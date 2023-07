Da Martine (25) endret kostholdet sitt, forsvant smertene

SYKLUS: Da Martine Pedersen leste sin første bok om syklus, åpnet det øynene hennes for at det var så mye mer enn det hun hadde lært. Foto: Marte Christensen / TV 2

Martine Pedersen er helt sikker på at grepene hun har tatt, nå er grunnen til at hun lever et liv nesten helt uten mensensmerter.

– Jeg har blitt kvitt store deler av plagene mine, bare ved å endre på denne ene tingen.

Etter en tid med depresjon og store smerter sluttet Martine Pedersen på p-piller for å finne tilbake til sin naturlige menstruasjonssyklus.

Hun ville finne helt tilbake til roten av problemet. Da hun begynte å lese seg opp var det helt tydelig for henne hvor hun skulle starte.

– Det første jeg gjorde var å spise mer. Jeg skjønte at jeg har vært veldig underernært, sier Pedersen.



Men det var flere ting hun måtte endre på for å få en bedre og lettere hverdag.

LEI: Pedersen forteller at hun er lei «p-piller fikser alt»-holdningen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Hun begynte å loggføre syklusen sin for å lære mer om hvordan kroppen sin fungerte og når hun hadde mensen. Samtidig begynte hun å legge om kostholdet sitt. Hun fokuserte på å spise mat som ga god næring til kroppen når hun trengte det mest.

Dette spiser hun

I de ulike periodene av syklusen fokuserer Pedersen på å få i seg visse typer næring.

– Når jeg har mensen, spiser jeg mat med mye jern i. Jeg prøver også å holde meg unna ultraprosessert mat òg, spesielt når jeg har mensen, forteller hun.



Når det nærmer seg eggløsning, merker Pedersen at hun har mer energi.

– Da spiser jeg ofte kalde måltider og litt lettere mat, fordi kroppen ikke trenger så mye. Men hvis jeg er mer sulten noen dager, så spiser jeg mer. Jeg lytter til kroppens behov.

ENDRING: Pedersen passer på å få i seg mye fet fisk og grønnsaker. Foto: Marte Christensen / TV 2

Mot slutten av syklusen, når det ikke er lenge igjen til mensen, er det noen typer mat som er ekstra viktig for Pedersen å få i seg.

– Før mensen passer jeg på at jeg spiser mye magnesium, jern og omega 3. Jeg spiser masse fet fisk og er også glad i råkakao, dadler, grønne grønnsaker og bær. Jeg prøver å spise så ren mat som overhodet mulig. Så fort jeg blander inn masse potetgull og brus og sånn før mensen, da blir det ille.

REN MAT: Martine Pedersen prøver å spise så ren mat som mulig. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Ellers har jeg vært opptatt av å skape en sunn og mangfoldig bakterieflora i tarmen. Jeg spiser masse fiber og melkesyrebakterier som pro og prebiotika. Det har mye å si for hormonhelse tror jeg!



– Veldig individuelt

Ernæringsfysiologene ved Aleris, Kine Næss Dagsland og Julie Glimsdal, forteller at det er veldig lite forskning på dette området.

– Det er veldig individuelt hva en kvinne eventuelt opplever av smerter eller ubehag i løpet av syklusen. Hvilke endringer man velger å gjøre i kostholdet vil også være veldig individuelt, Sier Dagsland.

De kan ikke si at det finnes noen fasit på hva man burde spise i de ulike fasene av syklus.



– En kort oppsummering av den lille forskningen som er gjort på området er at man kommer langt med å følge de generelle kostrådene vi har i Norge, sier ernæringsfysiolog Glimsdal.



INGEN FASIT: Ernæringsfysiologene Kine Næss Dagsland og Julie Glimsdal forteller at det ikke finnes noen fasit. Foto: Aleris

Kollegaen legger til at det er grunnlag for å tenke at det å legge om kostholdet kan ha en effekt.

– Med en gang man gjør endringer i kostholdet vil man trolig oppleve effekt. Det å legge om kostholdet kan også gi en placeboeffekt. Det at man er mer bevisst på kostholdet gjør at man kanskje tar flere sunne valg. Dette igjen gjør at man kanskje føler seg bedre, sier Dagsland.

Glimsdal forteller at selv om det ikke finnes noen generelle anbefalinger per nå for kosthold i de ulike fasene av syklus, så betyr ikke det at enkelte endringer i kostholdet ikke vil påvirke symptomer fra mageregionen.

– Poenget vårt er at det ikke finnes mye forskning på feltet som tilsier at vi kan gå ut og spesifikt anbefale en bestemt type kosthold for ulike deler av syklusen. Kjenner man lindring av symptomer etter at man har gjort endringer, så er jo det veldig bra. Alt er jo veldig individuelt, sier Glimsdal.

Kutter ut tamponger

I tillegg til å legge om kostholdet helt, har Pedersen gjort mange andre grep for å dempe smertene.



HANDLING: Pedersen opplever at man ikke blir tatt seriøst når man sliter med kvinnerelaterte plager. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Trening og stressmestring har også hjulpet veldig. Jeg har begynt å ta vare på kroppen min og trene etter behov. Så lytter jeg til kroppen og roer ned når jeg kjenner at jeg trenger det.

– Noe jeg også tror har hatt stor innvirkning, er å skifte ut hormonforstyrrende produkter med bedre alternativer og bruke det i mindre mengder. Produkter som for eksempel sjampo, deodorant, dagkrem, vaskemidler, tannkrem og sminke.

– Jeg bruker også kun økologiske bind og tamponger uten sprøytemidler, jeg har nesten sluttet helt å bruke tamponger.

NOK MAT: Pedersen mener at det er mange unge jenter som ikke lytter til kroppen og sulter seg, og vil få frem at det er viktig å få i seg nok mat. Foto: Marte Christensen / TV 2

Etter er halvt år kom endringen

Selv om Pedersen forteller at det å legge om kostholdet har vært noe av det beste hun har gjort, så har det ikke vært noen rask løsning.

– Det tok overraskende lang tid å merke bedring, det tok opp mot et halvt år. Det er ikke før nå de siste månedene at jeg er nesten fri for mensensmerter.



Men selv om det tok lang tid, forteller hun at det var verdt det.

– Det gjør under å lytte til kroppen, og jeg har det sinnssykt mye bedre etter jeg begynte å ta vare på meg selv.

BEDRE: Pedersen forteller hvordan det å lytte til kroppen har gjort henne bedre. Foto: Marte Christensen / TV 2

Nå vil hun at informasjonen som hjalp henne skal nå ut til flere. Derfor har hun begynt å dele innhold om hva hun spiser for å inspirere andre.

– Jeg er ikke noen ekspert på mat og hormoner, men jeg fokuserer på å dele inspirasjon om sunn mat som en helhet og hva som har hjulpet meg. Det er flere jenter som har gitt tilbakemelding på at de har fått opp øynene og lærer mye nytt.