De etterlatte ut mot pressen: – Fravær av respekt

De etterlatte etter trippeldrapet i Ål mener det er uforståelig at enkelte medier velger å identifisere den antatte gjerningsmannen.

Det skriver deres bistandsadvokat Helge Hartz i en pressemelding fredag.

«På vegne av de pårørende har jeg som deres bistandsadvokat blitt bedt om gi uttrykk for deres fortvilelse og tilværelse fylt av bunnløs sorg av å være de nærmeste pårørende til drapsofrene i trippeldrapssaken på Torpo», skriver han.

«De pårørende ønsker å meddele at innsats og oppfølging fra kriseteamet i Ål, løpende informasjon og støtte fra politiet, samt omsorg fra familie, venner kjente og ukjente har vært helt avgjørende i denne situasjonen.»

«Fravær av respekt»

Hartz påpeker at han, på vegne av de pårørende har anmodet pressen om ikke å offentliggjøre navn og bilde av drapssiktede Arne Slaatten (59).

Politiet mener at han drepte kona Ingunn Slaatten (53) og deres felles barn Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) før han tok sitt eget liv natt til lørdag.

SIKTET: Politiet mener at tobarnsfarn Arne Slaatten (59) drepte kona og barna før han tok sitt eget liv. Foto: Privat

Tirsdag gikk Dagbladet likevel ut med navn og bilde, som første norske medium.

Siden har blant andre TV 2 og lokalavisen Hallingdølen fulgt etter. Hallingdølen har imidlertid valgt ikke å bruke bilde av 59-åringen.

«Det er uforståelig for de pårørende hvorfor siktedes navn og bilde skal ha en interesse for offentligheten nå i denne fasen. Dessverre ser man at andre medier nå følger etter. Med den tilleggsbelastning dette påfører de pårørende, oppleves dette som fravær av respekt overfor mennesker som ber om beskyttelse i en hjelpeløs livssituasjon», skriver Hartz.

REAGERER: Bistandsadvokat Helge Hartz har ikke ønsket å snakke med pressen om Torpo-drapene, men han har gjentatte ganger bedt om at siktede ikke identifiseres. Foto: Lars Nyland / TV 2

Han skriver også at gjerningsmannen først tok sin kone Ingunn Slaattens familienavn flere år etter at de giftet seg i 1999.

« På vegne av de pårørende bes det om at ofrenes navn og ettermæle blir respektert og ivaretatt for fremtiden», skriver han.

DREPT: Signe Slaatten (18), Ingunn Slaatten (53) og Sander Slaatten (22) ble funnet skutt og drept i sitt hjem på Torpo lørdag. Foto: Privat

Hartz har ikke ønsket å kommentere saken ytterligere.

– Høy offentlig interesse

TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække svarer at hun har stor forståelse for at de pårørende opplever identifiseringen som vanskelig.

– Vi har hatt mange lange diskusjoner om hvorvidt vi skulle gå ut med siktedes identitet på dette stadiet. Vi mener at drapssaker ikke er et privat anliggende, sier hun.

– I denne saken har de pårørende og politiet valgt å gå ut med identiteten på de tre ofrene. TV 2 har valgt å publisere navn og bilde på de tre. Vi mener at personer som er siktet i en så alvorlig sak som et trippeldrap er, også skal identifiseres, og at det er av høy offentlig interesse, sier hun.

SVARER: TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække mener hensynet til offentlighetens behov for informasjon veier tungt i vurderingen av om den siktede skal identifiseres. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Solbrække presiserer også at TV 2 ikke mener det er riktig å gjøre forskjell på saker med drap og selvdrap i nær familie, og saker der den antatte gjerningspersonen ikke har en nær relasjon til ofrene.

Dette svarer Dagbladet

Dagbladets nyhetsredaktør Mads Andersen sier også at det er forståelig at selve saken og ikke minst pressedekningen er belastende for dem som står familien nær.

– Samtidig så er ikke kriminalitet av denne karakteren en privatsak, og det er viktig for oss i Dagbladet å bevare prinsippet at de som står bak de aller mest alvorlige forbrytelsene i samfunnet, som hovedregel blir identifisert, sier Andersen.

– Som oftest skjer identifisering som følge av dom eller tiltale, og enkelte ganger tidligere enn det. Men i denne saken vil det ikke falle noen dom fordi siktede er død. Vi har vurdert det slik at offentlighetens informasjonsbehov rundt hvem som begår de mest alvorlige forbrytelsene i samfunnet, veier tyngre enn hensynet til de pårørende og avdødes ettermæle, sier han.

FØRST UTE: Dagbladets nyhetsredaktør Mads Andersen står fast ved sin vurdering. Foto: Lars Eivind Bones/ Dagbladet

– Hvordan oppleves det at Dagbladet – som eneste avis – nevnes med navn?

– Vi tar våre redaksjonelle beslutninger ut fra vårt ståsted. Denne gangen var vi først med å fortelle hvem politiet mener har begått dette trippeldrapet. I andre saker er det andre som er tidligere ute. Det er naturlig at vi får fokus når vi er de første til å identifisere, sier Andersen.

– Bistandsadvokaten skriver at avgjørelsen om identifisering oppleves som fravær av respekt overfor mennesker som ber om beskyttelse i en hjelpeløs livssituasjon. Er du enig i dette?

– Vi har respekt for folk i en svært dramatisk situasjon. Dette er ikke en lett vurdering vi har gjort, men vi mener likevel det er en riktig avgjørelse gitt at vi står overfor en så alvorlig forbrytelse.