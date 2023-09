Dagmamma-saken gjenopptas: – Bare glede i dag

– Det er bare glede i dag. Samtidig er det fort gjort å tenke på alle de tingene man ikke har svar på, sier Rita til TV 2.

Mandag ble det kjent at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har besluttet at den såkalte «Dagmamma-saken» skal gjenåpnes.

Avgjørelsen er enstemmig og begrunnes blant annet med at det foreligger nye bevis og omstendigheter.

– Sammenholdt med de øvrige bevisene som ble presentert for retten, gir det en rimelig mulighet for at den domfelte ville blitt frifunnet dersom de nye bevisene eller omstendighetene hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt, skriver kommisjonen i en pressemelding.

Gjenopptakelseskommisjonens leder, Anne Kamilla Silseth, vil ikke gå konkret inn på hvilke nye bevis de mener foreligger.

– Det er en ganske omfattende rekke med bevis og omstendigheter som ligger til grunn for vurderingen, sier hun til TV 2.

Dømt i 2019

Hendelsen Rita er dømt for skjedde i 2006. 13 måneder gamle Martine, som hun var dagmamma for, døde på Rikshospitalet av hodeskader.



Saken ble først henlagt i 2009, før den ble gjenopptatt i 2016. Tre år senere ble Rita dømt for kroppsskade med døden til følge.

Rita har i lang tid hevdet sin uskyld og jobbet for å få saken gjenopptatt.

– Jeg har ikke peiling på hva som skjer framover nå, men det velger jeg å skyve til side i dag, sier Rita.

Hadde gitt opp



Rita sier at hun ikke var forberedt på at beskjeden om gjenopptakelse skulle komme i dag.

– For lang tid tilbake fulgte jeg med hver gang kommisjonen hadde møte. Jeg var obs på det hver måned, men det ga jeg opp for en stund siden, sier hun.

– Jeg har bare tenkt at det skjer når det skjer. Man får jo litt skjelven og hjertebank. Det er mange år med mye tankekjør og påkjennelser.

Marius Staurset, som er bistandsadvokat for Martines foreldre, sier til TV 2 at familien er lei seg og oppgitt over at saken fortsatt pågår og blir tatt opp igjen.

URO: Bistandsadvokat Marius Staurset sier situasjonen skaper uro og usikkerhet for Martines foreldere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det blir stadig skapt uro og usikkerhet rundt hva som har skjedd her. Det er en forferdelig situasjon å være i. Det er 17 år siden selve hendelsen skjedde.



– Ikke gjort noe galt

Avgjørelsen fra Gjenopptakelseskommisjonen blir nå sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken.



– Så er det opp til påtalemyndigheten i hvilken grad de ønsker å gjøre noen ytterligere skritt i saken, eller hvordan den skal behandles videre, sier gjenopptakelseskommisjonsleder Silseth.

Thomas Randby, som sammen med Sidsel Katralen bistår Rita i saken, skriver i en tekstmelding til TV 2 at advokatene er svært lettet over kommisjonens enstemmige avgjørelse.

– Dagmammaen har ikke gjort noe galt, og har stått i et 17 års mareritt. Kommisjonens avgjørelse innebærer en også en god dag for rettssikerheten, legger han til.