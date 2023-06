– Da må dyra dø

TRENGER FÔR: Bonde Simen Andre Hanslien er bekymra for skjebnen til dyra på gården. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Du ser at det ikke er mer å spise på. De har spist det helt ned. Nå står de bare og venter på å komme inn.

Bonde Simen André Hanslien på gården Årnes stryker hånden trøstende på kyrne utenfor fjøset.

Beitejorden er helt nedspist, og det står bare ugras igjen. Nå må han ta kyrne inn i fjøset for at de skal få fôr. Det er fôr han egentlig skulle ha spart til høsten og vinteren.

– Det skulle jeg gjerne ha spart, ja. Vi trenger jo fôr for å komme oss gjennom vinteren.

UTTØRKET: Her stod aksene tett og en meter høye i fjor. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det nedspiste beitet ligger vest for vassdraget Øyeren sør for Lillestrøm. I tørkeåret 2018 klarte bønder med nærhet til ferskvann å holde liv i plantene ved å pumpe vann opp fra elver og vassdrag, og samtidig gjødsle godt.

– Kyr spiser ikke penger

Men den gang var både gjødsel og energi betydelig billigere.

– Jeg kunne jo ha gjort det, men det ville ha kostet veldig mye i diesel. En lenger borte her forsøkte å pumpe opp vann med dieselaggregat. Det har kostet veldig mye, uten at det hjalp noe særlig, sier bonde Hanslien.

Mandag inviterte landbruksminister Sandra Borch (Sp) bondeorganisasjonene til krisemøte om tørkesituasjonen.

– Nå skal vi berede grunnen for å ha tiltak på plass, slik at vi kan følge opp den enkelt bonde som står i en utfordrende situasjon, sa Borch etter møtet.



– Da blir det slakt

I kriseåret 2018 måtte Staten ut med to milliarder ekstra til bøndene for å bøte på tapene.

Men for bonde Hanslien er det ikke først og fremst penger som må til for å løse krisen. Han mener det må ordninger på plass slik at det kan skaffes til veie mat til dyra.

SPIRER IKKE: Mye av byggkornet bonden sådde i april, har ikke engang begynt å spire. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Kyr spiser ikke penger. Det hjelper ikke med mye penger om vi ikke for tak i korn. Da blir det slakt.

Spirer ikke

Om bøndene må nødslakte også dette året, vil det forplante seg mange år fremover i tid. Det tar tre til fire år å avle opp nye melkekuer.

– Å slakte mordyr er ytterste konsekvens. Det blir det ikke mer melk av, for å si det sånn. Det tar lang tid å bygge opp igjen, sier han.

På jordet der han i fjor høstet store menger hvetekorn, har han og kona Anne i år sådd bygg, med tanke på å sikre fôr til dyra. Men jordet minner mer om en ørken. De få aksene som har spiret, er 15-20 centimeter høye. I fjor stod de en meter over bakken, tett i tett.

TRIST SYN: Bøndene Simen Andre Hanslien og kona Anne Hanslien ser at gjødsel og jord ikke har blandet seg når regnet har uteblitt. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Se her! sier bonden og pirker i den tørre jorda.

– Her er det korn som ikke har begynt å spire engang.

Verre enn i katastrofeåret

Han forklarer at skuddene har stressvokst. Bladet på toppen, det såkalte flaggbladet, er allerede kommet ut. Det betyr at aksene ikke blir høyere en det de er nå.

BLIR IKKE STØRRE: Flaggbladet på toppen har vokst ut. Det betyr at aksene ikke blir større enn dette. Normalt skulle de ha vært en meter høye. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Jeg vet ikke om treskeren klarer å få tak i dette en gang. Dette er helt katastrofe.

– Er det like ille som i 2018?

– Det er verre enn i 2018. Da var det i alle fall noe halm vi kunne høste her. I år er det ingen ting, sier bonde Simen Hanslien.