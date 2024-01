Da Ingvill (50) skulle si hvor mye hun hadde gått ned i vekt, skjønte hun noe

LANG «SLANKEKARRIERE»: Ingvill Weider har vært på et tjuetalls kurs for å gå ned i vekt. På det siste kurset gikk det opp for henne at hun måtte gå i en helt annen retning. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

På under fem år gikk Ingvill Weider ned over 30 kilo. En kortbunke og en ny tankegang får mye av æren.

Du har helt sikkert tenkt tanken i løpet av minst én juleferie: «Fra nyttår skal jeg skjerpe meg, og Komme I Form Én Gang For Alle™».

Men alle som har prøvd å tillegge seg gode vaner, som å spise sunnere, kutte ned på snus, la bilen stå eller besøke gymmen mer enn én gang i kvartalet, vet at det er et blodslit å få slike endringer til å sitte.

Slik var det også for siviløkonomen Ingvill Weider (50) da hun i mange år prøvde å gå ned i vekt.

Startet i USA

VONDE ÅR: Ingvill Weider slet i mange år med vekt, selvfølelse og kaloritelling. Foto: Privat

I Weiders tilfelle startet «slankekarrieren» etter tiden som utvekslingsstudent i USA på tidlig 90-tall, der fett- og sukkerholdig mat kombinert med mindre fysisk aktivitet bidro til at hun gikk opp mellom 10 og 12 kilo på ett år.

Da hun kom tilbake til Norge, kjente hun på fortvilelse. Dét ble starten på en omfattende periode med slanking.

Mye frustrasjon. Nedsatt livskvalitet. Dårlig selvfølelse. Slik beskriver 50-åringen et langt liv der vekt har hatt et stort negativt fokus. Som mange andre, ble hun nærmest besatt av å telle kalorier.

– Dersom jeg gikk i overskudd, ble jeg automatisk mislykket. Men etter hvert skjønte jeg at det var hvorfor jeg overspiste på kveldene og i helgene som var viktig – ikke hva jeg overspiste meg på, sier Weider til TV 2.

Det gikk opp for henne at overspisingen skyldtes at hun var trist og frustrert, og at det var dette hun måtte jobbe med.

Gråt på slankekurs

FANT METODE: Det var USA-turen som gjorde at Ingvill Weider gikk opp i vekt. Og metoden hun fant for å gå ned, er utviklet i nettopp USA. Foto: Privat

Etter USA-oppholdet har Weider vært på minst 20 slankekurs. På ett av dem skjedde det noe som ble både en smertefull opplevelse – og et vendepunkt.

– Det er veldig personlig. På fjerde eller femte kurskveld skulle vi veie oss foran kurslederen. Og vekten min hadde ikke rikket seg, til tross for at jeg følte jeg hadde gjort alt riktig.

Skuffelsen resulterte i at Weider brast i gråt og at kurslederen måtte gi henne trøst.

Men den virkelige aha-opplevelsen kom litt senere, da kursgjengerne skulle ta runden og fortelle hvor mye de hadde klart å gå ned i vekt.

«Hva er det jeg holder på med? Sånn kan jeg ikke fortsette livet mitt», slo det henne underveis.

– Det opplevdes som en konkurranse om hvem som hadde vært flinkest. Det var en veldig sterk opplevelse. Da kjente jeg at jeg ikke orket dette mer.

Hjernens kraft

Etter mange års prøving og feiling fant 50-åringen en metode som skulle vise seg å fungere, da hun snublet over et amerikansk, psykologutviklet program der man skulle «trene hjernen til å tenke som en tynn person».

I programmet skulle ulike oppgaver løses daglig. I tillegg skulle man bruke såkalte «fordelskort».

– Der skulle man skrive ned hvilke fordeler vektnedgang ville gi oss. Når jeg kom opp i vanskelige situasjoner, brukte jeg de kortene – og allerede fra dag én i programmet merket jeg forskjell, forteller Weider.

– For hver dag jeg gjennomførte, så tenkte jeg «dette er greia». Å jobbe med tankegangen, indre motivasjon, snakke imot «sabotøren», planlegge realistisk – og å være mye mer snill mot meg selv, sier hun.

– VÆR TANKENE DINE BEVISST: Det sier Hege Leandersen, spesialsykepleier og «vaneskaper». Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Med utgangspunkt i egne erfaringer har Weider laget vektnedgangsmetoden «Weight Wellness» sammen med spesialsykepleier Hege Leandersen, som omtaler seg som vaneekspert og vaneskaper.

Hun mener man må bli bevisst egne tankesett, men også egne holdninger til livsstilsendringer.

– Holdninger og tanker påvirker følelser og valg vi tar, slår Leandersen fast.

Hun forklarer at det er mulig å få til en positiv endring dersom man er bevisst på hvilke tanker en lar få plass.

– Det er så lett å tenke at «Jaja, det er nå bare sånn jeg er – noen bare er usporty, usunne og klarer ikke å stå imot fristelser». Men er det sant? Hvordan kan vi heller snakke til oss selv på en måte som gjør at vi får til endring?

– Det er vi opptatt av å hjelpe andre med å skjønne. Vær litt snillere med deg selv, sier Leandersen.

Hun får støtte av Ole Petter Hjelle, kjent som «Treningslegen» på Instagram, i tillegg til å være hjerneforsker og foredragsholder.

– Hvordan vi ser på oss selv og vår evne til vektnedgang tror jeg spiller veldig stor rolle. Mange bruker mat til å regulere følelser. Vi spiser mer, og mer usunt, når vi føler oss nedfor, mangler selvtillit eller mestringsfølelse, forklarer Hjelle.



– Rom for utskeielser

Treningslegen viser til at flere studier forteller at over halvparten av alle som slanker seg, ender opp med en vekt som er lik – eller høyere enn – den de startet med.

BYTT LITT: Ole Petter Hjelle, alias «Treningslegen», deler små grep som kan gjøre en vesentlig forskjell. Foto: Privat

– Mange slanker seg fra «overvekt» til «fedme». Ikke prøv å gå på strenge dietter hvor man spiser svært lite. Dette er det veldig få som klarer over tid. Man «sprekker» og går tilbake til sitt vanlige kosthold, sier Ole Petter Hjelle.

Fordi hvileforbrenningen da er skrudd ned, vil veldig mange gå opp i vekt igjen. Og ofte til en vekt som er høyere enn den man startet med, forklarer han.

Han mener man bør starte med å bytte ut noen kaloririke matvarer med mat med litt færre kalorier.

– Stek med planteoljer istedenfor smør. Bruk pesto på brødskiven istedenfor smør, og skummet melk istedenfor lettmelk eller helmelk til kaffen.

Legen påpeker at ingen klarer å spise mat de ikke trives med over tid bare fordi den er sunn.

– Spis mat du liker. Og ikke vær for streng med deg selv. Et sunt kosthold har rom for utskeielser også, bare ikke hver dag. Det beste kostholdet er det du klarer å holde fast ved, og som du liker, sier Ole Petter Hjelle.

– Stol på prosessen

Såkalte fordelskort er også noe Ingvill Weider og Hege Leandersen har tatt i bruk når de skal hjelpe andre. Kortene har de valgt å kalle «Mitt hvorfor», og skal skape motivasjon i situasjoner hvor man trenger det.

VEKK MED «SABOTØREN»: Etter mange år fant Ingvill Weider et sett metoder som funket – deriblant egenomsorg, en ny måte å tenke på, og et oppgjør med sin indre sabotør. Foto: Privat

Kortene har budskap som: «Jeg vil føle meg friskere og sprekere» og «Jeg vil føle meg bra i klærne mine». Man kan også skreddersy kortene til å ha mer personlige budskap, som: «Jeg vil se bra ut når jeg er i rampelyset som forfatter».

Å gjøre livsstilsendring mindre komplisert er også en viktig del av damenes metode, som i tillegg har blitt til en bok ved navn «Vaneknuseren».

– Vi planlegger de neste 24 timene på en mest mulig realistisk måte, der vi blant annet har tenkt gjennom hvordan vi skal få til en halvtime med trening, hvor mange måltider vi skal spise, og hva de består av, forklarer Leandersen.

Det er heller ikke noe som heter «ja-mat» eller «nei-mat» i metoden.

– Man skal spise mat som man liker, men samtidig være oppmerksom på å gjøre små endringer av gangen, sier spesialsykepleieren.

Fokuset bør heller ligge på å planlegge måltider som gjør en god og mett istedenfor å ha fokus på å unngå «nei-mat», utdyper spesialsykepleieren.

Leandersen legger til at både søvn, egenomsorg og vanninntak er viktige faktorer for å lykkes med vektnedgangen – og å ta tiden til hjelp.

– Man må bare stole på at prosessen fungerer på sikt. Dette er kanskje siste gang i livet at du trenger å gjøre endringer.