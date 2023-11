Dårlig tid før eksamen?

Like før jul skal studenter over hele landet ha opp til flere eksamener. Her får du de beste rådene fra både studenter og eksamensekspert Olav Schewe sine seks skippertakstips.



Trondheimsjenta Ulrikke Lossius Nossum (26) studerer i København, og deler videoer om studentlivet for sine 355.000 følgere på TikTok.

I juni fullførte Nossum bachelorgraden sin i psykologi ved NTNU i Trondheim. I høst har hun startet på master i København.

Hennes tips før eksamen innebærer å lage en realistisk leseplan, ta pauser og prioritete søvn og fysisk aktivitet.

PSYKOLOGI: Ulrikke Lossius Nossum forholder seg til en realistisk leseplan når hun studerer. Foto: Privat

Realistisk leseplan

Leseplanen hjelper for Nossum sin del med å holde oversikt.

– I tillegg skaper det en slags form for ro. Det gjør at jeg ikke stresser over at jeg burde gjort noe mer, siden alt er forhåndsbestemt.

Hun legger til at det er viktig å være realistisk rundt hva man rekker i løpet av en dag.

– Ta pauser

Nossum forteller at det er fort gjort å glemme å ta vare på sin psykiske helse under eksamensperioden, og at stresset tar overhånd.

– Gode pauser gjør at man leser mye mer effektivt etterpå. Sett av tid til ting som gjør deg glad, og som gjør at du har noe å glede deg til, råder hun.

STUDENT: Ulrikke Lossius Nossum anbefaler å sette av tid til noe du kan glede deg til. Foto: Privat

I tillegg er hun opptatt av å ta mindre pauser underveis i lesetiden. Hun anbefaler Pomodoro-teknikken. Da studerer man i 30 minutter, før man kobler helt av i fem minutter.

Prioriter søvn og fysisk aktivitet

Nossum kjenner selv at med for lite søvn, er det stor fare for at hun får dårligere konsentrasjon og hukommelse.

– En treningstur med studievenner kan ha positiv innvirkning på søvn, konsentrasjon og motivasjon, merker Nossum.

Ekspert på studieteknikk

7,33% strøk på høyere utdanning våren 2023, ifølge verktøyet Database for statistikk om høyere utdanning, levert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Den høyeste prosentandelen hadde private vitenskapelige høyskoler med 10,24%.

Olav Schewe er forfatteren av bøkene Superstudent - Lær mer effektivt, få bedre karakterer og Superhjernen - De beste strategiene for læring.

STUDIETEKNIKK: Olav Schewe tar en doktorgrad i effektiv læring på universitetet i Oxford. Foto: Ofu Yu

Han tar for tiden en doktorgrad på Universitetet i Oxford i effektiv læring.

Gode teknikker gjennom semesteret er ifølge Schewe å finne noen å studere sammen med, som har samme ambisjon og målsetting som deg.

– Jeg anbefaler alle å ha en «study-buddy», sier han.

Han anbefaler også studenter å legge en plan for semesteret der man på forhånd bestemmer hvilke dager og tidspunkter man skal jobbe på.

– Da blir det enklere å gjennomføre, fordi man er forberedt og innstilt på det, sier han.

Utover det anbefaler han mest mulig aktiv læring ved å gjøre oppgaver, diskutering og læring gjennom dialog.

– I den prosessen utvikler man en dypere forståelse, sier han.



FORFATTER: Olav Schewe har skrevet to bøker om effektiv læring. De er oversatt til over 20 språk. Foto: Privat

Hvis du derimot ikke har jobbet jevnt gjennom semesteret, har Schewe tips til deg.

Schewes seks tips til skippertak før eksamen

1. Forstå så mye som mulig om en eksamen før du begynner å øve.

Med skippertak er du avhengig av å gjøre mye på kort tid. Studer tidligere eksamensoppgaver, og sjekk hvilke deler av pensum som går igjen. Hvis du ser et slikt mønster - begynn der.

2. Sørg for å ha så mye tid som mulig til å studere i skippertak-perioden.

Bytt for eksempel jobbvakter slik at du får nok tid til å fokusere på eksamen.

3. Sett opp en plan.

Da er det er enklere å bruke tiden på en god måte. Det skaper en realistisk oversikt, og det hjelper med å prioritere det viktigste. Ikke start på side 1 i boka.

SKIPPERTAK: Olav Schewe anbefaler blant annet å gjøre mest mulig oppgaver. Foto: Ofu Yu

4. Gjør mest mulig oppgaver.

Øv mest mulig på det du kommer til å gjøre på eksamen. Gjør så mange tidligere eksamensoppgaver, tester og oppgaver som mulig. Gjerne løs de samme oppgavene med litt tid i mellom.

5. Løs eksamensoppgaver på tid.

Øv deg på å bruke like lang tid på å løse oppgaver, som tiden du får til disposisjon på eksamen. Det er mer krevende å jobbe med flere typer oppgaver på rad, og det gjør også at det fester seg bedre. Med tidsbegrensning trener du også på eksamenssituasjonen.

6. Diskuter vanskelig ting med andre.

Det er viktig å kunne få raske avklaringer på spørsmål du har. Det å diskutere med andre er en god måte å lære på.

Skippertak-tips fra en student

Ulrikke Lossius Nossum sitt tips er å lage et diagram med oversikt over de ulike kapitlene.

– Det gjør det mye enklere å finne den røde tråden, sier hun.

Det kan være å notere viktige navn, begreper og de mest omtalte teoriene i et dokument.

– Ved siden av en type teori, kan man skrive ned en motstridende teori, og lete etter forskjeller og likheter mellom dem.

For å finne ut hvilke temaer som er viktigst, forteller Nossum i likhet med Schewe at det er smart å søke opp gamle eksamensoppgaver, og videre lage en oversikt over hvor ofte temaene kommer.

– Dersom man har veldig dårlig tid, kan det lønne seg å fokusere mest på temaene som dukker opp ofte, fremfor de som dukker opp sjeldnere.

Her er et eksempel på hvordan Nossum skaffet seg oversikt i faget «biologisk psykologi»:

Ved å se på gamle eksamensoppgaver, laget Ulrikke Lossius Nossum et diagram over hvilke temaer som har vært på eksamen tidligere. Foto: Privat

Hun foreslår å finne en studieteknikk som passer best for deg.

– Test ut litt forskjellig, og finn ut om du lærer best av eksempelvis tankekart, lesing, YouTube-videoer, spørrekort, samtaler i kollokvier eller å gjøre gamle eksamensoppgaver.

Nossum blir motivert av å se for seg følelsen av å ha gjennomført, og samtidig vite at hun har gjort sitt beste.

– Få ting er så deilig som juleferie etter å ha lagt ned en skikkelig innsats, forteller hun.