Da naboene merket en spesiell lukt i nabolaget, varslet de politiet

I juni i fjor fikk politiet tips fra et nabolag øst i Oslo. Flere naboer hadde meldt ifra etter at de hadde lagt merke til en distinkt lukt.

Etter å ha blitt varslet, gjennomførte politiet, med narkotikahunder, en aksjon mot en enebolig.

Der ble det avslørt storstilt narkotikaproduksjon.

En mann i 40-årene møtte forrige uke i retten, tiltalt for grov narkotikaovertredelse. Politiet mener mannen har drevet omfattende produksjon av cannabis i huset.

PLANTASJE: Huset var bygget om for plantasjedrift med tilpasset ventilasjonsanlegg. Foto: Politiet

Spesialtilpasset hus

Mannen var ikke i huset under politiets aksjon, men ble i februar siktet etter DNA-funn som kobler ham til saken.

Plantene som ble funnet utgjorde 22 kilo i tørket tilstand.



– Dette er et stort omfang, og det vi kaller en mellomstor plantasje, med 419 planter i alle vekstfaser, fra spirer til innhøstingsklare, sier politiadvokat Børge Andre Kristiansen.

Hele eneboligen ble brukt til den ulovlige virksomheten, med produksjon i tre etasjer og totalt åtte rom, fremgår det av tiltalen.

– Politiet har inntrykk av at det er drevet veldig profesjonelt. Boligen er bygget om og ventilasjonen er tilpasset driften.

Produksjonen hadde foregått i en ettårsperiode før den ble avslørt, ifølge tiltalen.

PRODUKSJON: Politiet fant planter i alle vekstfaser. Foto: Politiet

Utelukker ikke flere involverte

Mannen er også tiltalt for grovt tyveri. Politiet mener han koblet seg på Elvia sitt anlegg og stjal strøm for over 300.000 kroner for å drifte plantasjen.

Han sitter nå varetektsfengslet etter endt soning av dom i en annen sak.



Politiet utelukker ikke flere gjerningsmenn, til tross for at kun én person er tiltalt.

– Å dyrke frem cannabis krever kunnskap og tett oppfølging i de ulike vekstfasene, sier Kristiansen.



Under etterforskningen har ytterligere to personer hatt status som mistenkt, men sakene mot disse ble henlagt på bevisets stilling, ifølge politiadvokaten.

Nekter straffskyld

FORSVARER: Mannen i 40-årene nekter straffskyld, sier hans forsvarer, Thomas Øiseth. Foto: Marit Hommedal / NTB

Mannen nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer, Thomas Øiseth.



Det ble satt av to dager i retten, men rettssaken måtte avbrytes på grunn av sykdom, og er planlagt å fortsette neste uke.

– Tiltalte har avgitt forklaring for domstolen og venter på gjennomføringen av dag to, sier Øiseth.