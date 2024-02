– Da han kom på institusjon, eksploderte det

– Påstanden om at ungdom får forverret situasjon på institusjoner, kjenner barnevernet seg igjen i det?

– Mange barn og unge som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme, får god omsorg og utviklingsstøtte på barnevernsinstitusjoner. Samtidig er det dessverre også noen som får det verre under oppholdet. Barn og unge som må bo på institusjon en periode har med seg sammensatte utfordringer og det å flytte kan i seg selv være en vanskelig overgang. Det krever godt samarbeid mellom barnevern og andre sektorer som for eksempel helsevesen, skole og politi for å kunne gi barnet eller ungdommen best mulig tilpasset støtte i en vanskelig fase av livet. Godt samarbeid med familie og nettverk er også viktig.

– Er barnevernet selv fornøyde med oppfølgingen dere kan tilby ungdommer som sønnen til Rakel?

– I oktober la det regjeringsutnevnte Barnevernsinstitusjonsutvalget frem en veldig viktig NOU (offentlig utredning, red. anm.), som Bufdir har sendt høringssvar på. Utvalget påpeker at det over tid har skjedd en sterk kvalitetsutvikling, og at mange barn får god hjelp i barnevernsinstitusjoner. Samtidig er det, slik utvalget peker på, et behov for å utvikle tilbudet videre. Dette gjelder både fagutvikling og muligheten for å tilpasse tilbudene til barnas behov også når de er i endring.

– Har barnevernet nok ressurser til å følge opp ungdom på institusjoner?

– Man kan ønske seg flere ressurser, men tilgang på riktig kompetanse og stabil bemanning, samt samarbeidet med andre tjenester rundt ungdommene er også viktig.

– Det er gode grunner til å satse mer på forebygging og tidlig innsats for å forsøke å hjelpe barn og familier før utfordringene vokser seg for store. Å hjelpe tidlig koster mindre og det er større sjanse for å lykkes. Barnevernet kan heller ikke løse dette alene, og det krever godt samarbeid med helsevesenet, barnehage, skole, politiet og fritidssektoren.

– Hvordan kan barnevernet hindre at kriminell ungdom finner hverandre når de er til oppfølging hos dere?

– Over tid er løsningen å bygge positive nettverk og hjelpe ungdommene til å ta gode valg for seg selv. Slike endringer tar tid, og man må regne med at det kan skje tilbakeslag underveis. Vi kan sette begrensninger for ungdommene i kortere perioder, og noen ungdommer bor alene på en institusjon i perioder fordi de ikke kan bo sammen med andre. Vårt mål er å gi ungdommene omsorg og behandling, samtidig som de skal leve så vanlige liv som mulig.