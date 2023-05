23 år gamle Emad Nayab omtales som Norges Andrew Tate. Han som i sosiale medier profilerer seg som en sint og voldelig kvinnehater.

Andrew Tate er en av verdens største influensere og mener ting som at det morderne vestlige samfunnet feminiserer mennene, polygami er kun akseptabelt for menn og arrangerte ekteskap burde normaliseres.

Fredag ettermiddag var Emad Nayab gjest i TV 2 programmet «Ærlig talt».

– Jeg skjønner godt hvorfor folk sammenligner meg med Andrew Tate, for jeg er ærlig og holder ikke tilbake. Jeg tror ikke han mener alt han sier, men han har mange gode poenger, sier Nayab

Gutter vil prøve seg på henne

23-åringen mener at i dagens samfunn blir man alt for fort kansellert dersom man ikke mener det samme som alle andre.

– Hvis jeg er i et forhold og så vil jeg at dama mi ikke skal gå på nattklubb uten meg. Det føler jeg at jeg ikke kan si det, selv om det bare er en standard jeg har for meg selv, fordi det kan bli sett på som nedlatende.

– Ja, for hvorfor skal du bestemme det på en måte?

– Det handler ikke om å bestemme, det handler om å respektere hverandres grenser.

– Der går din grense?

– Selvfølgelig. Jeg vil ikke at dama mi går ut på nattklubb. Det er et sted for single mennesker og det vil være gutter som prøver seg på henne der. Det er ikke komfortabelt for meg og det burde hun respektere, sier Nayab

Kvinner må bare være pene

Nayab mener at det er blitt vanskeligere å være gutt eller ung mann i dagens samfunn.

– I Vesten og i Norden er livet som mann vanskeligere. En gjennomsnittlig mann får nesten ingen oppmerksomhet og det skal mye til for å bli en viktig mann i dagens samfunn. Dessverre er det sånn, sier Nayab.



Han mener det er det som motiverer sånne som han og Andrew Tate.

At det i dagens samfunn er svært høye krav for at du som mann skal regnes som suksessfull. Han snakker om det å jobbe hardt, trene for å bli så sterk som mulig og tjene mye penger.

Nayab sier at han han snakker på vegne av veldig mange menn når han sier at de ikke vil ha maskuline jenter, og at de da heller ville ha datet menn.



– Det vi ser mest etter i en kvinne er utseende. For å være en populær kvinne må du bare være pen rett og slett, sier Nayab



– Er det helt sant?

– Ja, en pen jente er som en rik mann i dagens samfunn, slår Nayab fast.