Da Jon Henrik Fjällgren sang om sin avdøde bestevenn, planla han sin egen bortgang

I 2014 ble en hel nasjon rørt til tårer da joikeren Jon Henrik Fjällgren (35) stilte på audition til programmet Talang Sverige.

Med sin kraftige stemme og joik fremførte han en hyllest til en avdød bestevenn, som han kalte «Daniels joik». Han seiret gjennom konkurransen og nådde hele veien til toppen – og ble til og med kalt samenes svar på Justin Bieber.

Nå avslører joikeren hva han slet med når sceneteppet gikk igjen.

Psykisk uhelse

Livet har ikke vært en alminnelig reise for artisten. Han ble nemlig født i en indianer-leir i Colombia, før han ble sendt til et barnehjem.

Der ble han adoptert av en svensk-samisk familie, og startet et nytt liv i Mittådalen. Men oppveksten har vært alt annet enn enkel.

PSYKISK HELSE: Fra ung alder hadde Jon Henrik Fjällgren tanken om å forsvinne. Foto: Privat

– Oppveksten har vært litt spesiell, og i starten merket jeg jo at jeg var fra et annet land. Skolegangen var ikke det beste, og det var en del mobbing. Den psykiske uhelsen startet relativt tidlig, forteller han til God morgen Norge.

35-åringen forklarer at han ikke hadde et navn på hva som var galt, og at det var noe galt med han selv.

– Det fantes ikke så mange man kunne snakke med om akkurat det. Det var jo en annen tid enn det der i dag.

Til tross for det, fant han seg selv i joiken fra ung alder. Men da han hadde mistet sin bestevenn, Daniel, til sykdom – vennet han seg til at folk gikk bort.

– Han hadde diabetes, så han glemte å ta sprøyten, om jeg husker rett. Det gikk veldig fort da han gikk bort, og han døde i Lofoten. Man blir nesten vant til å miste folk, fordi det var mange venner som døde med årene. Man ble vant til å gå til kirken og at det skjer.

Mørke planer

Men det ingen visste, var at da han stod på scenen i 2014 og trollbundet folket med joiken sin, ville han selv ta sitt eget liv.

– Allerede da jeg var liten kom tanken om at jeg ville forsvinne, og jeg søkte etter det som jeg trodde var rett for meg. Det var nesten som om at jeg plagde meg selv. Så man havnet i situasjoner som er helt syke.

Men da livet gikk hans vei og han kom seirende ut av talent-konkurransen, satte han de mørke planene på hylla.

– Jeg var nesten nødt til å gjøre det. Jeg hadde aldri opplevd så mye kjærlighet som jeg fikk på det programmet, og jeg var nesten redd fordi jeg ikke var vant til det. Jeg tenkte: «Nei, hva har jeg gjort?» og mer på hva andre tenkte om meg.

HENGER IGJEN: Jon Henrik Fjällgren fastslår ast det er noen ting som henger igjen. Foto: Knut Erik Skistad / God Morgen Norge

Siden da har han deltatt i en rekke konkurranser, blant annet «Let's Dance Sverige». Men han legger ikke skjul på at han har blitt overveldet av suksessen, fansen, og all kjærligheten som har kommet hans vei.

Til tross for det, er det fortsatt noen ting som henger igjen.

– Alt har jo en bakside. Alt jeg har vært gjennom, det har gitt meg en enorm erfarenhet som jeg gir til folk som sliter med sin psykiske helse. Jeg har heller ikke vært Guds beste barn, og jeg har også gjort masse feil, forteller han og fortsetter:

– Det har også bygd meg opp. Det er lett å beskylde seg selv, og det er det jeg vil formidle videre til mennesker. Jeg vil bare gi dem håp.

– Jeg er ikke alene

Men det som fortsetter å gi han håp, er hans datter, Ella Sáve. Hun har akkurat bikket to år og bor med sin bor i Karasjok.

– Det har vært fantastisk, og det har vært vanskelig å forlate dem. Jeg er veldig troende når det kommer til Gud og Jesus, og jeg har hatt det veldig travelt og vært dårlig. Så dro jeg opp dit, og Ella begynte å prate om Jesus. Hun gav meg et tegn om at jeg ikke er alene, og det var veldig sterkt.

DATTER: Nå har han en datter på to år. Foto: God morgen Norge/TV 2

Men det å ikke være rundt sin egen datter hundre prosent av tiden, er krevende. Spesielt når han og moren ikke er sammen lenger, og at han er bosatt i nabolandet.

– Det er jo slitsomt. Om man ikke er i den situasjonen, så er det vanskelig å sette seg inn i den. Jeg prøver jo så godt jeg kan å være der når jeg har mulighet. Det samme gjelder moren, som kommer til meg når hun også kan. Ellers har vi kontakt over telefonen. Det var verre før.