Da sønnen ble dødssyk oppdaget Robert en ny lidenskap

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Da samboerparet Robert og Marie Torrissen fant ut at deres nyfødte sønn var dødssyk, ble en ny hobby et felles prosjekt gjennom den vanskelige tiden.

Robert Torrissen, samboeren Marie og deres to døtre, Carmen og Cornelia, ventet i 2018 spent på lillebror som skulle komme. Alt hadde sett bra ut under svangerskapet. Men da familiens første gutt kom til verden en julidag samme år, fikk familien raskt vite at lillebror Casper var alvorlig syk.

– For oss var det ganske absurd alt som skjedde rett etter fødselen. Det var flere ting som på en måte viste oss at han var syk, så han ble jo sendt videre til Bodø ganske tidlig. Og der oppe fant vi etter hvert ut at han var alvorlig syk, forteller Robert Torrissen til God morgen Norge.

NYFØDT: Endelig kom lillebror Casper til verden. Foto: Privat

Usikre på fremtiden

På sykehuset i Bodø ble det tatt mange prøver for å finne ut hva som var galt med Casper. Etter hvert ble det tatt en MR av hodet til den lille gutten.

– Og det var egentlig vår første store indikasjon på at noe var veldig galt. Etter det lærte vi at han ikke kom til å få et normalt liv, og at han antakeligvis ikke kom til å vokse opp. Sånn var det – sånn fant vi ut av det, sier Torrissen.

– Hvordan var det å ta innover seg at dette lille mirakelet ikke kom til å bli særlig gammel, sannsynligvis?

– Det var veldig vanskelig å ta til seg. Det var et sjokk, selvfølgelig. På en måte trodde jeg det ikke selv, forteller nordlendingen, før han forteller videre om en samtale han og samboeren Marie hadde:

– Vi satt og pratet om han Casper og hva vi kunne forvente, og vi var veldig usikre på hva fremtiden kunne bringe. Vi var usikre på alt sammen. For oss var det veldig vanskelig å akseptere at ting var som de var, og da tror jeg at vi kanskje ikke helt skjønte hvor alvorlig det var.

DØDSSYK: Familien får vite at lillebror Casper er dødssyk, men de nyter den første tiden med ham. Foto: Privat Les mer DØDSSYK: Familien får vite at lillebror Casper er dødssyk, men de nyter den første tiden med ham. Foto: Privat Les mer DØDSSYK: Familien får vite at lillebror Casper er dødssyk, men de nyter den første tiden med ham. Foto: Privat Les mer

Torrissen beskriver den første perioden med Casper som veldig fin. Etter det første sykehusoppholdet fikk samboerparet dra hjem med sønnen deres, hvor de fikk en normal barseltid.

Familien forsøkte å gjøre Caspers korte liv best mulig, men etter hvert så de hvor syk sønnen deres var. Med epileptiske anfall, medisinering, spasmer og uro fulgte bekymringene i bøtter og spann.

– Vi var jo forberedt på at mye av det her kunne komme. Men i den første perioden så var jo alt nytt og ferskt, og vi var jo ikke vant til å ha en syk gutt. Men vi merket etter hvert hans utfordringer, og det var jo i form av epilepsi og uro at vi først så hvor syk han var, forteller nordlendingen.

Skjulte strikkingen

Det ble lange dager og netter på sykehuset i Bodø for den nybakte trebarnsfaren og hans familie. Før et av de lengre sykehusoppholdene sendte svigermoren med et strikkeprosjekt som samboeren Marie skulle strikke.

Det førte til en ny hobby også for trebarnsfaren, og et felles prosjekt for samboerparet i den vanskelige tiden.

– Hun brukte ledige stunder til å strikke, og jeg fant jo ut at det så ganske greit ut. Så jeg fikk låne hennes strikking litt, også strikket jeg kanskje en omgang eller to. Og da fikk jeg ikke lov mer fordi hun sa først at vi ikke hadde samme strikkefasthet, så hun var jo redd for at hennes prosjekt skulle bli ødelagt da, forteller han.

STRIKKENDE SJØMANN: Robert og samboeren Marie fant et felles prosjekt i strikkingen under den vanskelige tiden. Foto: Privat Les mer NYFØDT STRIKK: Lillebror Casper har på hjemmestrikkede sokker. Foto: Privat Les mer STRIKKENDE SJØMANN: Robert tar med seg strikkepinnene også på jobb til havs. Foto: Privat Les mer

I begynnelsen skjulte Robert at han strikket. Selv om han er åpen om hobbyen sin nå, strikker han fremdeles ikke offentlig.

– Jeg begynte jo å strikke, og jeg la opp til en genser første gangen. Marie måtte love at hun ikke fortalte det til noen. For vi fikk jo titt og stadig besøk på avdelingen. Hun lovet i hvert fall å ikke fortelle det til noen, og jeg prøvde så godt jeg kunne å holde det i skjul. Det var ikke enkelt bestandig for å si det sånn.

Casper-votten

Etter åtte måneder inn og ut av sykehus, gikk lille Casper bort. Hver eneste dag minnes familien sønnen, som døde altfor tidlig.

En tid etter sønnens bortgang var Robert og datteren Cornelia ute i deres nye garasje. Cornelia fant ut at hun skulle hjelpe faren med malingen han drev på med.

– Hun tegnet på veggen med sprittusj, rett og slett. Og da ble jeg inspirert, forteller han.

For på veggen hadde datteren tegnet en tegning av familien sin, med Casper som fortsatt var med dem. Det inspirerte den nybakte strikkeren til å lage mønsteret til Casper-votten, hvor hele familien er avbildet.

HJELPER PAPPA: Datteren Cornelia tegner familien på veggen i garasjen. Foto: Privat

Hobbyen, som startet under sønnens sykehusopphold, har Robert Torrissen fortsatt med seg videre i livet. Og nå kan overstyrmannen på hurtigbåt også kalle seg strikkedesigner med egen strikkebok.



– Jeg er jo veldig glad for at jeg tok fatt i strikkepinnene, ble strikker og åpnet en Instagram-konto. Det var jo slik jeg fikk min stemme, og sånn kan jeg prate om Casper og folk hører på. For meg så er det veldig godt, og familien rundt synes jo det er helt fantastisk.

CASPER-VOTTEN: Cornelias tegning på garasjeveggen inspirerte faren til å lage Casper-votten. Foto: Privat

Strikkepinnene tar sjømannen også med seg på jobb. Og selv om han ikke lenger kvier seg for å fortelle om hobbyen sin, har han gode kollegaer som gjerne forteller om sjømannen som strikker. Og sønnen Casper minnes han og familien hver dag, både gjennom å fortelle hans historie og gjennom strikkingen.

– Jeg tror nok han hadde vært veldig stolt. Jeg håper det.