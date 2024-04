Dagens studenter har 20 prosent mindre å rutte med

En ny rapport fra Akademikerne viser at norske studenter har det økonomisk tøffere enn for 20 år siden. – Kan ikke lenger avfeies som sutring, mener leder for Akademikerne.

– Universitetene forventer at du studerer på fulltid, og så forventer politikerne at du jobber ved siden av. Det går ikke opp.



21 år gamle Emil Kvebek Øverteit er bachelorstudent ved Universitetet i Oslo, men har tatt permisjon fra studiene for å jobbe.



VANSKELIG: Student Emil Kvebæk Øvretveit forteller at det er vanskelig å få studentøkonomien til å gå rundt. Foto: Petter Sørum-Johansen/ TV 2

– Enten så har man det veldig vanskelig økonomisk, eller så har man det veldig vanskelig med å få tiden til å gå rundt. Uansett så går det ut over studiene, det er synd, sier han.

Han forteller at studenter i dag simpelthen er nødt til å jobbe deltid ved siden av studiene, fordi studiestøtten ikke strekker til.

– Den holder til husleie, også har man vel rundt 1000 kroner igjen å leve for etter det.

– Hvilke konsekvenser får det?

– Jeg mener det er skadelig. Det bidrar til at det er vanskeligere for oss å fullføre utdanningen.

Mindre kjøpekraft enn før

For det har blitt tøffere å være student de siste årene.

Det bekrefter en ny undersøkelse fra Samfunnsøkonomisk analyse gjort for hovedorganisasjonen for masterutdannede, Akademikerne.

LESESAL: Mange studenter er nød til å bruke mye tid på jobb istedenfor å være på skolen, for å få økonomien til å gå rundt. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

I skoleåret 2023/2024 får studenter med fult lån og stipend som regel utbetalt 10.343 kroner i måneden ifølge Lånekassen.

Rapporten viser at studentenes kjøpekraft har svekket seg med 20 prosent fra 2002 og frem til 2023.

Rapporten peker på at leieutgiftene i de typiske studentbygdene har økt med 5,8 prosent per år i løpet av de siste 20 årene.

– Disse resultatene er virkelig nedslående. I 2002 dekket studiestøtten nesten hele det nødvendige budsjettet. Vi ser at uansett bosituasjon så har andel av utgiftene dekket av studiestøtten blitt redusert siden da, forteller leder i Akademikerne og professor ved NTNU, Lise Lyngsnes Randeberg.

– I 2002 var det mulig å være heltidsstudent. I dag er det en fjern drøm.



Kan føre til klasseskille

Som professor opplever Randeberg at studentene i større grad nå spør om forelesningene blir gjort tilgjengelig i ettertid fordi forelesningene kolliderer med jobb.

BEKYMRET: Leder for Akademikerne er redd for at studentenes svekkede kjøpekraft vil føre til større klasseskille på Universitet og Høgskoler. Foto: Akademikerne

– Jeg har sett en endring over tid. De som stiller svakest i utgangspunktet er de som må jobbe mest ved siden av, da går det utover mulighetene. Jeg synes det er rett og slett trist.



Randeberg peker på bokostnadene, særlig i de store byene, som et av de største problemene studentene har økonomisk.

– Jeg er faktisk veldig redd for at de vi får et større klasseskille med større forskjell på de som har foreldre som kan bidra, og de som ikke har den muligheten må jobbe enda mer ved siden av studiene.

Politikernes ansvar

–Denne rapporten etablerer en virkelighetsbeskrivelse som NSO har formidlet i mange år, mener leder i Norsk Studentorganisasjon, Oline Sæther.



20231113, Oslo , Oline Sæther, leder, Norsk studentorganisasjon Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Konsekvensene er at man må stå mellom det å bestå eksamen eller å få økonomien til å gå rundt. Når arbeidslivet er veldig tydelige på at de trenger folk med utdanning er det samfunnet og politikernes ansvar å sikre at folk har mulighetene til å studere og komme ut i jobb.

– Sutrer ikke!

Randeberg og Akademikerne mener regjeringen er nødt til å ta funnene i rapporten på alvor.

– De fleste som sitter som voksne politikere på rundt 50 år hadde en studietid som var helt annerledes. Vi var privilegerte, vi kan ikke trekke stigen opp etter oss. Du kan ikke sammenligne med din egen tid.

STUDESTØTTE: Dagens månedlige studiestøtte på litt over 10.000 kroner i måneden holder ikke i dagens økonomi, mener studenten. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Oppfatningen har vært at studentene bare sutrer. Men denne rapporten dokumenterer at de har fått det MYE tøffere økonomisk. Det kan ikke lenger avfeies som sutring.



Akademikerne mener regjeringen er nødt til å endre måten dagens studiestøtte reguleres på.

– Vi er opptatt av å knytte studiestøtte opp mot andre offentlig støtteordninger og bruke grunnbeløpet i folketrygden som et utgangspunkt. Det reguleres hvert år, forteller Randeberg.



– Har økt budsjettene

I løpet av det siste året har det vært tre forsknings- og høyere utdanningsministre for studentene å forholde seg til. Oddmund Hoel (Sp) tok over ministerjobben etter at Sandra Borch gikk av etter plagiatskandalen tidligere i år.

Hoel mener norske studenter har fått bedre kjøpekraft etter at Senterpartiet og Arbeiderpartiet kom til makten i 2021.

Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– I de siste statsbudsjettene har vi, sammen med SV, blant annet gjennomført et historisk løft for studiestøtten: samlet får studentene fra og med neste studieår 25 000 kroner mer i året enn de fikk før vi kom i regjering. Neste studieår alene øker basislånet med 10 prosent, altså nær 14 000 kroner mer i året. Denne siste økningen er ikke inkludert eller omtalt i rapporten til Akademikerne, skriver han og legger til:

– Vi har tatt grep for å bedre studentøkonomien, og har allerede annonsert økningen i basislånet kommende studieår.