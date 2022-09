Dagligvarebutikk kutter åpningstiden på grunn av dyr strøm

Kjøpmann Tor Arnt Hammersmark, som driver en Spar-butikk på Lund i Kristiansand, forteller at han i juli fikk en strømregning på 140.000 kroner, det var 115.000 kroner høyere enn regningen i juli i fjor.

– Dette tar livet av oss og er kjempedramatisk. Nå går driften i underskudd hver måned, sier Hammersmark til Fædrelandsvennen.

De siste ukene har han tatt flere grep for å få ned strømregningen. Han har blant annet kuttet ut flere mindre disker som bruker mye strøm. Han har også redusert belysningen i butikken og skrudd opp temperaturen i noen kjøleskap.

Han forteller at han frykter at mange nærbutikker ikke vil overleve dersom grep ikke blir tatt snart. Det er han ikke alene om:

– Høye strømpriser setter bedrifter i Sør-Norge under stort press. Selv om mange har økt utsalgsprisene i takt med strømprisen, er det en grense for hvor store kostnader en kan lempe over på kunden, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke, som er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.