Danmark tar uvanlig grep: – Hva blir det neste?

Danmarks justisminister, Peter Hummelgaard, omtaler det som en «grunnleggende hånlig og usympatisk handling» å brenne en koran.



Nå vil Danmarks regjering forby brenning av religiøse skrifter på offentlig sted. Tiltaket kommer etter flere koranbrenninger.

– Det skader Danmark og danske interesser og kan også gå ut over sikkerheten for dansker ute i verden og her hjemme, sier Hummelgaard videre.

– Hva blir det neste?

Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i den kristne avisen Dagen, sier til TV 2 at utviklingen i Danmark er skummel.

– Det viser at utenlandske krefter, med boikotter, voldstrusler kan endre reglene i Skandinavia. Det signaliserer en farlig utvikling. Nå kommer dette, og hva blir det neste?, sier Selbekk til TV 2.

KEPTISK: Vebjørn Selbekk mener regjeringen i Danmark har valgt en farlig vei. Foto: Kåre Breivik

Han mener forslaget i Danmark viser at vi lar oss påvirke.

– Dette er en trist dag. Nå får vi bevist ved det fulle at det er mulig å tvinge et demokratisk regjering i et fritt vestlig land i kne, og påvirke lover og regler ved bruk av vold og trusler, forteller sjefredaktøren.



Gjelder også bibel og tora

Den danske regjeringen ønsker å utvide en paragraf, som blant annet forbyr brenning av andre lands flagg. Lovforslaget vil også gjelde brenning av Bibelen og Toraen, eller for eksempel et krusifiks, ifølge Hummelgaard.

FORBYR: Peter Hummelgaard vil gjøre koranbrenning forbudt. Foto: RITZAU SCANPIX

Den konkrete ordlyden vil være at det kan være straffbart å behandle gjenstander med vesentlig religiøst betydning utilbørlig. Det gjelder også andre handlinger som kan oppfattes krenkende, eksempelvis å trampe på gjenstandene.

Det blir domstolenes oppgave å slå fast hvilke gjenstander som skal anses å ha vesentlig betydning for de respektive trossamfunnene, og hvilke handlinger som defineres som utilbørlige.

Prinsippsak

Selbekk mener at forbudet til Danmark viser at man må kjempe mot farlige krefter.

– Det er viktig å stå opp for ytringsfriheten, også når det koster. Den danske regjeringen gjør det motsatte.

Ifølge lovforslaget, kan en koranbrenning straffes med inntil to års fengsel. Det syns Selbekk er altfor høyt.

– To års fengsel for en ytring er etter min mening en strafferamme som kunne vært handlingsmønster for noe vi ikke liker å sammenligne oss med, sier han.

Flertall mot forbud i Norge

I august ble det kjent at et flertall på 40 prosent av de spurte i en meningsmåling ikke ønsker at Norge skal forby koranbrenning.

Til sammenligning svarer 36 prosent at de mener Norge bør forby dette. 24 prosent svarer at de ikke vet. Det kommer fram i en undersøkelse gjort for Nettavisen.

Det ser derimot ikke ut til at det blir en lovendring her hjemme i Norge, ifølge Justisdepartementet.

– Et forbud er ikke et tema regjeringen jobber med nå, og regjeringen har ingen planer om å foreslå en lovendring, sier statssekretær Hans-Petter Aasen til TV 2.