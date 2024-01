– Da kan jeg nesten garantere bråk

Denne uken kom det frem at Tine har for lite melk, og må importere melkepulver fra utlandet.

En av årsakene til melkemangelen er ifølge Tine at kostnadene for melkeprodusentene har økt, slik at lønnsomheten ved å øke produksjonen er lavere enn før.

– Færre hopper på muligheten for å øke produksjonen nå. Så vi fikk ikke den responsen på kvoteøkningen som vi vanligvis får, sa leder for Norsk melkeråvare i Tine, Johnny Ødegård, til TV 2.



MANGEL: For lite melk gjør at Tine må importere melkepulver. Det brukes i en rekke ferdigvarer, og lages ved å dehydrere melk. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Har mer enn nok ressurser

– Vi har mer enn nok ressurser. Det handler ikke om det, sier Tor Jacob Solberg til TV 2.

Solberg er økologisk melkebonde i Skiptvet i Østfold, og leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Han kaller melkemangelen en varslet krise, og mener den viser at lønnsomheten er for lav for melkeprodusentene.

– Det er en alvorlig situasjon. Bønder som har startet melkeproduksjon ganske nylig stenger ned driften og sitter heller igjen med gjeld, hevder Solberg.

– De ser ingen fremtid i å jobbe så mange timer for så lite lønn.

ALVORLIG: Tor Jacob Solberg (t.v.) i Norsk Bonde- og Småbrukarlag kaller situasjonen for melkeprodusenter alvorlig. Avbildet her med leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– En fallitt

Solberg mener det ikke er noen vei utenom at melkeprisen må opp.

Han skisserer et eksempel på hvor mye mer han mener bonden bør sitte igjen med:

– Norske bønder må øke lønnsomheten med tre kroner per liter. Det kan løses med at bonden får en krone mer for melka, en krone mer for kjøttet i forbindelse med melkeproduksjon, og en krone i for eksempel overføringer.

Solberg synes det er vondt å se at Norge må importere melkepulver fra utlandet.

– Jeg synes det er en fallitt. At vi som et rikt land ikke skal produsere maten vi trenger er en fallitt, sier Solberg.

Han trekker også frem at det å være mest mulig selvforsynt er et godt beredskapstiltak.

Varsler bråk

Mandag startet et ukes langt bondeopprør i Tyskland. Bøndene protesterer mot kutt i landbrukssubsidier, og spesielt mot avgifter på diesel brukt i landbruket.

Regjeringen har allerede droppet noen av de planlagte kuttene, men landbruksorganisasjonen DBV mener alle endringene må skrotes.

– De fratar landbruket dets framtidige levedyktighet, sa DBV-leder Joachim Rukwied i et radiointervju mandag morgen.

TRAKTORTOG: Bønder protesterer ved å kjøre traktortog foran triumfbuen «Siegestor» i München. Foto: Leonhard Simon / Reuters / NTB

Solberg var med på å starte bondeopprøret i Norge i 2021, og utelukker ikke nye opprør blant norske bønder.

Han mener mye avhenger av jordbruksoppgjøret våren 2024, og hvordan landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) løser det.

– Jeg kommer til å være nådeløs hvis regjeringen ikke lytter til de klare kravene vi kommer med i år. Hvis det ikke leveres på det, kan jeg nesten garantere bråk i Norge også, sier Solberg.

– Hva vil vi se da?

– Jeg tror vi får en ukontrollerbar situasjon. Det er ikke sikkert det blir som i Tyskland, men at mange bønder resignerer totalt og slutter å levere.

«DRITDÅRLEG»: Bergen Bondelag demonstrerer mot jordbruksoppgjøret foran Høyres Hus i Bergen i 2021. Foto: Erik Teige / TV 2

Legger aksjonsplaner

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, sier de også har store forventninger til årets jordbruksoppgjør.

– Inntektene i jordbruket må bli vesentlig høyere i tiden som kommer, i tråd med de ambisjonene regjeringen har trukket opp, sier Gimming til TV 2.

Han sier Bondelaget vil gå inn i forhandlingene med mål om å finne en best mulig løsning for partene.

– Men et mulig utfall er alltid at vi ikke kommer til enighet. Vi legger da aksjonsplaner i år, som vi har gjort alle andre år.

Aksjonsplanene utarbeides av et internt aksjonsutvalg, og holdes hemmelig frem til de eventuelt tas frem ved et forhandlingsbrudd.

– Det har vært flere brudd de siste årene, hvor vi har blokkert anlegg og kjørt traktor til Oslo for å markere vår misnøye og frustrasjon, sier Gimming.

HÅPER PÅ ENIGHET: Bjørn Gimming i Norges Bondelag håper på enighet i landbruksoppgjøret. Foto: Thomas Evensen / TV 2

To krav til forhandlingene

Solberg i Bonde- og Småbrukarlaget har spesielt to krav til landbruks- og matministeren før landbruksoppgjøret.

Han ønsker en faglig riktig måling av hva bonden faktisk tjener, samt «like økonomiske og sosiale vilkår som andre».

TV 2 har sendt landbruks- og matminister Geir Pollestad flere spørsmål om både melkemangelen og det kommende jordbruksoppgjøret.

Han er klar på at han ikke er fornøyd med at Tine må importere melkepulver.

– Jeg har hatt kontakt med Tine i denne prosessen, og gitt utrykk for mitt syn. Jeg er ikke fornøyd med den situasjonen som er oppstått med mangel på melk, sier Pollestad.

MISFORNØYD: Landbruks- og matminister Geir Pollestad er ikke fornøyd med Tines melkemangel. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

TV 2 har også spurt om hans forventninger til det kommende jordbruksoppgjøret, og hvorvidt han mener lønnsomheten for melkeprodusenter er for lav.

– Regjeringa har siden vi tok over jobbet med å øke lønnsomheten for de som produserer mat. Det inkluderer også melkeproduksjonen. Det vil ligge til grunn for både opptrappingsplanen for inntekt i jordbruket og kommende jordbruksoppgjør, svarer Pollestad.