De fleste dør innen ett år – nå har forskerne nytt håp

Iført hansker og smittefrakk tar forskeren forsiktig ut en liten flaske fra kjøleskapet.

I en rød og næringsrik veske har de dyrket frem levende kreftceller inne på laboratoriet på Haukeland sykehus i Bergen.

– Vi må prøve å forstå hvorfor kreftcellene invaderer hjernen. Det er det store spørsmålet, sier professor Rolf Bjerkvig ved Universitetet i Bergen.

SPRER SEG: Kreftcellene invaderer friskt vev i hjernen. Nå prøver forskerne å forstå hvorfor. Foto: Frode Hoff / TV 2

Jakten på et gjennombrudd

I Norge er det nå stadig flere som overlever kreft. Nye behandlingsmetoder og bedre medisiner har ført til en rekke gjennombrudd i kreftbehandlingen.

Samtidig opplever noen kreftpasienter at det fortsatt finnes lite håp.

TV 2 fortalte søndag om 17 år gamle Marthe Bjerknes som døde i 2021.

Det som startet som en vanlig hodepine, viste seg å være den aggressive og dødelige krefttypen glioblastom.

MINNEFOND: 16 måneder etter at kreften ble oppdaget døde Marthe Bjerknes. Nå har foreldrene opprettet et fond for å samle inn penger til ny forskning. Foto: Erik Edland / TV 2

Det finnes i dag ingen effektiv behandling for sykdommen, men rundt om i landet jobber nå et samlet fagmiljø på spreng for å hjelpe pasientene.

To store utfordringer

Hvert år får rundt 200 personer glioblastom. Tall fra Kreftregisteret viser at median overlevelse ligger på bare ett år.



I Bergen har Rolf Bjerkvig forsket på hjernekreft i snart 40 år. Denne typen kreft er både vanskelig å behandle og forske på. Det siste store gjennombruddet kom i 2005.

– Det var første gang man så at det ble litt bedre overlevelse for pasientene, og det er den behandlingen pasientene fortsatt får i dag, sier Bjerkvig.

ALVORLIG: Hjernekreft er ifølge Rolf Bjerkvig enn av kreftformene med høyest dødelighet. Foto: Frode Hoff / TV 2

Det er ifølge professoren to store utfordringer med hjernekreft.

– Det ene er at kreftcellene invaderer normalt hjernevev, noe som gjør det vanskelig å operere ut hele svulsten, sier Bjerkvig.



– For det andre er hjernen beskyttet fra kroppen rent fysiologisk. Det gjør det vanskelig å få medikamenter inn i hjernen, fortsetter forskeren.

Flere får ny behandling

I 2021 ble Bjerkvig leder for en ny nasjonal storsatsing på hjernekreft, som er finansiert av Kreftforeningens innsamlingsaksjon.

I tillegg til å drive forskning har ekspertgruppen også nylig opprettet et kvalitetsregister for hjerne- og ryggmargssvulster.

Registeret skal sikre at alle hjernekreftpasienter får god og lik kvalitet i behandlingen. De vil også gjøre det lettere for pasientene å få ny og utprøvende behandling.

STÅR SAMMEN: Kvalitetsregisteret har samlet fagfolk og leger fra hele landet for å sammen kunne bedre behandlingen til pasienter. Foto: Per Haugen / TV 2

– Vi mener dette vil være et viktig virkemiddel for å legge til rette for forskning som kan gi mer håp i framtiden, sier Tor Ingebrigtsen, nevrokirurg og leder av fagrådet.

Målet er at så mange som 20 prosent av pasientene skal kunne delta i kliniske studier. På kort tid har fagrådet allerede klart å mangedoble antallet som får delta på slike studier.

– Det realistiske målet må være at vi kan forlenge behandlingen. Og så er håpet at vi ved noen av disse sykdommene ser en gradvis endring, slik at vi kommer i en situasjon der dette er en sykdom man kan leve med, sier Einar Vik-Moe, overlege og nevrokirurg ved Oslo universitetssykehus.

BEDRE BEHANDLING: Overlege Einar Vik-Moe håper kvalitetsregisteret kan gi pasientene bedre og ny behandling. Foto: Per Haugen / TV 2

Vil printe mikrosvulster

Ekspertene mener det i hovedsak er tre ting som skal til for å få et gjennombrudd i behandlingen.

– Vi må forbedre den behandlingen vi har i dag, vi må individualisere behandlingen mer, og vi må få til noe helt nytt, sier Vik-Moe.

Hver hjernesvulst er ulik, og det er derfor svært viktig å gi pasientene individuell og unik behandling.

En av faggruppens store mål er derfor å få noe som kalles Persontilpasset Funksjonell Profilering (PFP) til Norge.

Dette er teknologi som gjør det mulig å printe ut flere titalls mikrosvulster basert på pasientens ekte svulst. På den måten kan man teste hvilke medikamenter som er mest effektive mot kreftcellene.

– Jeg kan ikke garantere at dette vil være et gjennombrudd, men det vil gi oss et instrument for å kunne drive behandlingen inn i fremtiden, sier Rolf Bjerkvig.

PENGER: Ekspertgruppen er klare til å ta i bruk ny teknologi, men trenger mer penger for å få PFP til Norge. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Vi må ha håp

Familien til avdøde Marthe Bjerknes har opprettet et fond som skal samle inn penger til kreftforskning. Det setter professoren i Bergen stor pris på.

– Det å ha private givere er veldig prisverdig. De pengene kan gå direkte til ny forskning, sier Bjerkvig.

Selv om det er lenge siden forrige gjennombrudd innen hjernekreft, har ikke forskerne mistet håpet.

– Vi må ha håp, både vi som forskere og pasientene og deres pårørende, sier Bjerkvig.