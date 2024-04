Daniel (30) har gitt opp politidrømmen

ET MØRKT KAPITTEL: Mange hundre ferdig utdannede politifolk står uten arbeid, med dårlige fremtidsutsikter. Nå forteller flere at de anger på utdanningen. Daniel Osen skal tilbake i Forsvaret. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Tallet på arbeidsledige politiutdannede er historisk høyt.

Tirsdag var nærmere 200 av dem samlet i Oslo, på Politiets Fellesforbund arbeidsledighetskonferanse.

Flere av dem har gått uten jobb i mange måneder, søk hundrevis av stillinger og forteller at de nå angrer på utdanningen.

RESSURS: Rekordmange politifolk står uten arbeid. Nå frykter flere at man vil miste de ut av etaten for godt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– ­Hvordan havna vi her?

PF-leder Unn Alma Skatvold forteller at det i dag står 447 politifolk uten fast stilling. Til sommeren avleverer 400 nye politistudenter sin siste eksamen og dobler antall jobbsøkere.

– Tallet på anmeldelser går opp, oppklaringsprosenten stuper. Politifolk i arbeid er slitne og skriker etter nye kollegaer. Samtidig foregår det en systematisk nedbygging av politiet, sier Skatvold.

HVA GJØRE DERE: - Det skulle ikke vært nødvendig av oss å ha denne konferansen, sier Unn Alma Skatvold, leder i PF. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Gitt opp drømmen

Ifølge de siste bemanningstallene fra politiet har kun 4 av nesten 400 nyutdannede politifolk fått fast jobb.

Av de som var ferdig utdannet i 2023 står halvparten av kullet helt uten politijobb. I tillegg til disse er det flere hundre fra tidligere kull som heller ikke har fast jobb.

En av de som nå har gitt opp politidrømmen, er 30 år gamle Daniel Osen.

Da han skjønte han ikke kom til å få jobb i politiet, dro han til London for å studere etterretning. Til høsten skal han tilbake til jobb i Forsvaret.

– Jeg tok en politiutdanning for å bli politi. Det er trist å ikke skulle ta på seg politiuniformen igjen, sier Osen.

HÅPET SVANT: Da Daniel Osen startet på politiutdanningen ble studentene nærmest lovet jobb. Under utdanningen ble håpet mindre og mindre. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Ønsket å bidra

– Vi tar en utdanning som fører oss ut i arbeidsledighet. Slik kan det ikke være, sier Osen.



Han kaller situasjonen latterlig og savner konkrete tiltak fra politikerne, som å fryse politiutdanningen i ett år for å få flere av de arbeidsledige inn i etaten.

– Alle som sitter i denne salen har vært pliktoppfyllende og topp motiverte for å gå inn i en meningsfull og viktig jobb – å bidra til samfunnet. For mange er nå utdanningen blitt et mørkt kapittel, sier 30-åringen.

IKKE NOK: Daniel Osen tror ikke han kommer til å returnere til politiet, dersom bemanningssituasjonen bedrer seg. – Balansen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er for skjev, og arbeidsvilkårene deretter. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Sløser med livene deres

Under arbeidsledighetskonferansen var også Forsvaret var invitert til å rekruttere blant de arbeidsledige politifolkene.



Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) hadde ikke anledning til å komme, men i fravær av politiets egen statsråd, stilte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) opp.

– Det er vårt mål å få dere i arbeid. Og politiets budsjetter har blitt større, sa han fra talerstolen.



I UBALANSE: - Når politiet sier de mangler 800 stillinger er det en åpenbar ubalanse, sier Erna Solberg i debatt mot Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Hans Andreas Limi (Frp). Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Høyre-leder Erna Solberg var derimot ikke imponert, og spesielt kritisk til regjeringens vedtak om å øke opptaket på Politihøgskolen fra dagens 400 til 500 studieplasser.

– Da vi satt med makten justerte vi ned opptaket til politiutdanningen, fordi vi så at vi kom til å nå målet om to politi per tusen innbyggere og samtidig ville være ansvarlige og ikke utdanne folk vi ikke hadde jobb til, sier Solberg til TV 2.

– Nå utdanner regjeringen folk ut i ledighet, og det er faktisk veldig dyrt for samfunnet. Dette er sløsing med unge menneskers liv og sløsing med ressurser, sier hun.

Øker antall studieplasser

– Vi mener det er en riktig dimensjon, og ønsker oss mer politi fremover rundt omkring i hele landet, sier finansminister Vedum.

– Men er det ansvarlig? Med tanke på hvor mange som i dag står uten jobb?



– Vi ønsker en satsing på politiet, men flere kostnadstunge ting – som krig i Ukraina, prisvekst og endring i pensjonssystemet – har rammet politiet de siste årene. Med tanke på langsiktighet mener vi likevel det er riktig å utdanne og ansette flere politifolk, og vi har varslet at det kommer mer penger i revidert nasjonalbudsjett.



Trygve Slagsvold Vedum, Erna Solberg Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Men de 635 varslede millionene skal gå til etterslep på IKT, pensjoner og økte kostnader. Ingen av midlene går til flere stillinger? Hva gjør dere konkret for å ansette flere?

– Når vi legger frem revidert, så kan vi også skissere noen klare ideer om hva vi vil med politiet fremover, og det er en av grunnene til vi har økt utdanningskapasiteten fra 400 til 500. I tiden fremover kommer vi til å trenge flere politifolk, for å knuse gjengene, ta tak i økonomisk kriminalitet og ikke minst vold i nære relasjoner, sier Vedum.