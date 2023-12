De er lykkelige i forholdet – så kommer barnet

TYDELIG FORSKJELL: Den nye studien viser at det skjer en tydelig endring hos menn etter at de får barn. Foto: Gorm Kallestad / NTB

«Jeg og min samboer skal ha barn, og jeg bekymrer meg ...».

Slik startet en kommende mor et innlegg i Aftenposten.

Hun var urolig for hvordan det å bli forelder vil påvirke parforholdet, og etterlyste hjelp fra en psykolog.

Årsaken til at hun bekymret seg, var at hun hadde observert en endring hos andre par som hadde fått barn.

«Det virker som de nesten aldri har tid til hverandre, eller orker å finne på noe sammen. Når de først er sammen hakker de stadig på hverandre, og jeg ville ikke bli overrasket hvis de ble skilt en dag», skrev hun.

Kvinnen er ikke alene om å kjenne på dette. Nå kaster en ny studie lys over hvordan det å bli far kan få store konsekvenser for parforholdet.

FØRSTE GANG: Studien viser at spesielt de som ble fedre for første gang, opplevde en markant nedgang i tilfredsheten med parforholdet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Blir mindre fornøyde

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har undersøkt hvor fornøyde menn er med samlivet både før og etter de får barn.

– Vi har blant annet spurt om hvor ofte paret setter av tid til å snakke sammen, hvor ofte de er kjærlige med hverandre ved for eksempel å gi hverandre en klem og om hvor ofte de krangler, sier Susan Garthus-Niegel.

Hun er forsker ved avdeling for barn og familier ved FHI, og fant følgende:

De som skal bli foreldre for første gang, er ofte fornøyde med parforholdet, men så går tilfredsheten bratt ned når barnet kommer.

– Studier har vist at dette skjer med mødre. Derfor var det interessant å undersøke dette hos fedre, sier Garthus-Niegel.

De som blir fedre for andre gang er ofte mindre fornøyde med forholdet i utgangspunktet, ifølge studien. Derfor er det ikke en like markant nedgang å spore blant dem.

FANT FORSKJELL: Forsker Susan Garthus-Niegel ved FHI synes det er interessant at de fant en forskjell i tilfredshet hos fedre som fikk sitt første og andre barn. Foto: Privat

– De har også allerede vært gjennom en tilpasning til foreldrerollen, sier hun.

Hvorfor nettopp det å barn kan ha så stor innvirkning på parforhold, mener forskeren har noen naturlige forklaringer.



Dette er studien Forskerne analyserte data fra 606 tyske fedre, samlet inn i perioden 2017-2020. Funnene er en del av den pågående Dresden-studien om Foreldre, Arbeid og Mental helse («DREAM»). Undersøkelsen spurte om tilfredshet i forholdet to måneder før fødselen av barnet, åtte uker etter fødselen, 14 måneder etter fødselen og to år etter fødselen. Tidligere forskning om å bli familie med barn har først og fremst fokusert på endringer hos mor ved førstefødte. Resultatene bekrefter funn fra tidligere studier som er gjort på familietilfredshet og antall barn, samt liknende studier gjort på kvinner. Studien er ikke helt representativ. Deltakerne hadde et høyere utdanningsnivå enn den generelle tyske mannlige befolkningen, sier forsker Susan Garthus-Niegel.



Har noen naturlige forklaringer



Garthus-Niegel viser til at barn ofte betyr mindre søvn.

– Mindre søvn gjør foreldrene mindre opplagte, så de har mindre energi til hverandre. Å amme eller være våken hele natten sammen med barnet går heller ikke så godt overens med intimitet og sex, sier Garthus-Niegel.



Hun forteller at det å gå fra å være barnløs til å bli forelder er en stor omveltning.

– Det er mye logistikk og organisering. Et lite barn krever også mye oppmerksomhet, som gir mindre tid til å pleie parforholdet.

Psykolog Frode Thuen forteller at han ofte blir kontaktet av nybakte foreldre som bekymrer seg over forholdet.

VEILEDER: Psykolog Frode Thuen sier at det er veldig vanlig at par blir mindre fornøyde med forholdet etter at de har fått barn. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Man er ribbet for tid og overskudd, og da blir man lettere kritisk og negativ til hverandre. Det kan igjen føre til konflikter og krangling knyttet til alle oppgavene som følger med når man får et barn, sier Thuen.

Heldigvis finnes det råd. Noen grep kan minimere risikoen for at foreldrerollen tærer for mye på forholdet.



Nøkkelen til å lykkes

Selv om småbarnsfasen er en krevende tid, mener psykologen at mange par kommer styrket ut av den. For andre markerer den starten på en nedadgående spiral som ender i et brudd.

– Det er en del som går fra hverandre ganske kort tid etter å ha fått barn fordi de ikke klarte å takle overgangen, sier han.

Han mener at nøkkelen til å minimere skaden på parforholdet, ligger i god kommunikasjon.

– Det aller viktigste er at paret er bevisst på den nye fasen de skal inn. Bestem dere for å være et godt team rundt barnet. Gi hverandre tid til å vende dere til den nye situasjonen og kom hverandre i møte, sier han.

VÆR ET TEAM: Frode Thuen anbefaler at foreldre prøver å jobbe som et team. Foto: Gorm Kallestad / TV 2

Vær også obs på fallgruvene, advarer Thuen.

– Det er lett at man går inn i et farlig spor, hvor man hakker på hverandre, slutter å anerkjenne hverandre, eller føler seg alene om oppgavene. Tenk: «What's in it for us, not just for me», råder Thuen.

I tillegg er det viktig å ta grep før det er for sent.

– Mange par velger også å søke hjelp ved å gå et kurs for nyetablerte foreldre eller ved å gå i parterapi, sier han.

Heldigvis inneholder studien også noen oppløftende nyheter. Misnøyen fedre opplever i parforholdet går faktisk over – bare man gir det litt tid.

Har du et tips? Hvis du kjenner deg igjen i denne artikkelen, eller har innspill til andre helserelaterte saker, vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med TV 2s helseredaksjon på: helse@tv2.no.

– Det blir bedre

Garthus-Niegel i FHI mener det er viktig å formidle at mange opplever en nedgang i tilfredsheten i forholdet etter fødsel.



– Ikke tenk at det er noe galt med deg. Dette er noe de fleste par går gjennom. Selv om dere går gjennom en tøff tid, blir det også bedre etter hvert, sier hun.

FORELDRE: Etter at par har fått barn må de finne fotfeste i forholdet på nytt, forklarer Thuen. Det kan være utfordrende. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

Ifølge studien er det nemlig småbarnsfasen, rundt de to første årene, som tærer mest på forholdet.

– Fedre som får sitt første barn, får ofte ett til innen det har gått noen år. For de som blir foreldre for andre gang, begynner tilfredsheten å snu etter ett år. Etter to år er er den til og med litt høyere enn før fødselen.