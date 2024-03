Daglige tyverier: – Føles som at politiet ikke bryr seg

– Det føles som at myndighetene ikke ønsker at butikktyveri skal bekjempes, sier en butikksjef. Nå kan det være lys i enden av tunnelen.

– Noe av problemet er at det er forferdelig tungvint å anmelde et forhold, forteller André Strøm.



Han er regionsjef i butikkjeden Follestad.

Strøm føler seg hjelpeløs ovenfor den økende tyveritrenden som flere butikker har merket den siste tiden.

– Å legge inn en anmeldelse tar mye tid, og sakene blir ofte henlagt. Det føles som at myndighetene ikke ønsker at butikktyveri skal bekjempes, sier regionssjefen.

VIL HA FORENKLING: – Nå som det er så komplisert, tror jeg mange lar være å anmelde, sier André Strøm, Regionssjef i Follestad. Foto: Marcus Tollefsen

Politidirektoratet utarbeider nå et elektronisk system som skal gjøre det enklere for bedrifter å anmelde.

Men den digitale utviklingen i politiet tar tid. De har tidligere fått kritikk fra Riksrevisjonen for manglende digitalisering.

– Vi sa ja til å være med på et pilotprosjekt for elektroniske anmeldelser i fjor høst. Men vi har ikke hørt noe siden, forklarer Strøm.

Nå er han i ferd med å miste tålmodigheten.

– Store mørketall

TV 2 har snakket med Oslo Handelsstands Forening, som bekrefter at mange butikker sliter med mer stjeling enn før.

At folk har dårligere råd, og en potensielt voksende holdning om at stjeling ikke er så alvorlig har blitt trukket frem som mulige årsaker.



Politidirektoratets egne tall viser at antall anmeldte tyverier økte med 25 prosent fra 2022 til 2023.

Det frykter Oslo Handelsstands Forening er en feilaktig representasjon av problemet.

ØNSKER ENDRING: – For å få gjort noe med tyveriproblemet må systemet for anmeldelser endres, sier Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening. Foto: Havard Schei

– Statistikken til politiet øker, men vi tror det bare er toppen av isfjellet, sier administrerende direktør Bjørn Næss.



Foreningen representerer flere butikker i Oslo-området. Medlemmene mener det er så tungvint å anmelde, at det blir et hinder for å få ned antall tyverier.



– Hvis ikke alle tyverier blir anmeldt får verken vi eller politiet oversikt over hvor stort problemet faktisk er. Vi trenger kunnskap for å sette inn målrettede tiltak, sier Næss.



– Og hvis forholdene ikke blir anmeldt får det ingen konsekvenser for tyvene, sier han.

Derfor er det tungvindt å anmelde



– Dette har vært et tema lenge, sier Steinar Vadla som er Sikkerhetssjef i Vadla Trygghetsbyrå.

Han forklarer at noen butikker fyller ut anmeldelsene selv, mens andre får hjelp av vektere og security-selskaper.

– Dagens system tungvint fordi det må gjøres med penn og papir, forklarer Vadla.

GAMMELDAGS: Hvis et tyveri skal anmeldes må et slikt skjema fylles ut og overleveres til politiet. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Hovedregelen for anmeldelser fra bedrifter, er at man må møte opp fysisk på politikontoret for å levere anmeldelsesskjemaene. Dette fremgår av politiets egne nettsider.

Ifølge Follestad-sjefen André Strøm har han erfart at det er den i firmaet som har signeringsfullmakt som må signere anmeldelsen.

– Vi har totalt 14 butikker og én daglig leder som kan signere papirskjemaene. Det blir for dumt at han skal reise rundt og signere hver gang det skal anmeldes, sier Strøm.

Han mener dette må endres.

– Vi ønsker at man kan legge inn en anmeldelse elektronisk på nett, slik enkeltpersoner kan allerede nå, sier Strøm.



Elektronisk system på vei



Det er ingen grunn til at bedrifter ikke skal kunne anmelde elektronisk, mener både Oslo Handelsstands Forening og politiet selv.

Problemet er bare at systemet ikke er klart.



Høyre har i spørretimen på Stortinget etterspurt en løsning for elektronisk anmeldelser. I det skriftlige svaret på Ingunn Foss spørsmål, sier justisminister Emilie Mehl at en digital løsning er på vei.

– Politiet har gjennomført en mindre utprøving av løsningen med vellykket resultat. Utprøvingen viste imidlertid at det er nødvendig med enkelte utstyrsanskaffelser for at anmeldelsene kan leveres sikkert. Det forventes at dette utstyret vil være på plass i mars i år, skriver Mehli sitt svar.

UNDER ARBEID: Justisministeren har sagt at en løsning for elektroniske anmeldelser er på vei. Foto: Aleksander Myklebust

Hun sier også at det ikke er klart når den endelige løsning vil være på plass.

Målet er 2024

Thomas Hauge i Politidirektoratet er blant dem som jobber med å utvikle den digitale løsningen. Han opplyser til TV 2 at arbeidet er godt i gang.

I første omgang skal et knippe norske butikker få tilgang systemet. Fordelt på åtte politidistrikt.



– Vi antar at løsningen vil kunne tas i bruk i april eller mai, men da først i liten skala med noen få utvalgte virksomheter. Det er tekniske hensyn som gjør at prosessen vil ta noe tid, sier Hauge.



I den endelige løsningen vil alle kunne anmelde, uavhengig av rolle i virksomheten, ifølge Hauge.

DIGITAL PLATTFORM: Slik kan nettsiden for elektroniske anmeldelser se ut. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Målet er at alle virksomheter skal kunne benytte løsningen innen utgangen av 2024, sier Hauge.

Mer som skal til

Næringslivsorganisasjonen Virke tror også på store mørketall i politiets statistikk. Samtidig mener de at det er mer som skal til dersom man vil få bukt med tyveriproblemet.



– Om det blir enklere for virksomhetene å anmelde er det positivt, men sakene må også følges opp av politiet, sier kommunikasjonssjef Scott Engebrigtsen.

– Det er mange som ikke anmelder tyverier fordi sakene ofte blir henlagt, selv der det finnes kameraopptak, sier Scott.

HÅPLØST: Flere butikkeiere føler seg maktesløse i kampen mot stjeling. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Det støtter også sikkerhetssjef Steinar Vadla opp om. Han mener politiet med elektroniske anmeldelser må være forberedt på å kunne håndtere og etterforske langt flere anmeldelser.

– De kommer til å få en enda større arbeidsbelastning nå med elektroniske anmeldelser, og da må de få lagt inn en større kapasitet, sier han.

– Handler ikke bare om å telle

– I dag henlegger politiet over en lav sko. De begrunner det ofte med manglende kapasitet. Det er problematisk, fortsetter Vadla.

Sonja Lund er næringslivskontakt i Vest politidistrikt, et av distriktene der noen bedrifter nå skal kunne anmelde elektronisk. Hun sier hun er kjent med at næringslivet har en oppfatning av at politiet ikke gjør noe. Til det sier hun følgende:

– Selv om en sak blir henlagt betyr det ikke at vi ikke gjør noe. Det ligger mye info i anmeldelsene. Det handler ikke bare om å telle. Anmeldelsene gir også en oversikt over trender og utvikling, sier Lund.

Follestad-sjefen kjenner seg igjen i at anmeldelsene hans ofte blir henlagt, likevel tror han at elektroniske anmeldelser vil hjelpe på situasjonen.

– Hvis vi anmelder alle butikktyverier vil det spre seg i miljøene der folk stjeler. De vil se at det har konsekvenser, sier Strøm.