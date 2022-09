– De er født under Putin, nå dør de under Putin

Russere og ukrainere demonstrerer i Kirkenes onsdag kveld. De forteller om et lokalsamfunn som har endret seg etter krigens utbrudd.

Russlands president Vladimir Putin annonserte i dag at det nå ville bli kalt inn 300.000 ekstra soldater fra reservestyrkene til å tjenestegjøre i Ukraina-krigen.

Dette skjer på samme dag som FNs internasjonale fredsdag, 21. september. Fredsdagen er blitt markert årlig siden 2002, og markeres derfor for tyvende gang i år.

Russiske Liudmile Wille bor i Kirkenes. Onsdag kveld tar hun til gatene for å demonstrere mot Putins siste handlinger. Selv mener hun det ikke er tilfeldig at hans mobiliseringsavgjørelse kommer i dag.

Sjokkerte russere i Kirkenes

Liudmile har bodd i Norge og Kirkenes-området i over 20 år. Når hun i dag fikk beskjeden om at Putin kaller inn flere hundretusen nye soldater til krigen i Ukraina, fikk hun sjokk.

Hun beskriver situasjonen som at regimet i Russland har kastet landet flere tiår tilbake i tid.

– Jeg er målløs. Ukrainere dør for å forsvare sitt eget land. Russere dør på grunn av en unødvendig krig. Vi går til krig fordi en gal leder skal få oppfylt sine ønsker.

– Mange av soldatene er født under Putin og nå dør de under Putin.

Hun reiser selv inn til Kirkenes sentrum i kveld for å delta i en demonstrasjon utenfor det russiske konsulatet.

Det er ikke første gang.

Etter at krigen i Ukraina brøt ut har hun flere ganger reist inn til Kirkenes for å delta i demonstrasjoner.

For henne er det viktig å vise støtte ovenfor sine ukrainske venner og naboer. Men også for alle russerne som ikke selv kan ta til gatene for å demonstrere i Russland.

Men hun forstår godt at også mange russere i Norge er redde for å ta til gatene og demonstrere offentlig mot Putins regime.

Liudmila sier at mange frykter for hva som kan skje med deres egne venner og familie i Russland dersom russiske myndigheter finner ut av det.

– Farlig å demonstrere

Selv har hun tatt et standpunkt om at hun må tale i mot urettferdigheten.

– Det er farlig å demonstrere i Russland. Har du familie, barn, hus og jobb må du tenke deg godt om før du gjør det. Plutselig mister barna dine skolegangen, du mister jobben, blir banket opp og kastet i fengsel. Det er dessverre realiteten. Det er farlig å demonstrere i Russland, sier hun.

– Derfor har jeg et ansvar for å demonstrere når jeg bor i trygge Norge. For å vise støtte til Ukraina, motstand mot krigen og for å vise solidaritet med de som ikke makter å gjøre det i Russland.

– Ganske dårlig stemning

Ukrainske Mykhailo Kozachenko er en av organisatorene i Facebook-gruppen Demonstrasjon mot Putins aggresjon i Ukraina! STOP PUTIN!

Gruppen har tatt initiativ til flere markeringer ved det russiske konsulatet i Kirkenes siden krigens begynnelse – sist under den ukrainske uavhengighetsdagen 24. august.

DEMONSTRANTER: F.v. ukrainske Inna Hansen og Mykhailo Kozachenko i Kirkenes, som jevnlig deltar på demonstrasjonene mot krigen. Foto: Privat

Kozachenko sier at det i hovedsak er god kontakt mellom hans egne landsmenn og russerne i Kirkenes – vel å merke de som er mot Putin og hans regime.

– Det er mange russere her som støtter Putin, og enda flere som ikke tør å si noe. Det er ganske dårlig stemning, sier Kozachenko.

Lokalt kommer dette først og fremst til uttrykk i sosiale medier.

– For eksempel vil enkelte at Putin bare skal ta ukrainerne, fordi de mener at de er nazister, sier han.

Kozachenkos landskvinne Inna Hansen sier at forholdet mellom russere og ukrainere i Kirkenes varierer veldig.

– Noen russere møter opp for å vise solidaritet og støtte til oss i demonstrasjonene. Andre sier ingenting for å ikke støte noen av sidene. Det er likevel få som møter opp på demonstrasjonene, det er veldig synd, sier Hansen.

Russerne flagger som før

Like ovenfor rådhuset i Kirkenes ligger det russiske konsulatet. Her vaier det trefargede flagget stadig på utsiden av bygget, og folk går inn og ut som før.

Utover dette er det ingen kontakt med russerne på konsulatet.

– Vi sier hei på gata, bare, sier ordfører Lena Norum Bergeng (Ap) i Sør-Varanger kommune.

SAVNER RUSSERNE: Ordfører Lena Bergeng (Ap) i Sør-Varanger kommune. Foto: Lene Stavå/Sør-Varanger kommune

Det er få som kjenner Russlands krigføring mot Ukraina tettere på kroppen enn de 3500 innbyggerne i kommunesenteret Kirkenes, hvor det bor om lag 400 russere og 30 ukrainere.

Det tar bare et kvarter å kjøre fra Kirkenes til den russiske grensen, og normalt går trafikken hyppig begge veier. Båndene er tette mellom Øst-Finnmark og Nordvest-Russland.

Nå er det noe som er borte.

– Vi er jo vant til å ta turen over til Russland for å handle, gå til tannlegen og spise på restaurantene der borte. Likedan kommer russerne kommer til oss for å handle og besøke venner og familie.

– Det er litt som da folk fra Halden plutselig ikke kunne dra til Strømstad under pandemien, forklarer ordføreren.

Ikke krigshissere

Hun kjenner seg igjen i Mykhailo Kozachenkos uttalelse om at mange russere er redde for å si sine meninger om krigen og Putin-regimet.

– Mange har jo familie og venner i Russland. Når de ser hvordan folk der borte blir behandlet hvis de ytrer seg kritisk, velger de kanskje taushet. Det må vi ha forståelse for, mener ordføreren.

Hun har inntrykk av at folk i Sør-Varanger tenker annerledes om sine russiske naboer enn nordmenn andre steder i landet.

– Vi tenker ikke på dem som krigshissere. Dette er vanlige folk som bor på den andre siden av grensen, sier Bergeng.

De er venner, kjærester og kollegaer. Noen har barn i samme klasse.

Kommunestyret demonstrerte

At det nå mobiliseres til ny demonstrasjon utenfor det russiske konsulatet, mener ordføreren er helt naturlig.

– Etter Putins uttalelser i morges er det helt naturlig at man ønsker å vise sine meninger.

Selv har hun deltatt på et par av de tidligere markeringene – sist under uavhengighetsdagen i august.

– Da oppfordret jeg hele kommunestyret til å delta. Nær sagt alle stilte, sier ordføreren.