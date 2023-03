Da krisen traff, fikk hun endelig det hun lengtet etter

For akkurat ett år siden skjedde det som har blitt omtalt som et av de største fallene i norsk politikk. Men da Hadia Tajik måtte gå av som nestleder og statsråd, ble én spesiell ting i livet hennes bedre.

– Det var et ganske hardt smell å gå av, sier Tajik.

Samtidig skjønte hun hva det ville gi henne.

Tajik kalte avgangen et hardt smell mot asfalten Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Og hun har vært gjennom kriser før. I TV 2-programmet «Bak rattet», forteller hun ærlig om det mest krevende hun har opplevd.

– I mange år lurte jeg på om jeg kunne klare å bli mor, og det var skikkelig viktig for meg. For meg var det en pågående livskrise som jeg levde med. Det er med på å gi perspektiv, sier hun.

Hun har vært åpen om at hun har endometriose, sleit med å bli gravid og at hun har flere mislykkede prøverørsforsøk bak seg.

Tajiks liv ble endret over natten. Foto: Foto: Privat

– For meg som ønsket barn så sterkt, så tenkte jeg mye hvordan det ville prege livet mitt hvis jeg aldri fikk det til. At det vil være en sorg som jeg ville ta med meg resten av mitt liv, sier hun.

Og da hun trakk seg som nestleder, forstod hun at det å miste politiske verv faktisk skulle føre til noe fint.

Fridde på sofaen etter et år

Tajik er en av politikerne i Norge som opplever mest trusler og hets.

– Det er direkte oppfordringer og trusler om vold, voldtekt og drap. Det skal jo ikke være sånn, men sånn er det. Jeg går ikke hjem og er engstelig og redd. Men jeg er bevisst på at det finnes noen som mener det er greit å utsette meg for noe, sier hun.

Rett etter vielsen på ambassaden i København Foto: Privat

Men da hun møtte mannen Kristian, fikk hun også det som skulle bli klippen i livet hennes.

– Han er så sterk og det gir meg også styrke. Det betyr utrolig mye å komme hjem til noen som gir meg så mye trygghet som han gir meg. Det gjør at jeg føler meg sterk i situasjoner som kan være utfordrende, forteller hun.

De møttes på fest, og Kristian fridde etter bare et år.

– Hadia satt i sofaen i leiligheten vår. Hun var egentlig syk, og det var litt rotete der. Så det var kanskje ikke så romantisk. Men jeg tror hun likte det, ler han.

Rett før termin. Foto: Privat

Og Tajik var ikke i tvil om at han var den rette.

– Han er veldig sterk, han er veldig smart og han er veldig snill. Og han er den eneste jeg har truffet som har alle de tre egenskapene på en gang, de står som pilarer i han. Og det gjør at jeg elsker han og beundrer han, sier hun.

– Ikke noen god følelse

De ønsket seg barn sammen, og vinteren for to år siden ble Tajiks store drøm i livet virkelig: Datteren Sofia ble født.

Vinteren 2021 ble Tajik og mannen foreldre Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Jeg er bare så takknemlig. Jeg tenker veldig ofte på akkurat det. Hvor utrolig heldig jeg har vært som har fått ei lita jente, sier hun.

Og livet som småbarnsmor er altoppslukende.

– Det er fantastisk og kjempevanskelig. Hver eneste dag er en forhandling med hun der. Jeg kan sikkert bare takke meg selv, for hun har ganske mye av min personlighet, ler Tajik.

Sofia (2) er oppkalt etter Tajiks mor, Safia Foto: Mina Rise / TV 2

Men midt i den enorme gleden over å fått ei lita jente, dukket det opp vanskelige følelser hos Tajik.

Etter bare fem måneders permisjon, begynte hun på jobb igjen. Det var valgkamp og hun måtte prestere. Men det ble vanskelig å balansere jobb og tid med barnet hun hadde lengtet etter.

– Jeg kjente på at jeg var utilstrekkelig. Det var ikke noen god følelse, sier hun.

– Kjempet så hardt

For lille Sofia ble mer og mer knyttet til pappaen sin.

– Det var ikke meg hun ropte på, det var ikke meg hun ville ha. Og hun viste med kroppsspråket sitt hvem det var hun strakk seg etter. Det var sårt, forteller Tajik.

Kristian hadde mesteparten av permisjonen. Foto: Privat

Det var Kristian som hadde mesteparten av permisjonen, og var den Sofia var aller mest sammen med.

– Det var jo han som var tilgjengelig, så da er det jo sånn. Jeg forstod det inni hodet mitt, men det var vanskelig å forstå det inni hjertet. Jeg ville jo også at hun skulle ønske seg meg, når jeg hadde kjempet så hardt for å få henne, forteller hun.

Samtidig var hun, som hadde kjempet for likestilling hele livet, glad for at datteren fikk et nært bånd til pappaen sin.

Sofia og pappa fikser krabber ved mammas hjemsted. Foto: Privat

– Det er jo også er en fantastisk gave at hun også er så tett knyttet til han. Men selv om vi har kommet ganske langt i at du selvfølgelig både kan være mamma og gå på jobb, så er det likevel noen ting som fortsetter å være forskjellig, sier hun.

Vendepunktet

De skjebnesvangre marsdagene for et år siden, gjorde at Tajiks jobbliv ble endret nesten over natten.

– Selv om det ikke er bare bare å gå av som statsråd og nestleder, så er det likevel bare verv. Det er viktigere ting i livet, sier hun.

For samtidig som Tajik mistet posisjoner, fikk hun tilbake det hun hadde lengtet etter. Tid med datteren sin.

En helt vanlig dag i småbarnslivet. Foto: Privat

– Da jeg gikk av skjønte jeg jo at det kom til å gi meg mer tid med barnet mitt. Og jeg er takknemlig for dét. Jeg håper at det blir forstått på rett måte, men jeg elsker jo å være med familien min. Og jeg elsker å være på jobb også. Og den balansen der synes jeg er kjempevanskelig, sier hun.

Mannen Kristian mener Tajik er en fantastisk mamma.

- Hun er utrolig snill, tålmodig og omsorgsfull. Og hun gir så mye kjærlighet til Sofia, sier han.

Bekymret for én spesiell ting

Men til tross for at det betyr mer jobb, ønsker Tajik å bli nestleder igjen.

– Jeg tenker jo at det knapt finnes noe mer meningsfylt enn å stå i demokratiets tjeneste og faktisk gjennomføre saker som betyr noe for folk. Ikke minst i en tid der ting er så vanskelig som nå, sier hun.

Det er viktig for Tajik å ha nok tid med Sofia. Her fra barseltiden Foto: Privat

Og balansen mellom jobb og barn er viktigere enn noen gang.

– Når man har kjempet så hardt for å få det barnet som jeg har vært så heldig å få, så betyr det noe for meg å klare å få til den balansen. Å være til stede for henne og at vi er nære. Og samtidig føle at jeg får gjort det jeg skal i det vervet jeg har sier hun.

Men det er én spesiell ting er hun bekymret for.

– Jeg har ei lita jente som heldigvis ikke kan lese. Men en dag kan hun jo det. Akkurat det tenker jeg endel på. Hvordan blir det når hun forstår hva de skriver om meg?