

Ifølge Livmorhalsprogrammet skal det startes utsendelser av HPV- hjemmetest til prioriterte grupper i 2023/24.

Fra høsten planlegges det også at fastleger eller relevant helsepersonell skal kunne tilby pasienter som ikke vil gjennomføre en gynekologisk undersøkelse, å få hjemmetest.

– Som å sette inn tampong

– Hjemmetesten er en myk og tynn børste, som kvinnen selv fører inn i skjeden. Den fanger opp cellematerialet, som når man sender inn til et laboratorium, kan avdekke om man bærer på en HPV-infeksjon, forklarer Aasbø.

Forskeren forteller videre at de fleste HPV-infeksjoner er ufarlige og at de forsvinner av seg selv.

– Men en langvarig HPV-infeksjon med enkelte HPV-typer gir økt risiko for kreftutvikling. Og dersom HPV-testen er positiv, vil kvinnen følges opp hos lege for utredning av celleforandringer eller mulig kreftutvikling, sier Aasbø.

HJEMMETEST: For noen er dette redningen når gynekologisk undersøkelse er avskrekkende, sier forsker Gunvor Aasbø. Foto: Privat

Hun tror at mange av oss ble fortrolige med hjemmetesting under pandemien, og at det derfor kjennes naturlig å også skulle utføre denne typen testing på egen hånd.

Kreftforskeren har tro på at hjemmetest-strategien kan gi lavere kreft-tall.

– Det er urovekkende mange som ikke følger anbefalingen fra Livmorhalsprogrammet. Nær 30 prosent dropper den jevnlige testingen, noe som gjør at vi kan håpe å nå langt flere når hjemmetestingen iverksettes i løpet av 2023.

Null risiko ikke mulig

Fra 2009 har alle jenter på 7. trinn blitt tilbudt HPV-vaksine. I fjor fylte det første vaksinerte kullet 25 år, og ble invitert til å delta i Livmorhalsprogrammet.

Fremover vil dermed kvinner få enda bedre beskyttelse.

– Til tross for at du er vaksinert, bør du følge Livmorhalsprogrammet. Selv med screening og vaksine vil det aldri være mulig å redusere risikoen for livmorhalskreft til null, sier gynekolog og forsker Ingrid Baasland til Gemini.