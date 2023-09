Da gravide Elen dro til sykehuset, fikk hun sjokkbeskjeden

Elen Kristvik visste at det var en mulighet for at sønnen skulle bli født for tidlig, men var ikke forberedt på det som ventet henne.

Det var i 2019 at journalist og podkaster Elen Kristvik, og mannen hennes Martin, ventet sitt første barn. Kristvik var under tett oppfølging på grunn av medfødt hjertefeil og var klar over at barnet kunne bli født fire til seks uker for tidlig.

Så begynte smertene.

Først i korsryggen, så i magen. Til slutt ble smertene så intense at hun dro til sykehuset.

Da fikk hun beskjeden som hun beskriver som en «utenfor deg selv-opplevelse».

Dramatiske uker



For fødselen hadde nemlig allerede startet – over tre måneder for tidlig.

– Jeg har jo en medfødt hjertefeil, så jeg er på sett og vis vant med å overgi kontrollen til andre som kan ting bedre enn meg. Det gjør jo tross alt legene og sykepleierne, sier hun til TV 2 og fortsetter:

– Det er klart jeg var i sjokk, sier hun og beskriver at det ble forsøkt å stanse fødselen.

Uten hell.

Til slutt kom lille Henry til verden, som ble plassert i en kuvøse.

– Det var veldig spesielt. Men jeg tror også at uansett i hvilken funksjon eller på hvilken måte du ser barnet ditt på for første gang, så er det veldig stort – selv om det er annerledes.



PREMATUR: Henry ble lagt i kuvøse da han ble født over tre måneder for tidlig. Foto: Privat

Overlege Sverre Medbø ved nyfødt intensivavdeling på Rikshospitalet forklarer til TV 2 hvorfor premature barn blir lagt i kuvøse:

– Barn som veier under 1,2 til 1,4 kg greier ikke å holde på riktig temperatur i en seng og må derfor ligge i en kuvøse. Vi tilstreber også full ernæring til magen innen barnet er to uker gammel.

Prematur fødsel Et svangerskap varer vanligvis mellom 37 og 42 uker. Starter fødselen før uke 37 er fullendt, er fødselen prematur. Prematur betyr egentlig «førmoden». Kilde: Helsenorge

I etterkant av fødselen forteller hun at de neste dagene var preget av tårer, stress – og hva utkommet kunne være av at Henry var såpass prematur.

– Jeg gråt enormt mye. Jeg og Martin fant hverandre veldig i det å ta dag for dag, og ikke spinne av gårde med å tenke på hva som kunne skje om en uke.

– Hvis Henry hadde en god dag, så var det en god dag for alle.

Det tok ti lange dager før den nybakte mammaen endelig fikk holde sønnen sin for aller første gang.

– Det var veldig godt å endelig få være mamma på den måten. Det er egentlig ubeskrivelig.

ETTERLENGTET: Etter ti dager i kuvøse fikk den nybakte mammaen endelig holde sønnen sin. Foto: Privat

Gutten måtte opereres, og de neste tre månedene ble tilbrakt på sykehuset.

– Overlegen sa at det kom til å bli dype bølgedaler og han snakket om at så små barn kan dø. Vi fikk det veldig svart på hvitt.



Lege Medbø understreker at foreldre med premature barn skal vite like mye om situasjonen som legene:

– Vi tilstreber en åpen kommunikasjon med regelmessige samtaler, understreker han.



Vil gi håp til andre



Da hun endelig kom hjem fra sykehuset, søkte hun etter noe å kjenne seg igjen i – noe hun slet med:

– Jeg følte ikke at jeg fant så veldig mye. Det var først da jeg hørte podkasten «Tobias», der Harald Eia og Nadina Bouhlou forteller historien om deres sønn, at jeg fikk ideen om å lage en egen.

I dag driver hun podkasten «Intensivdager» i samarbeid med Vrang produksjon og Christine Dancke, samt Prematurforeningen.

– Jeg håper at det kan være til både trøst og støtte, men også at man kan finne håp og glede i historiene.



ROBUST OG BLID: I dag forteller Elen Kristvik om en glad og robust Henry. Foto: Privat

Og den lille premature gutten som ble født tre måneder for tidlig, har i dag blitt en livlig fireåring med livet foran seg:

– Vi har det veldig bra. Henry er en robust og blid liten fyr. Han elsker livet og er veldig glad i både «Lightening McQueen» og planeter – også er han omgitt av mennesker som elsker han.