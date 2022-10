Da Julianna var 29, fikk hun nok: – Ville helst avslutte alt

Eks-stripper og heroinavhengige Julianna Skartland har suksess som klesgründer, men har møtt masse fordommer på veien. Rusforsker mener hun peker på et samfunnsproblem.

VISER FINGEREN TIL JANTELOVEN: Julianna Skartland har klart å skape sitt eget klesmerke. Men veien dit har vært tøff, og janteloven har til tider stått i veien for den tidligere rusmiddelavhengige 41-åringen. Foto: Privat

Rusdebut som 14-åring. Morfin- og heroinavhengig og profesjonell stripper i flere år.

29 år gammel var hun utslitt og psykisk langt nede.

Julianne Skartland holdt stø kurs mot sin egen undergang.

– Jeg hadde mistet alt jeg hadde på kort tid. Mann, barn, jobb. Jeg lå der alene på gulvet i stuen med sprøyten i armen og ville helst avslutte alt, sier Julianna Skartland.

HAR SLÅTT TILBAKE: 41 år gammel har Julianna Skartland bygget seg opp, både personlig og som suksessfull gründer. Foto: Frank Lervik / TV 2

Jantelov og forhåndsdømming

For tolv år siden krøp Skartland ut av fosterstilling og opp i knestående.

– Jeg gikk inn i Legemiddelassistert rehabilitering og er LAR-pasient i dag. Nå har jeg vært rusfri i over 12 år, smiler hun.

Men det har vært noen tøffe år med pågående kamp mot jantelov og forhåndsdømming.

– Stigmatiseringen er og var tøff. Folk hadde ikke hadde tro på meg i det hele tatt, og mange mente jeg var dømt til å mislykkes, sier Julianne.

For rusmiddelavhengige er ikke russuget det verste, mener Skartland.

NYBAKT MOR: Julianna og sønnen som hun fikk etter at hun kom inn i LAR. Foto fra 2012. Foto: Privat

Utenforskap

– Forhåndsdømming og utenforskap er det verste. Jeg har følt på både frykt og ensomhet.

– Hva gjør det med mennesker som forsøker å starte et rusfritt liv?

– Faren for tilbakefall skapes av måten omverden ser på deg, hvordan de tar avstand fra deg, mener Skartland.

KONFIRMASJON: 15 år gammel og konfirmert. – Jeg hadde min første overdose det året jeg ble konfirmert, sier Julianna Skartland. Foto: Privat

Hun mener mange overdoser i Norge kan forklares med utenforskap. At man aldri blir tatt inn i varmen, vist tillit og respekt på ordentlig.

– Det fører til tilbakefall, sier Skartland.

Hun ønsker at medmennesker skal både se og støtte de som forsøker å reise seg ut av rusavhengighet.

For det «umulige» er mulig om en får tillit og støtte.

– I dag er en jeg vellykket gründer, mor og rusfri, smiler hun stolt.

Flere veivalg

Hun startet tilbaketuren til et normalt liv med en tom og ubrukelig CV. Samtidig måtte hun kjempe seg ut av rusavhengighet og forhindre tilbakefall.

Første jobb fikk hun på et treningssenter. Én dag i uken. Så flere dager. Hun gjorde suksess og hoppet over til klesbransjen hvor hun fikk både tillit og lederrolle.

RUSFRI: Trening og instruktørjobb var veien ut av rushelvete for Julianna. Det startet med én time, så fikk hun tillit og mange flere timer. Foto: Privat

Men veien var kronglete og tøff.

– Det var utrolig vanskelig til tross for gode referanser. Jobbsøknader ble avslått, de søkte meg opp og fant innlegg om min fortid. Jeg ble dømt til tross for fantastiske referanser og kanonresultater der jeg jobbet. Jeg møtte virkelig janteloven.

– Massiv utfordring

Fakta: Nordmenn og rusmiddelavhengighet Fakta FHI: Omlag 30 tusen personer får løpet av ett år behandling for rusmiddellidelser i spesialisthelsetjenesten i Norge. Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som er rusavhengige i Norge. Basert på ulike undersøkelser, anslår Folkehelseinstituttet at fra hver tiende til hver femte nordmann vil få en rusrelatert lidelse i løpet av livet. Alkoholbrukslidelser er de hyppigste rusmiddellidelsene i Norge. 12-månedersforekomst av skadelig bruk eller avhengighet av alkohol for voksne er 5-8 prosent. Dette utgjør om lag 175-350 000 personer. Pasienter med rusmiddellidelser har ofte også andre psykiske og kroppslige sykdommer. Det er en stor underbehandling av rusmiddellidelser i Norge.

– Julianna setter fingeren på en massiv utfordring som mange med en historie med rusavhengighet møter når de har kommet seg fra rusvanskene og skal tilbake til storsamfunnet og arbeidslivet, sier Aleksander Hagen Erga, psykologspesialist og forskningsleder ved Universitetet i Stavanger (SUS).

STIGMATISERING: Aleksander Hagen Erga, psykologspesialist og forskningsleder bekrefter at mange opplever det samme som Julianna Skartland. Foto: Svein Lunde

En langtidsstudie som startet opp i 2012, i regi av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), har fulgt 208 rusavhengige som er blitt rusfrie, over ti år.

– Dataene viser at det tar tid å komme tilbake til samfunnet, og at denne prosessen på ingen måte er ferdig når en avslutter behandling. Stigmatisering, vansker med å få jobb og lavere forventninger er ikke uvanlig, sier Erga til TV 2.

Han peker spesielt på de som er under såkalt LAR-behandling (Legemiddelassistert Rehabilitering).

«Fu*k jante»

For noen år siden møtte hun på utfordringer på hjemmebane som gjorde at hun valgte å gire ned.

– Sykdom hos et familiemedlem gjorde at jeg måtte slutte i jobb og permitterte meg for en periode.

Tiden hjemme ble brukt til å skape grunnlaget for et eget klesmerke.

– Jeg skapte et klesmerke som forteller en historie om å reise seg, om å ikke gi opp. Et statement som heier på identitet. Jeg mener alle fortjener en mulighet.

Hun peker på seg selv. Og alle andre. Hun opplever at eks-rusmiddelavhengige er som en pariakaste. De er fordømt. Lenge.

Derfor måtte klesmerke hete «Fu*k jante».

– Det handler like mye om å vise fingeren til jantelov og forhåndsdømming, som å vise at det går. Jeg vil at folk skal våge å gjøre og være den de vil.

SUKSESS: Julianna har snudd livet til en opptur, fra rusmisbruk til egen klesbusiness. Foto: Frank Lervik / TV 2

Kolli og klær

Skartland har skapt flere klesmerker under selskapet JS Company. Og det betyr økt behov for lagerplass.

Nylig måtte hun fjerne en sofa fra stuen. Nettbutikken trenger større lager for etterspørselen fra butikker blant annet i Oslo, Bergen og Trondheim god.

– Jeg har over 90 kolli og 2000 «items» rundt meg nå, ler hun.

FULLT LAGER: – Alle varene og kolleksjonene har jeg selv designet og fått produsert, smiler Julianna Skartland. Foto: Privat

Alle varene og kolleksjonene er designet og produsert av Skartland.

– Og jeg står for fortolling, shipping og ja, fra ide til pakken kommer i posten til kunde.

Et viktig budskap er noe mange kjenner på – spesielt eks-rusavhengige:

– Jeg har vært rusfri i 12 år, men i mange år så var også jeg redd for hva andre har tenkt. Men så fylte jeg 40 år og tenkte, dette orker jeg ikke mer. Jeg må begynne å leve igjen.

Det betyr å fokusere på familie. Business. Og fortsette å vise fingeren til jantelov og forhåndsdømming.

KLART BUDSKAP: Julianna Skartland har jobbet knallhardt for å stable eget liv på beina. Ingenting har kommet gratis, sier hun. Foto: Privat

– En viktig historie

– Folk med tidligere rusavhengighet vil i mange tilfeller ikke stå frem med sin historikk, i frykt for negative tilbakemeldinger, stigma og andre negative konsekvenser. Derfor er historien som Julianna her forteller, viktig, sier forskningsleder Erga til TV 2.

– Hvor mange møter disse holdningene?

– Dette er helt klart en samfunnsutfordring, uten at man kan tallfeste omfanget. Slike historier er kjempeviktige for å endre holdninger, det å vise at man klarer å komme ut i arbeid og fungere, avslutter forskeren.