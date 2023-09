– De eldre kan berge velferdsstaten

GYNEKOLOG: Selv om over halvparten av 65-åringer er utenfor arbeidslivet, kan ikke 73 år gamle Marit Andvig se for seg å slutte i jobben. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Om alle jobber ett år lengre, vil det gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 40 til 50 milliarder kroner, ifølge beregninger gjort av Senter for seniorpolitikk.

Senter for seniorpolitikk:

– Jeg elsker jobben min, og gleder meg til jobb hver dag, sier gynekolog Marit Andvig (73) når hun møter TV 2.

Hun kunne ha gått av med pensjon for over ti år siden, men det var aldri aktuelt for henne.

– Det å være i jobb gir meg energi. Og så lenge jeg har god helse og hodet fungerer, så har jeg lyst til å jobbe.

Men Andvig er en sjelden arbeidstaker.

Forsvinner ut av arbeidslivet

Over halvparten av eldre arbeidstakere har gått av med pensjon når de fyller 65 år.

– 60 prosent av 65-åringer står i dag utenfor arbeidslivet. Da har de enten gått av med pensjon eller er uførepensjonister, sier Kari Østerud, direktør for Senter for seniorpolitikk

Hun mener det er en utfordring å få flere til å stå lenger i jobben.

Ber arbeidsgivere se mot de eldre

Vi blir flere eldre i Norge og det vil bli mangel på arbeidskraft. Spesielt behovet for helsepersonell og folk med fagbrev vil øke.

Østerud tror en av løsningene for å møte disse utfordringene er å se mot den eldre befolkningen.

– Vi har veldig mye arbeidskraft i den eldre befolkningen som arbeidsgivere trenger, sier hun.

– Klarer vi å øke avgangsalderen med ett, to eller tre år, hadde vi løst problemet i Norge.

SENIORPOLITIKK: Kari Østerud er bekymret for at avgangsalderen for pensjonister har stått stille siden 2014 Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Kan berge velferdsstaten

Ifølge beregninger gjort av Senter for seniorpolitikk, kan Norge få en samfunnsøkonomisk gevinst på 40 til 50 milliarder kroner om pensjonister står i jobben kun ett år lengre enn i dag.

– Det er enorme summer for samfunnet. Jeg mener yrkesaktive seniorer kan være med på å berge velferdsstaten Norge, sier Østerud.

– Om vi øker den gjennomsnittlige avgangsalderen for sykepleiere med bare ett år får vi mellom sju og ti tusen flere årsverk.

BEKYMRET: Siden 2014 har ikke avgangsalderen for å gå av med pensjon endret seg, ifølge Østerud Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Stått stille siden 2014

Fra 2001 til 2014 var utviklingen positiv. Da økte den gjennomsnittlige avgangsalderen for pensjonister med to år.

Men så stoppet det.

– De siste ti årene har ikke avgangsalderen for å gå av med pensjon endret seg. Det er bekymringsverdig, sier Østerud.

Hun mener det er på tide å ta snakke om dette.

– Det må gjøres en mye større innsats på den enkelte arbeidsplass. Ledelse, organisering av arbeid, holdningsarbeid og mer kunnskap om aldring og arbeid er viktig, sier hun.

Ønsker å jobbe så lenge som mulig

For 71 år gamle Per Hjertaas fra Trondheim var det ikke aktuelt å pensjonere seg fra jobben i kommunen da han nådde aldersgrensen på 70 år.

VIL JOBBE LENGRE: For Hjertaas var det å bli pensjonert en sorg. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Da slo det meg at bussbransjen manglet folk, så jeg ringte VY-buss for å høre om jeg kunne jobbe der, sier Hjertaas.

Han har ikke angret på valget.

– Jeg har gjennom et langt arbeidsliv aldri opplevd en arbeidsplass med så trivelige folk og hjelpsom administrasjon som det jeg opplever nå.

Føler seg verdsatt

Hjertaas tror mange arbeidsgivere antar at folk vil gå av med pensjon når de nærmer seg pensjonsalder.

– Da blir pensjon fort et tema, og man føler kanskje at arbeidsgiver planlegger å kvitte seg med deg.

LANGT ARBEIDSLIV: Per Hjertaas jobbet i kommunesektoren i mange år. Da han måtte pensjonere seg begynte han å kjøre buss. Foto: Frank Lervik / TV 2

Han synes arbeidsgivere og politikere bør få mer kunnskap om de eldre arbeidstakerne.

– Vi bør snakke mer om at de eldre er ønsket og verdsatt på arbeidsplassen, istedenfor å spørre om når de skal pensjonere seg.

Personlig er han glad for at han fortsatt jobber.

– Bussbransjen har reddet meg fra å bli pensjonist, for jeg føler meg ikke gammel lenger. Du får energi av å bli møtt på en ordentlig måte. Jeg føler meg verdsatt, sier han.