Da Jørund Viktoria (53) avslørte hemmeligheten sin, valgte kona å bli

Året var 1991. Jørund Alme tilbrakte kvelden på et utested for studenter i Bergen. På dansegulvet stod Agnes Mjåseth. De to fikk øyekontakt. Kort tid senere kom Agnes bort til Jørund. Uten introduksjon ga hun han et kyss. Dette kysset skulle vise seg å være starten på et langt liv sammen. 31 år senere er paret gift og har to sønner.

– Hva var det som gjorde at du falt for Agnes?

– Det var noe med den direkteheten, også fant vi en nærhet med en gang som gjorde at det kjentes helt naturlig, sier Jørund Viktoria.

– Jørund var, og er, veldig snill, omsorgsfull, smart og ganske pen. Det var full klaff fra start, fortsetter Agnes.

Det var Romsdals Budstikke som først omtalte parets historie.

GIFTET SEG: Paret endte med å gifte seg, og har også to sønner sammen. Foto: Privat

Startet på barneskolen

Da paret møttes var Jørund en mann som ikke satt i rullestol. Mange endringer har skjedd de siste årene.

Allerede som femåring kjente Jørund Viktoria på følelser hun ikke visste hva var.

Hun beskriver det som en forstyrrende prosess. Tanker og reaksjoner i kroppen som plaget henne. Enkelte situasjoner trigget dette. Som da hun gikk på barneskolen og en medelev ankom skolen med en skinne på beinet og krykker.

FØLTE SEG ANNERELDES: Hele barndommen følte Jørund Viktoria seg annerledes, men hun skjønte ikke hva som plaget henne. Foto: Privat

– Min reaksjon var en intens interesse. Hjertet hamret, pulsen økte og jeg var aktivert i kroppen. Jeg var utrolig fokusert på han og hva dette var for noe. Alle flokket seg rundt og skulle prøve krykkene, mens jeg holdt avstand. Jeg var så redd for at noen skulle skjønne hva som foregikk inne i meg.

– Hva var denne interessen?

– Slik jeg forstår det i ettertid, så var det en gjenkjennelse på situasjonen og at det var jeg som skulle ha vært der.

Det skulle gå flere tiår før Jørund Viktoria fikk en forklaring på hva disse følelsene var.

For fem år siden kom Jørund Viktoria hjem med en rullestol hun hadde kjøpt på Finn.no. Agnes reagerte med sinne. Hun skjønte ikke hvorfor ektemannen, helt ut av det blå, trengte denne. Jørund Viktoria forklarte at det kanskje kunne hjelpe henne.

Det gjorde det også.

– Jeg visste ikke hva det ville gjøre, men jeg fikk en veldig aha-opplevelse når jeg fikk sitte i den stolen. Når beina får ligge helt i ro, så stopper den triggingen av BIID-en, så jeg får veldig ro og får brukt ressursene mine på andre ting.

BIID, som Jørund Viktoria snakker om, er en sjelden diagnose og en forkortelse av body integrity identity disorder. Tilstanden beskriver en persons dype følelse av at visse kroppsdeler eller kroppsfunksjoner føles fremmede eller ikke tilhører en selv.

Ble en «mannemann»

I årene før innkjøpet av rullestolen, hadde ikke den daværende banksjefen det noe bra med seg selv. Det ble kona vitne til.

– Han ble veldig lukket og veldig «mannemann» de siste årene før han kom ut. Han begynte å definere dameting og manneting. Vi har alltid hatt et forhold der vi har gjort ting vi er gode på, og plutselig kom disse ordene fra Jørund sin munn. Han ble konservativ i måten å være på, forteller Agnes.

ROCKER: Hele livet har Jørund Viktoria spilt i band. Foto: Privat

Jørund Viktoria hadde siden barndommen fortrengt følelsene hun kjente på. Hennes strategi var å overdøve disse med å jobbe mye og holde seg i aktivitet. Hun beskriver det hele som en trykkoker. I flere tiår forsøkte 53-åringen å holde lokket nede. Så rant det over.

Rullestolen var nå i hus. Jørund Viktoria hadde startet en prosess hun ikke visste hvor ville ende. Likt med rullestolen kom alle de undertrykte følelsene til overflaten. Jørund Viktoria begynte å leke med kjønnsuttrykket, og det tok ikke lang tid før hun innså at hun hadde feil kjønnsidentitet. Hun hadde blitt kalt for «homo» i barndommen, men det prellet fort av. Hun likte jo tross alt jenter.

Jørund var en mann, men innså nå at hun følte seg som en kvinne. Og hadde et intenst ønske om å være lam fra livet og ned.

– Alt dette ramlet ut gradvis, og kom om hverandre. Samtidig var det så mye skam og knuter der, så vi måtte grave for å komme inn i lagene. Vi har gått gjennom denne prosessen sammen. Agnes har vært fantastisk og har hjulpet med å ta stegene.

Gikk fra ektemannen

For midt oppi dette stod kona Agnes. Som for 31 år siden forelsket seg i mannen Jørund – ikke kvinnen Jørund Viktoria.

– Først var jeg opptatt av å støtte Jørund Viktoria, for jeg sa hun hadde det veldig tøft og var langt nede, sier hun og fortsetter:

– Men det har vært veldig tøft for meg også. Jeg har vært, og er kanskje fortsatt, i en identitetskrise. Jeg har plutselig ikke en mann lenger – jeg har en dame. Og det var ikke noe jeg noen gang tenkte at jeg skulle få. Det er vanskelig å beskrive og det har virkelig vært kjempetøft og hardt, forteller hun åpenhjertig.

Agnes kjente på et voldsomt sinne og frustrasjon. Fra å gå og ikke vite noen ting, ville ektemannen nå bli en kvinne som satt i rullestol.

To ganger gjorde hun det slutt. Hun flyttet aldri ut, men endte forholdet. Agnes følte at hun ikke ble sett. Etter hvert klarte Jørund Viktoria å sette seg inn i hennes situasjon.

– Jeg prøvde hele veien å si: «Du må skjønne at dette er vanskelig for meg. Tenk om jeg hadde gjort det samme, og plutselig en dag kom og sa at jeg var en mann». Men det var veldig vanskelig for hun å forstå. Så den dagen hun skjønte det og sa: «Ja, det er utrolig vanskelig», så slapp det litt.

– Hva fikk deg til å bli, da?

KJEMPER FOR FORHOLDET: De fem siste årene har ekteparet måttet kjempe for å bevare forholdet. Foto: Privat

– Vi har gått i parterapi hos en veldig fin dame som har hjulpet oss. Hun sa: «Agnes, når vi er ferdig her kan du gå hjem og tenke over hva du vil. For hva vil du?». Det har jeg vært veldig redd for å tenke på, for tenk om det jeg ville var å gå. Men jeg fant ut at det jeg ville bare var å bli. Fordi Jørund, du er jo mennesket mitt, sier hun og ser bort på ektemannen.

– Ja, og du er mennesket mitt, sier Jørund Viktoria og gir kona et kjærlig blikk.

Det var tross alt denne personen hun hadde lent seg på i alle år. Personen hun hadde bygget et helt liv sammen med. Hun innså at Jørund Viktoria er den samme personen hun giftet seg med. Bare litt mer åpen, som hun sier. Likevel har hun lovet seg selv at det er greit å gå, dersom det blir for mye.

For Jørund Viktoria har det vært avgjørende å ha kona ved sin side.

– Det har vært helt fantastisk. Det har gitt meg utrolig mye. Samtidig har det vært så tøft på den måten at jeg har stått ved steg i den prosessen, hvor jeg har tenkt at: «Kommer jeg ut med det jeg kommer ut med nå, så må jeg ta innover meg at det kan medføre at Agnes går». Jeg har vært helt der at det kan koste forholdet vårt, og derfor var det tøffe steg å ta.

Åpenhet i finansmiljøet

I dag jobber Jørund Viktoria som senior kredittanalytiker på Tjuvholmen i Oslo. I tillegg til bekymring for hvordan kona skulle takle den store forandringen, var hun redd for hvordan det mye omtalte finansmiljøet skulle ta imot henne etter at hun delte sin historie.

– Det var en av mine største bekymringer, og noe jeg brukte fryktelig mye energi på. Men det har gått veldig, veldig fint. Jeg jobber i et miljø der de ser på meg som en viktig fagperson som deltar. Uttrykket mitt er ikke relevant, så det setter jeg stor pris på.

Hennes inntrykk er at bransjen er mer åpen og respektfull enn det folk flest tror.

– Mange skeive velger ikke denne type jobb, selv om de har lyst til det, fordi man er redd for at de ikke skal være trygge på jobb. Men da går vi glipp av noen gode hoder som kunne ha bidratt. Mitt budskap er at det som regel går helt fint.

I RULLESTOL: Jørund Viktoria Alme bruker rullestolen i alle anledninger, bortsett fra når hun må gå av praktiske årsaker, som inn og ut av fly. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Knapper ingen ressurser

Det er to og et halvt år siden Jørund Viktoria først delte sin historie på Facebook. Siden har hun og Agnes gjort flere intervjuer i ulike aviser. Paret har stort sett blitt møtt med forståelse, støtte og aksept. Likevel er det enkelte som reagerer med avsky når de hører parets historie,

Jørund Viktoria bruker nemlig rullestolen stort sett hele tiden. Hun påpeker likevel at hun ikke tar noen goder fra de som virkelig trenger det.

– Enkelte vil kanskje tenke at det er hårreisende at du, som en funksjonsfrisk kvinne, velger selv å sitte i rullestol. Hva tenker du om det?

– Jeg håper ikke at noen tar det ille opp at jeg bruker rullestolen som et hjelpemiddel, for den hjelper meg. Jeg knapper ingen ressurser. Jeg bruker for eksempel ikke handikap-parkering, for det har jeg ikke bruk for i min situasjon. Så jeg håper og tror at ingen tar det ille opp, så tenker jeg at det trengs mer ressurser og tilrettelegging for alle som har funksjonsnedsettelser.