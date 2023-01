– De får ikke noe penger av meg, om jeg ikke får føde på ABC

Gravide Maren Clason skulle føde på ABC-enheten for tredje gang. Men nå går det mot en nedleggelse.

BARN NUMMER TRE: Maren Clason venter snart sitt tredje barn, og sønnen Mikkel er klar for å bli storebror. Men fødselen blir ikke slik Clason hadde ønsket. Foto: Privat

ABC-enheten ved Oslo universitetssykehus (OUS) er landets mest kjente fødeavdeling for naturlige fødsler.

Men nå trues den av nedleggelse.

Etter at ledelsen ved OUS varslet massive kutt i årsverk, sier flere tillitsvalgte TV 2 har snakket med, at de ikke ser noen annen utvei enn at ABC om kort tid er historie.

– Vi har fått beskjed om å kutte to til fire fødestuer. Da ligger det an til at det er ABC som må stenge, sier Anne Hauan Helle, hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved Kvinneklinikken.

En endelig avgjørelse er ventet torsdag i neste uke.

TV 2 har vært i kontakt med ledelsen ved OUS som sier det derfor er for tidlig å uttale seg på nåværende tidspunkt.

URO: Anne Hauan Helle, hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbudet ved Kvinneklinikken forteller at det er mye uro blant de ansatte i disse dager. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Helt fantastisk

Maren Clason er gravid med sitt tredje barn og har termin 7. mai.

De to første fødslene ble gjort på nettopp ABC, noe Clason har vært strålende fornøyd med. Da hun ble gravid for tredje gang, søkte hun og mannen tidlig om plass på samme sted.

– Jeg synes det helhetlige tilbudet de tilbyr er helt fantastisk. Det jeg har satt mest pris på er kompetansen og tryggheten hos jordmor, sier hun.

Clason jobber til daglig ved barne- og ungdomsklinikken ved OUS, og er også hovedtillitsvalgt. I denne saken uttaler hun seg som privatperson og fødekvinne.

– Veldig ubehagelig

ABC har vært truet med nedleggelse over en lengre periode. I høst ble det besluttet at de stengte i helgene, og da begynte uroen å melde seg hos Clason.

Ville det i det hele tatt være mulig å føde på ABC i mai?

– Det har vært veldig ubehagelig å vite at det fødetilbudet jeg setter så stor pris på, kanskje ikke kommer til å være en realitet for det tredje barnet.

Hun og mannen bestemte seg derfor for å se etter en plan B.

– Jeg tviler ikke på kompetansen på den vanlige fødeavdelingen ved OUS, men jeg ønsker en tilstedeværende jordmor.

Byttet sykehus

Etter at det har stormet om store kutt ved OUS i mediene den siste uka, tok Clason og mannen en endelig beslutning om at fødselen i mai vil finne sted på Kongsvinger sykehus.

– OUS får ikke noe penger ut av meg hvis jeg ikke får lov til å føde på ABC. Da er det heller noen andre som får gevinsten, sier hun.

GODT RYKTE: Maren Clason sier hun har hørt mye godt om fødeavdelingen ved Kongsvinger sykehus. Da muligheten for fødsel på ABC forsvant, falt valget på Kongsvinger. Foto: Terje Pedersen / NTB

Clason sier hun er genuint lei seg for at ABC kan være historie om kort tid.

– Det er helt forferdelig at man ikke klarer å se bredere på det. Det koster så lite, og man trenger ikke noe medisinsk utstyr.

– Jeg er lei meg både på egne vegne, og for jordmødrene som jobber der.

– En fallitterklæring

Tillitsvalgt Hauan Helle sier at det er mye uro blant de ansatte.

– De er kjemperedde og lurer på hvordan dette skal gå. De har jo et ønske om å levere en tjeneste som er av topp klasse, og vi tenker at vi leverer på et minimum nå, sier hun.

Clason sier at hun frykter mange av jordmødrene ved ABC kommer til å slutte.

– Jeg synes det er forferdelig trist. Det er en fallitterklæring for kvinnehelse at det ikke er større fokus på å la kvinner velge hva slags fødselsomsorg de skal ha.

– Det blir stramt

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet i sin årlige sykehustale denne uka at sykehusene får mindre å rutte med i 2023.

Ved OUS er det nå varslet en innsparing på rundt 3 prosent. Det tilsvarer et kutt i 500 årsverk. 30 av disse er ved Kvinneklinikken.

– Det blir stramt, og derfor må man også gjøre gode faglige prioriteringer, og det forventer jeg at OUS jobber med, som alle landets sykehus for øvrig også jobber med nå, sier statsråden til TV 2.

– Er det mulig å gjøre så store kutt uten at tilbudet til pasientene forringes?

– Å drive for meg å spekulere i hvert enkelt forslag til kutt nå, det blir ikke riktig. OUS har ansvar for pasientene i sitt opptaksområde, også mange regionale pasienter og nasjonale, og det skal de jobbe med også i 2023. Men at man er nødt til å foreta noen prioriteringer, det er helt åpenbart når vi har prisstigning og økte kostnader.

MÅ PRIORITERE: Sykehusene må gjøre noen harde prioriteringer i tiden som kommer, slår helseministeren fast. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Kjerkol er tydelig på at de som trenger helsehjelp, skal få det. Uavhengig av kuttene.

– Men vi er nødt til å gjøre noen tøffe prioriteringer, både på grunn av de økonomiske rammene når kostnadene har økt så mye som de har gjort, og fordi vi har utfordringer med tilgang på fagfolk.