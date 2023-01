– Dagen i dag blir nok spesielt guffen

De siste dagene har veiene på Sør-Norge vært preget av store snømengder.

Men uværet er ikke over ennå.

Fredag er det sendt ut hele 37 gule farevarsler for vindkast langs hele norskekysten, og flere nedbørsvarsler.

Aller verst blir det på veiene i Telemark og Agder som kan belage seg på ytterligere 25 til 40 centimeter med snø.

– Dette området skiller seg veldig ut. De får været rett i fleisen, sier vakthavende meteorolog hos Storm Geo, Isak Slettebø.

Se en oversikt over stengte veier, utsatte fergesamband og fjelloverganger nederst i saken.

– Den verste dagen

Meteorologen forklarer at det er et skille mellom kald luft over Øst-Skandinavia og varmluft over Nordsjøen som fører til de enorme mengdene nedbør. Fronten beveger seg dessuten sakte fordi et høytrykk i Russland holder lavtrykket hengende over oss.

– Dagen i dag er nok spesielt guffen, og blir nok den verste. Men fra og med i morgen allerede blir det bedre med mindre snø og vind, forteller meteorologen.

Ifølge Slettebøe vil det verste passere i løpet av dagen, og snøværet vil gå over til regn for de fleste innen søndag.

Den sterke vinden langs kysten av landet vil avta brått utover dagen. Verst blir det for vestlendingene, med sterk kuling helt opp til Sogn, og i Trøndelag.

– Der har de oppholdsvær, men det blåser likevel storm, forteller han.

Vil vare utover dagen

Trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen Vest, Christer Heide, forteller at uværet med kraftig vind og snø gjør det vanskelig å overholde kravene de stiller til tryggheten for bilistene.

– Man må nok belage seg på at det kommer til å vare godt utover dagen, forteller Heide.

Han oppfordrer bilistene å ha full tank, litt niste og varme klær tilgjengelig i bilen.

– Ta noen forholdsregler. Man vet aldri, det snur fort i fjellet.

Skal man mellom øst og vest oppfordrer Heide å kjøre over Filefjell, som i følge ham sjeldnere stenges.

Også i Nord-Norge fører januarværet til vanskelige kjøreforhold. I Finnmark har det vært kolonnekjøring over flere strekninger i natt.

– At det kan bli flere stengte veier utover dagen kan man ikke se bort fra, sier Christer Svendsen, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen i nord.

Vi har sendt ut farevarsel om vindkast for delar av Nordland ⚠️ Frå fredag til laurdag kveld er det venta lokalt kraftige vindkast på 27-30 m/s frå søraust. Køyr forsiktig og hald deg oppdatert på yr sine sider👇https://t.co/7KtflBsdVe pic.twitter.com/EXto0hXZTT — Meteorologene (@Meteorologene) January 5, 2023

– Gikk bedre i går

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt forteller at det stort sett går greit for de fleste.

– Folk gjør stort sett ting riktig. Planlegg god tid, hold avstand til bilene foran deg, og kjør etter forholdene, er operasjonslederens oppfordring til bilistene.

Han forteller at det torsdag kveld var betraktelig mange færre forhold og hendelser politiet måtte ta hånd om på veiene.

– Det har vært en del lastebiler som har spunnet, men det er ikke unormalt på denne typen føre, sier Sandnes.

Uten å ville spekulere, sier operasjonslederen at det kan handle om en god kombinasjon av at flere har holdt seg hjemme, og at vedlikeholdet på veiene har vært bedre.

– Har du muligheten til å unngå å ta bilen i dag, så kan du likevel gjerne det.

Snøværet har skapt utfordrende kjøreforhold flere steder i landet. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Stengte veier og innstilte ferger

Disse veiene og fjellovergangene er påvirket i Sør-Norge:

E6 er stengt over Dovrefjell

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for personbiler, kolonnekjøring for kjøretøy på over 7,5 tonn.

E134 Haukelifjell er stengt

Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt

Fylkesvei 50 Hol - Aurland er stengt

Fylkesvei 53 Tyin - Årdal er stengt

Fylkesvei 450 Hunnedalsvegen mellom Øvstabø bom og Gravassryggen bom er stengt.

Fylkesvei 5410 Nesheimsfjellet i Vaksdal er stengt.

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er stengt. Ny vurdering foretas klokka 13.00.

På Fylkesvei 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring

Riksvei 7 over Hardangervidda i Hol/Eidfjord, Viken/Vestland er stengt på grunn av uvær. Foto: Statens vegvesen

Disse veiene, fergene og fjellovergangene er påvirket i Nord-Norge: